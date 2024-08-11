Решаем несколько задач одновременно – гороскоп на 12 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что он может породить недоверие и скепсис, заставить выжидать, соблюдать режим осторожности или секретности. Будет пока скрываться часть информации, в том числе, находок, догадок и компромата. Глубокие пласты вытесненных чувств, вскрытые Луной в Скорпионе, тоже нередко будут замаскированы. Это подходящий момент для обращения к прошлому с целью углубленной системной проверки. Полезно работать с архивами и старыми запасами, а на психологическом уровне - с застарелыми дурными привычками, уязвимостями и зависимостями. Важно бороться с унынием.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют сохранять концентрацию на сложных и запутанных деталях, стараясь не упускать из виду возможные трудности, иначе ближайшие дни станут довольно хлопотными. Не стоит игнорировать ни знаки, подаваемые извне, ни собственные предчувствия. Не помешает проверить системы связи, оповещения и подстраховки, особенно, если впереди путешествие или активный контакт с иностранцами.
Телец
Сегодня Тельцам ситуации помогают удерживать стабильность в важных для себя отношениях. Главным связующим фактором будут составленные ранее долгосрочные программы и планы (в профессиональной сфере это могут быть контрактные обязательства). В краткосрочной перспективе взаимный интерес часто будет поддерживать начатый диалог на злободневную тему, в продолжении которого заинтересованы обе стороны.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют проявить больше дотошности и углубиться в необходимые по ситуации детали, путь и неприятные. Это день, когда приходится держаться в рамках старых планов или системных профессиональных обязанностей. Возможно, придется провести часть этого дня под скрытым контролем или врачебным наблюдением. Хорошо заниматься уборкой, перелечиванием, инспекцией наследия прошлого.
Рак
Сегодня Раки защищены от серьезных проблем привычной системой взглядов или правил, которая является для них своего рода спасательным кругом или страховочным механизмом. Однако в течение дня они все же могут пережить небольшой творческий кризис, эмоциональный перелом или заминку в делах. Ракам-родителям придется обратить внимание на какой-то аспект жизни детей, связанный с их прошлым или будущим.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что они потенциально уязвимы, любая неприятная мелочь может подпортить им настроение и отразиться на их самочувствии. Источником негатива может стать прошлое. Снизить вероятность уныния и недомоганий поможет контроль над своими эмоциями и привычками. На бытовом уровне выручит системная осторожность, подстраховка, пребывание в безопасных границах заданной территории.
Дева
Сегодня у Дев обстановка вокруг внешне может напоминать стоячее болото, что отразится на их умонастроении. Не исключено, что их мысли и эмоции будут заперты, словно в клетке, а круг общения и сфера перемещений будут ограничены. Идеи и контакты могут буксовать. Однако подспудно будет идти определенный прогресс: будут активизироваться воспоминания, вестись исследования, копиться полезные наблюдения.
Весы
Сегодня Весам могут пригодиться такие качества, как дотошность, хозяйственность, бережливость. Это не лучшее время для расточительности и финансовых экспериментов. Звезды советуют воздерживаться от новых приобретений и лишних трат, наводить порядок в кошельке, взаиморасчетах, старых вещах и жизненно важных запасах. Подходящий момент для налоговых проверок и контактов со страховыми организациями.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов отлично работает чутье. Его основой может быть профессиональный или житейский опыт прошлого, но многие Скорпионы вправе опираться и на свою врожденную проницательность: она поможет интуитивно просчитывать детали, не упуская картину в целом. День располагает к сдержанности, помогает контролировать эмоции и импульсы небезопасных действий. В настроении может преобладать скепсис.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют выбирать режим спокойствия и уединения. День подходит для работы в тиши личного кабинета. Возможно, придется побыть в своем секретном убежище, в старом доме, на закрытой для посторонних территории. На психологическом уровне, это день честного самоанализа, попытки разобраться в своих слабостях и зависимостях, в ловушках, расставленных другими людьми либо прошлым.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит заниматься планированием будущего: в процессе этого занятия велика вероятность попасть в зависимость от прежних представлений и основательно на них зациклиться. А вот для пересмотра планов, коррекции своих знаний или связей это очень подходящий период. Пора оглянуться назад и окончательно отбросить устаревшие ценности, для чего может потребоваться некоторое время.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют оставаться осторожными и дальновидными, не рисковать понапрасну карьерой и репутацией. Нежелательно без веской причины ворошить прошлое, но стоит быть готовыми к тому, что оно само роковым образом напомнит о себе, например, выявятся недочеты в работе или в документах, погрешности в принятых решениях, критичные затяжные противоречия в общении со значимыми людьми.
Рыбы
Сегодня Рыбам день поможет сохранять верность старым убеждениям и принципам, порой вопреки обстоятельствам и чужим мнениям. Многие Рыбы окажутся консерваторами в том, что связано с важными для них сферами, например, домом, верой или профессией. Часто элемент упрямства будет для них спасительным: он послужит оберегом от лишних авантюр и соблазнов, страховкой от спешки и связанных с ней осложнений.