Не игнорируем неприятности – гороскоп на 10 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что часто это будет энтузиазм совместных действий, например, увлекательной работы над партнерским проектом, активного обмена информацией или услугами. Луна в знаке Весов рекомендует сделать одной из главных целей этого дня развитие сотрудничества и поддержку достигнутого динамического баланса. Мелкие сомнения и вопросы, связанные с деловыми и личными отношениями, можно пока отодвинуть на второй план, но учитывая, что уже завтра они снова напомнят о себе, потребуют исследования или обсуждения.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют поддерживать в активном состоянии свои партнерские связи и продолжать развивать сотрудничество с другими людьми там, где оно не встречает помех. В течение дня не ожидается резких перемен в настроении или поведении, но в общении могут меняться акценты. Не исключено, что на первый план начнут все чаще выходить критичные детали совместных проектов, требующие уточнения.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не забывать о важности дипломатии и во всем стремиться к равновесию интересов, даже в мелочах. Это подходящий день для того, чтобы попрактиковаться в данном полезном навыке в простых повседневных ситуациях, дабы потом прибегать к этому опыту в более ответственные моменты, например, при обсуждении щекотливых и потенциально конфликтных тем стратегического характера.
Близнецы
Сегодня Близнецам день помогает сохранять активный настрой и находить гармоничные варианты применения своей энергии. Он благоприятен для продолжения вчерашних действий, дает шанс еще немного продвинуться в сфере бизнеса и творчества, в развитии романтической истории, в освоении хобби, в поиске эстетических решений и путей благоустройства дома. Однако эти и другие занятия лучше не затягивать до ночи.
Рак
Сегодня Ракам день не сулит ярко выраженных проблем в отношениях с людьми, включая семью и домочадцев. Однако звезды все же советуют им вести себя дипломатично и осмотрительно: неловкие детали, которые пройдут незамеченными сейчас, однажды все-таки могут отразиться на семейном и брачном психологическом микроклимате. По возможности, стоит проявлять уступчивость и избегать новых совместных начинаний.
Лев
Сегодня Львы могут оставаться в интересной для себя компании, пользоваться ее бонусами и продвигать в ней свои идеи. Небольшие неувязки (например, финансовые) не испортят общей картины и день оставит хорошие впечатления. Однако звезды не советуют затягивать мероприятия до ночи или планировать новые начинания на поздний час: в конце дня обстановка изменится и часть планов окажется несостоятельной.
Дева
Сегодня Девам день дает возможность приятного диалога, но не отвечает на все их вопросы. Следуя этикету, им иногда придется обходить в разговоре интересные для себя детали. Не обо всем можно будет поговорить всерьез. Неоднозначное и незавершенное впечатление оставят беседы на финансовые, юридические и эстетические темы, к ним еще придется вернуться. Не стоит спешить с платежами, выбором покупок.
Весы
Сегодня для Весов продолжается фаза удачи, но в течение дня очередное окно возможностей может для них понемногу закрываться. Весам, пропустившим по той или иной причине свой ход в событиях, придется ждать следующего шанса. Основной задачей этого дня звезды советуют сделать поддержку равновесия в важном партнерстве, особенно зарубежном. Многим Весам поможет в этом их природная дипломатичность.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют увлекаться инициативой. Проявлять активность лучше, когда ее требуют обстоятельства, например, какие-то договоренности. Важнее всего в этот день довести до конца работы, направленные на устранение неполадок, восстановление равновесия и восполнение ущерба. Если сложный участок пути пройден, лучше не браться в этот день за новые задачи и дать себе отдых.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов обстоятельства остаются благоприятными, но хорошие возможности постепенно тают (к счастью, не навсегда). Если не все из задуманного получилось, лучше не спешить и дождаться следующего подходящего момента. В этот день желательно действовать в одной команде с друзьями или партнерами, вести активную социальную жизнь и поддерживать контакты, работающие на собственную репутацию.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды напоминают о важности выполнения партнерских обязательств. Пока дело не доведено до конца, расслабляться нежелательно. Ценнее всего в этот день не итог, а процесс: даже если будут совершаться ошибки и цель пока не будет достигнута, события дадут пищу для размышлений и позволят попрактиковаться в каких-то навыках (например, удержания равновесия в неоднозначной ситуации).
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют закреплять успехи – особенно, если состоялись подвижки в юридических вопросах, в бизнесе, спорте, сотрудничестве или делах с иностранцами. Водолеям, отказавшимся от активности или пропустившим хороший момент для нее по какой-то причине, не помешает издали понаблюдать за чужими успехами: у более удачливых и харизматичных людей наверняка найдется чему поучиться.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют оставаться начеку, поскольку вплоть до ночи возможны какие-то беспокойства. Это могут быть отголоски вчерашних событий и остаточные хлопоты. Не исключены ложные сигналы тревоги, неоднозначные моменты, ситуации путаницы. Если ведутся сложные работы, лучше не оставаться в одиночестве, держать связь с помощниками, партнерами или нужными по ситуации службами поддержки.