Работаем на благо коллектива – финансовый гороскоп на 13 августа

Сегодня стоит трудиться в команде.

Наш гороскоп подскажет, как сегодня вести себя на работе.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Большое значение в этом приобретает ваша способность решать любые текущие практические вопросы. Если начальство увидит, как хорошо вы справляетесь с делами, то оно оценит вас по достоинству и предложит если не повышение, то более ответственный участок работы. Неплохие шансы для роста доходов.

Телец

Сегодня у Тельцов , профессионально занимающихся продвижением и раскруткой бизнеса, может сложиться исключительно удачный день. Прежде всего, это относится к работникам дизайнерских и рекламных студий, полиграфической и издательской индустрии, Интернет-технологий. Можно с большим успехом вкладывать деньги в рекламные акции. Второе позитивное направление связано с профессиональным обучением.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют вкладывать деньги в недвижимость и сельское хозяйство. Если для этого потребуется взять ссуду в банке, то можно это делать без особых опасений. У вас сейчас удачное время для получения доходов благодаря сделкам с недвижимостью или от использования ресурса недвижимой собственности. Могут успешно пойти дела, связанные с ремонтными и строительными работами.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется встретиться со своими деловыми партнерами и согласовать с ними план действий. Это убережет вас в дальнейшем от ошибок и сэкономит материальные ресурсы. Наибольший успех ждет тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью. Можно подписывать договора о сотрудничестве и прорабатывать новые, более выгодные варианты логистических маршрутов доставки товара.

Лев

Сегодня Львы с хорошим настроением могут начать этот трудовой день и сумеют успешно справиться с множеством текущих задач. Безработные могут отправляться на поиски работы и звезды сулят вам успех при прохождении собеседований с потенциальным работодателем. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она может появиться. Благоприятное время для принятия финансовых решений.

Дева

Сегодня у Дев прекрасный день для проявления личной инициативы. Вы можете быть в состоянии трезво оценить текущую ситуацию и извлечь из неё материальную выгоду. Кроме того, что немаловажно, вы можете правильно оценивать свои возможности и сможете браться только за посильную работу. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные акции, публиковать объявления, рассылать электронные письма.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться хороший день для урегулирования дел, связанных с недвижимостью. Многое будет зависеть от помощи некоего покровителя из числа ваших родственников. В любом случае старайтесь не афишировать свои планы и намерения

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться весьма удачный день для налаживания деловых связей и предварительных договоренностей. Ваша инициатива может быть направлена на соединение людских и финансовых ресурсов под некий бизнес-план. И создается уникальная возможность этот план осуществить. Ваша роль в этом процессе – работа по координации и консолидации всех направлений.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться прекрасный день для повышения уровня доходов и профессионального статуса. Чем выше ваша должность, тем больше денег вы в состоянии сегодня заработать. Поэтому этот день больше подходит для успешной деятельности руководителей. Хорошее время для регистрации фирмы. Важно действовать методично и последовательно, не допуская нарушения сроков в графике работ.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют проявлять личную инициативу в решении сложных вопросов партнерского взаимодействия в бизнесе. Удачнее всего это удастся тем, чья работа имеет отношение к менеджменту, юриспруденции, высшему образованию, рекламе, издательствам и связям с заграницей. Другим успешным направлением может стать профессиональное обучение и обмен мнениями с коллегами.

Водолей

Сегодня для Водолеев , деятельность которых требует серьезного анализа и поиска ответов на сложные вопросы: писательство, научные исследования, криминалистика, ремонт сложных и тонких приборов, замечательно может сложиться этот день. Для успешной работы вам может потребоваться иметь комфортные условия на рабочем месте. Бизнесменам рекомендуется делать пожертвования на благотворительные нужды.

Рыбы