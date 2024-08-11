Обсуждаем прошлое – любовный гороскоп на 12 августа

Сегодня стоит поговорить о былом друг друга.

Наш гороскоп освещает важные события и дает советы по эффективному использованию возможностей и избеганию потенциальных проблем.

Овен

Сегодня Овнам стоит учитывать повышенную чувствительность, к которой склоняют эти сутки. На фоне гипер-эмоциональности возможны колебания настроения и навязчивые эротические желания, особенно под влиянием моментов, напоминающих о прошлом. Полезен внутренний контроль над своей сексуальностью и воображением.

Телец

Сегодня у Тельцов общение может стать менее активным, однако интерес к поднятой теме утерян не будет. Временные пробуксовки в начатом диалоге не означают его закрытия – скорее, обоим партнерам требуется немного времени, чтобы кое-что переосмыслить по отдельности друг от друга.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше отказаться от идеи организовать важное для себя свидание или проявить в любви инициативу. Не исключен целый комплекс помех, от плохого настроения или самочувствия до неподходящих внешних условий. Возможна излишняя мнительность по поводу отдельных деталей отношений.

Рак

Сегодня Ракам день может принести сложные минуты в любви, но все закончится благополучно. Для многих Раков кризис минует, так толком и не начавшись. Некоторые Раки будут сознательно избегать всего, что напоминает им о прошлых страданиях, руководствуясь полученным опытом и не желая пережить его вновь.

Лев

Сегодня Львы могут стать мнительными. Многие Львы вновь столкнутся с давними страхами и психологическими автоматизмами, исподволь блокирующими их чувства, либо с тайными зависимостями, активизирующими их вредные привычки. Возможны трудности с эмоциональным и сексуальным раскрепощением.

Дева

Сегодня у Дев запрос на общение может остаться без ответа. Как бы сильно ни нуждались они в откровенном разговоре или в близком эмоциональном контакте со своей пассией, обстоятельства могут им в этом отказать. Возможны ситуации загадочного молчания или моменты «одиночества вдвоем».

Весы

Сегодня Весы склонны смотреть на свою личную жизнь чуть мрачнее или придирчивее, чем обычно. Предметом их особого внимания могут оказаться нюансы сексуального характера и детали прошлого. Звезды советуют отложить свидание или избегать при взаимодействии с любимым человеком лишней откровенности.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов чувствительность сочетается со сдержанностью, которая может выглядеть со стороны, как холодность. Даже поддавшись порыву, они быстро овладеют собой. Возможно, ими будет руководить недоверие, желание в чем-то убедиться, понаблюдать или выждать развития событий.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что этот день больше подходит для сознательного ухода в тень, чем для активного развития отношений, праздника и романтики. Если одиночество оказалось вынужденным, лучше рассматривать его не как наказание, а как возможность заглянуть в свое прошлое и разобраться в себе.

Козерог

Сегодня Козероги могут сознательно избегать активизации любовных отношений, чтобы уберечь себя от нежелательного беспокойства, например, соприкосновения с прошлым, которое все еще доставляет им огорчение и создает неудобства. Если сердечная рана еще не затянулась, такая осторожность оправдана.

Водолей

Сегодня у Водолеев любовные отношения могут пережить не лучшие минуты, однако делать выводы рано, лучше попробовать осторожно распутать образовавшийся клубок. Возможно, пора перестать избегать каких-то сложных тем в общении с любимым человеком или закрывать глаза на нелицеприятные факты прошлого.

Рыбы