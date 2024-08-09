Не зацикливается на себе — гороскоп на 9 августа

9 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах приглашает к равноправному сотрудничеству на основе общей идеи, к равноценному обмену или энергичному восстановлению справедливости.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это прекрасный день для командной работы, динамичный и позитивный. Он создает хорошие условия для развития деловых партнерских проектов, для работы в творческих и спортивных тандемах. Также он помогает слаженно действовать супругам. Его бонусы — удача, расширение возможностей, активная взаимная поддержка. Ситуации, которые он формирует, позволяют действовать в чуть авантюрном духе, не выходя при этом за рамки договора или правового поля. Овен Сегодня Овнам день помогает действовать в связке с другими людьми, развивая совместные проекты или успешно обмениваясь услугами. Стоит использовать его возможности, если вы заинтересованы в сотрудничестве, хотите расширить список партнеров или клиентов, ищете посредников, попутчиков или друзей по динамичному хобби, любите заниматься командными видами спорта. Стоит обратить внимание на старые связи. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что секретом успеха остается динамичное партнерство или обмен равноценными услугами. Готовность к сотрудничеству упростит решение многих проблем, преодоление которых в одиночку чревато психологическим перенапряжением, кризисом и стрессом. Не стоит уповать только на новые знакомства: не исключено, что хорошую службу снова сослужат старые подзабытые контакты. Близнецы Сегодня Близнецам день дает отличную возможность действовать и подсказывает для этого области, свободные от ограничений. Возможно, такой областью станет творчество или фриланс, где нет профессиональных рамок, контроля, бюрократических барьеров и коварного «второго плана». Звезды советуют не медлить и успеть сделать в течение суток как можно больше, пока в силе момент удачи и есть поле для маневра. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что это подходящий день для проведения домашних и других работ, требующих совместных усилий. Интересное общее дело сплотит семью или группу даже в случае перманентных раздоров. Ракам, планирующим в обозримом будущем далекое путешествие или смену места жительства, этот день способен подбросить отличные идеи, например, насчет поиска жилья или средства перемещения. Лев Сегодня у Львов обстановка вокруг располагает к активному сотрудничеству. Это отличный день для Львов, стремящихся быть в своей команде лидерами, звездами, «играющими тренерами». Но он также дает хорошие возможности Львам, которые не уверены в себе, нуждаются в моральной или технической поддержке, хотят примкнуть к какому-то сообществу. Подходящий момент для групповых акций, выездных мероприятий. Дева Сегодня Девам звезды советуют не отказываться от возможностей сотрудничества и не забывать о выполнении партнерских обязанностей, если таковые у них имеются. Этот день дает шанс объединиться и наверстать упущенное, если в последние дни раздоры мешали работе над общим проектом. Действуя соло, лучше иметь своей целью восстановление баланса и справедливости, равноценный обмен или возмещение убытка. Весы Сегодня Весам звезды обещают момент удачи, советуют отбросить тайные сомнения и смелее пользоваться хорошими возможностями. Велика вероятность активного содействия со стороны влиятельных лиц, иностранцев, зарубежных деловых партнеров. В зависимости от ситуации, есть шанс получить техническую помощь, юридическую или моральную поддержку —в том числе, в исполнении неординарного личного желания. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют ставить на первое место не свои личные привычки, а партнерские интересы. Это обстоятельство может усилить зависимость, но также даст ценные преимущества (особенно, если события развиваются в режиме рискованного приключения и требуют подстраховки). Партнерство позволяет обмениваться услугами, ролями и функциями, «подставлять плечо» и перераспределять нагрузки. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют быть как можно активнее и действовать не в одиночку: именно такой стиль действий сейчас ведет их к успеху и способствует исполнению их желаний, а события дня создают для этого прекрасные предпосылки. Самое время развивать совместные проекты, включая зарубежные, расширять круг единомышленников или охват клиентуры за счет новых связей или старых забытых контактов. Козерог Сегодня Козерогам нежелательно идти к своей цели в одиночку. Многим представителям знака пригодятся расторопные помощники — особенно, если им приходится работать в чужих краях, взаимодействовать с иностранцами или гостями. Это день, когда важно идти ради дела на компромиссы и энергично выполнять партнерские обязательства, подтверждая делом свою лояльность. Не менее важно действовать по закону. Водолей Сегодня Водолеям звезды дарят простор для действий, и именно через действия дают им шанс набрать популярность и расширить свои возможности. Не так уж важно, идет ли сейчас игра, набирает обороты приключение, развивается партнерство или разгорается соперничество — главное, действовать в правовом поле, по закону и по справедливости. Велика вероятность успеха при взаимодействии с иностранцами. Рыбы Сегодня Рыбам звезды не советуют специально искать приключений и трудностей, но если ситуация уже приняла рискованный оборот, рекомендуют не быть пассивными и задействовать все доступные возможности для восстановления равновесия. Партнеры и помощники в этот день могут очень выручить, но могут также втянуть в какие-то лишние приключения. Лучше не заключать никаких договоров без особой нужды.