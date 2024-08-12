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Прикосновения красноречивее слов – любовный гороскоп на 13 августа

12 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит говорить без слов.

Прикосновения красноречивее слов – любовный гороскоп на 13 августа
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп расскажет, как общаться со второй половинкой, чтобы укрепить отношения.

Овен

Сегодня Овны лишь отчасти владеют ситуацией. Утром многие Овны останутся в плену своих страстей и зависимостей, будут пассивными. Во второй половине дня им начнут чинить препятствия внешние обстоятельства. Для них участятся мелкие событийные неувязки и моменты недопонимания с партнером.

Телец

Сегодня Тельцы могут утратить взаимопонимание с любимым человеком. Причиной может быть смена настроения или новый поворот обстоятельств. Могут возникнуть сомнения в том, что еще утром казалось ясным, надежным, бесспорным. Лучше повременить с продолжением разговора, отправкой любовного письма.

Близнецы

Сегодня Близнецов может разочаровать развитие событий. У них могут появиться вопросы к судьбе или к партнеру, а также найтись поводы для нервозности. Если отношения в гармоничной фазе, важно беречь согласие, а если есть проблемы, лучше их не подчеркивать. Не стоит поднимать спорные темы.

Рак

Сегодня для Раков день может начаться с любовных мечтаний или воспоминаний, но пребывание в виртуальных волнах эмоций будет недолгим. Вторая половина дня заставит вернуться в реальность и напомнит, насколько она бывает запутанной. По мере развития событий суеты будет все больше, а ясности все меньше.

Лев

Сегодня Львы рискуют стать жертвой неудачного стечения обстоятельств. По возможности, звезды советуют отложить на время важные свидания – в противном случае, сама обстановка начнет испытывать терпение и вынуждать шаг за шагом сдавать позиции (например, переносить изначальные планы).

Дева

Сегодня Девам все труднее молчать о своих чувствах. Многие из них захотят высказаться, презрев ограничения и отбросив сомнения. Им стоит помнить, что сейчас это чревато: велика вероятность встретить недопонимание или получить ложное согласие, которое вскоре обернется осложнением в отношениях.

Весы

Сегодня Весов могут ждать помехи и ненужные приключения там, где обычно для них путь свободен. Возрастает вероятность опозданий, сомнительных известий, ошибок в договоренностях, неудачного выбора слов для описания чувств, потери сообщений и других незадач при обмене личными письмами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют делать попытки активизировать любовные отношения и придать им новый импульс: все, к чему это может привести в сложившихся обстоятельствах – очередная пробуксовка. Если и стоит сейчас этим заниматься, то лишь в шутку, не слишком надеясь на полезный результат.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды намекают, что все их старания наладить связь, продемонстрировать красноречие или проявить дипломатичность могут оказаться неудачными. Диалог с объектом симпатий не сложится или не даст ожидаемого эффекта. Затронутая тема может пока так и оставаться в подвешенном состоянии.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют не воспринимать всерьез сообщения от лиц другого пола (особенно иностранцев и иногородних), а также повременить с собственными вопросами и ответами на любые мало-мальски значимые темы. В этот день легко попасть впросак, например, что-то неправильно понять.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит помнить, что информация этого дня не даст им быстрых ответов на все вопросы. Не исключено, что новые находки и уточнения будут все больше запутывать и внушать лишние подозрения. Не стоит настаивать на важном разговоре: скорее всего, ни вы, ни партнер пока к нему не готовы.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит относиться скептичнее к словам своих партнеров и поклонников: нельзя сказать, что они неискренни, но в них вполне может содержаться доля неуверенности, заблуждений и даже злого умысла. Диалог может идти на чужом поле, вести в нежелательную и потенциально проблемную сторону.
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