Забываем о противоречиях – любовный гороскоп на 14 августа

Сегодня очень важно понять с партнером друг друга.

Наш гороскоп даст советы, как лучше провести день, на что обратить внимание, а также как избежать возможных трудностей.

Овен

Сегодня Овны готовы на многое, чтобы угодить объекту своих симпатий. Ведомые любовью или азартом игры, они способны преодолеть на своем пути любые препятствия, лишь бы на них обратили внимание те, кто им интересен. Однако стопроцентного подтверждения своего успеха они могут так и не дождаться.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит рассчитывать на спокойное общение с любимым человеком, а также на полное взаимопонимание с ним по всем пунктам. В круговороте напряженных событий или в сумбурном потоке чувств будет сложно сориентироваться, возможны моменты неясности, перепады эмоций, случайные ссоры.

Близнецы

Сегодня Близнецов звезды предупреждают, что их любовные отношения приобретут дополнительную динамику, живость и остроту. Между ними и их партнерами будут вспыхивать споры и летать искры эмоционального возбуждения. Важно, чтобы взаимная тяга при этом оставалась сильнее возможного раздражения.

Рак

Сегодня Раков может не остаться времени на личную жизнь – по крайней мере, на погружение в оттенки романтических переживаний и их неспешное смакование в спокойном режиме. В спешке и суете могут допускаться забавные промахи и случаться мелкие ссоры.

Лев

Сегодня Львов события дня держат в тонусе, а их отношение к ситуации во многом зависит от целей и склада характера. Львам, стремящимся в любви к стабильности и гармонии, обстановка способна действовать на нервы, тогда как Львы, настроенные на приключения, могут оказаться от нее в восторге.

Дева

Сегодня Девам важно помнить о двух главных свойствах момента: динамичности и потенциальной конфликтности. И то, и другое способно влиять на личные отношения негативно, если вовремя не сдержаться. Не лучший день для важного разговора, для попытки примирения или восстановления симпатии.

Весы

Сегодня для Весов обстановка дня может стать испытанием. На пути к любимому человеку многим из них предстоит столкнуться с каким-то приключением и оказаться при этом в не очень выгодном для себя положении. Если свиданию придается особое значение, сегодня лучше его отложить: слишком велик риск помех.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов романтические отношения развиваются в режиме приключений. Многие Скорпионы, поддавшись азарту игры или импульсу страсти, переживут захватывающие минуты волнений и пройдут по краю пропасти. Им стоит помнить, что в любой авантюре есть свой критичный момент и точка невозврата.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов природный темперамент заставит энергичнее бороться за любовь. Обратными сторонами их огненной натуры могут стать импульсивность, раздражительность, склонность к соревновательности и отсутствие чувства меры. Стоит помнить, что эти качества могут скорее оттолкнуть, чем привлечь.

Козерог

Сегодня Козерогов события могут поманить любовной романтикой и одновременно создать им преграды для полноценного исполнения их надежд. Романтическое свидание, даже желанное и запланированное, может оказаться для многих представителей знака чересчур утомительным. Чем короче будет встреча, тем лучше.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют устроить свидание в активном формате (или согласиться на него, если предложение исходит от партнера). Это хороший способ забыть о противоречиях, подтачивающих любовный союз, или начать смотреть на них чуть иначе, например, философски или с долей здорового юмора.

Рыбы