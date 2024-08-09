Не игнорируем неприятности – гороскоп на 10 августа

6-7 лунные сутки. Сегодня нет новых источников энергии, но ничто не мешает успешно действовать на вчерашнем энтузиазме.

Гороскоп на сегодня говорит, что часто это будет энтузиазм совместных действий, например, увлекательной работы над партнерским проектом, активного обмена информацией или услугами. Луна в знаке Весов рекомендует сделать одной из главных целей этого дня развитие сотрудничества и поддержку достигнутого динамического баланса. Мелкие сомнения и вопросы, связанные с деловыми и личными отношениями, можно пока отодвинуть на второй план, но учитывая, что уже завтра они снова напомнят о себе, потребуют исследования или обсуждения.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют поддерживать в активном состоянии свои партнерские связи и продолжать развивать сотрудничество с другими людьми там, где оно не встречает помех. В течение дня не ожидается резких перемен в настроении или поведении, но в общении могут меняться акценты. Не исключено, что на первый план начнут все чаще выходить критичные детали совместных проектов, требующие уточнения.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют не забывать о важности дипломатии и во всем стремиться к равновесию интересов, даже в мелочах. Это подходящий день для того, чтобы попрактиковаться в данном полезном навыке в простых повседневных ситуациях, дабы потом прибегать к этому опыту в более ответственные моменты, например, при обсуждении щекотливых и потенциально конфликтных тем стратегического характера.

Близнецы

Сегодня Близнецам день помогает сохранять активный настрой и находить гармоничные варианты применения своей энергии. Он благоприятен для продолжения вчерашних действий, дает шанс еще немного продвинуться в сфере бизнеса и творчества, в развитии романтической истории, в освоении хобби, в поиске эстетических решений и путей благоустройства дома. Однако эти и другие занятия лучше не затягивать до ночи.

Рак

Сегодня Ракам день не сулит ярко выраженных проблем в отношениях с людьми, включая семью и домочадцев. Однако звезды все же советуют им вести себя дипломатично и осмотрительно: неловкие детали, которые пройдут незамеченными сейчас, однажды все-таки могут отразиться на семейном и брачном психологическом микроклимате. По возможности, стоит проявлять уступчивость и избегать новых совместных начинаний.

Лев

Сегодня Львы могут оставаться в интересной для себя компании, пользоваться ее бонусами и продвигать в ней свои идеи. Небольшие неувязки (например, финансовые) не испортят общей картины и день оставит хорошие впечатления. Однако звезды не советуют затягивать мероприятия до ночи или планировать новые начинания на поздний час: в конце дня обстановка изменится и часть планов окажется несостоятельной.

Дева

Сегодня Девам день дает возможность приятного диалога, но не отвечает на все их вопросы. Следуя этикету, им иногда придется обходить в разговоре интересные для себя детали. Не обо всем можно будет поговорить всерьез. Неоднозначное и незавершенное впечатление оставят беседы на финансовые, юридические и эстетические темы, к ним еще придется вернуться. Не стоит спешить с платежами, выбором покупок.

Весы

Сегодня для Весов продолжается фаза удачи, но в течение дня очередное окно возможностей может для них понемногу закрываться. Весам, пропустившим по той или иной причине свой ход в событиях, придется ждать следующего шанса. Основной задачей этого дня звезды советуют сделать поддержку равновесия в важном партнерстве, особенно зарубежном. Многим Весам поможет в этом их природная дипломатичность.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют увлекаться инициативой. Проявлять активность лучше, когда ее требуют обстоятельства, например, какие-то договоренности. Важнее всего в этот день довести до конца работы, направленные на устранение неполадок, восстановление равновесия и восполнение ущерба. Если сложный участок пути пройден, лучше не браться в этот день за новые задачи и дать себе отдых.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов обстоятельства остаются благоприятными, но хорошие возможности постепенно тают (к счастью, не навсегда). Если не все из задуманного получилось, лучше не спешить и дождаться следующего подходящего момента. В этот день желательно действовать в одной команде с друзьями или партнерами, вести активную социальную жизнь и поддерживать контакты, работающие на собственную репутацию.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды напоминают о важности выполнения партнерских обязательств. Пока дело не доведено до конца, расслабляться нежелательно. Ценнее всего в этот день не итог, а процесс: даже если будут совершаться ошибки и цель пока не будет достигнута, события дадут пищу для размышлений и позволят попрактиковаться в каких-то навыках (например, удержания равновесия в неоднозначной ситуации).

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют закреплять успехи – особенно, если состоялись подвижки в юридических вопросах, в бизнесе, спорте, сотрудничестве или делах с иностранцами. Водолеям, отказавшимся от активности или пропустившим хороший момент для нее по какой-то причине, не помешает издали понаблюдать за чужими успехами: у более удачливых и харизматичных людей наверняка найдется чему поучиться.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют оставаться начеку, поскольку вплоть до ночи возможны какие-то беспокойства. Это могут быть отголоски вчерашних событий и остаточные хлопоты. Не исключены ложные сигналы тревоги, неоднозначные моменты, ситуации путаницы. Если ведутся сложные работы, лучше не оставаться в одиночестве, держать связь с помощниками, партнерами или нужными по ситуации службами поддержки.