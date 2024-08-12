Работаем на благо коллектива – финансовый гороскоп на 13 августа

Наш гороскоп подскажет, как сегодня вести себя на работе.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Большое значение в этом приобретает ваша способность решать любые текущие практические вопросы. Если начальство увидит, как хорошо вы справляетесь с делами, то оно оценит вас по достоинству и предложит если не повышение, то более ответственный участок работы. Неплохие шансы для роста доходов.
Телец
Сегодня у Тельцов, профессионально занимающихся продвижением и раскруткой бизнеса, может сложиться исключительно удачный день. Прежде всего, это относится к работникам дизайнерских и рекламных студий, полиграфической и издательской индустрии, Интернет-технологий. Можно с большим успехом вкладывать деньги в рекламные акции. Второе позитивное направление связано с профессиональным обучением.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют вкладывать деньги в недвижимость и сельское хозяйство. Если для этого потребуется взять ссуду в банке, то можно это делать без особых опасений. У вас сейчас удачное время для получения доходов благодаря сделкам с недвижимостью или от использования ресурса недвижимой собственности. Могут успешно пойти дела, связанные с ремонтными и строительными работами.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется встретиться со своими деловыми партнерами и согласовать с ними план действий. Это убережет вас в дальнейшем от ошибок и сэкономит материальные ресурсы. Наибольший успех ждет тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью. Можно подписывать договора о сотрудничестве и прорабатывать новые, более выгодные варианты логистических маршрутов доставки товара.
Лев
Сегодня Львы с хорошим настроением могут начать этот трудовой день и сумеют успешно справиться с множеством текущих задач. Безработные могут отправляться на поиски работы и звезды сулят вам успех при прохождении собеседований с потенциальным работодателем. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она может появиться. Благоприятное время для принятия финансовых решений.
Дева
Сегодня у Дев прекрасный день для проявления личной инициативы. Вы можете быть в состоянии трезво оценить текущую ситуацию и извлечь из неё материальную выгоду. Кроме того, что немаловажно, вы можете правильно оценивать свои возможности и сможете браться только за посильную работу. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные акции, публиковать объявления, рассылать электронные письма.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться хороший день для урегулирования дел, связанных с недвижимостью. Многое будет зависеть от помощи некоего покровителя из числа ваших родственников. В любом случае старайтесь не афишировать свои планы и намерения
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться весьма удачный день для налаживания деловых связей и предварительных договоренностей. Ваша инициатива может быть направлена на соединение людских и финансовых ресурсов под некий бизнес-план. И создается уникальная возможность этот план осуществить. Ваша роль в этом процессе – работа по координации и консолидации всех направлений.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться прекрасный день для повышения уровня доходов и профессионального статуса. Чем выше ваша должность, тем больше денег вы в состоянии сегодня заработать. Поэтому этот день больше подходит для успешной деятельности руководителей. Хорошее время для регистрации фирмы. Важно действовать методично и последовательно, не допуская нарушения сроков в графике работ.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют проявлять личную инициативу в решении сложных вопросов партнерского взаимодействия в бизнесе. Удачнее всего это удастся тем, чья работа имеет отношение к менеджменту, юриспруденции, высшему образованию, рекламе, издательствам и связям с заграницей. Другим успешным направлением может стать профессиональное обучение и обмен мнениями с коллегами.
Водолей
Сегодня для Водолеев, деятельность которых требует серьезного анализа и поиска ответов на сложные вопросы: писательство, научные исследования, криминалистика, ремонт сложных и тонких приборов, замечательно может сложиться этот день. Для успешной работы вам может потребоваться иметь комфортные условия на рабочем месте. Бизнесменам рекомендуется делать пожертвования на благотворительные нужды.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют сосредоточиться на наиболее успешном направлении в работе – сотрудничестве в деловом партнерстве и договорном процессе. Вы преуспеете в коллективной деятельности на благо общего дела. Можно вести переговоры на многосторонней основе и достигать компромиссных солидарных решений. Речь идет об организационной работе по собиранию разных людей вокруг некоего единого проекта.