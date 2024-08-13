Работает на перспективу – финансовый гороскоп на 14 августа

Гороскоп помогает настроиться на день и сделать осознанные решения на основе предложенных астрологических тенденций.
Овен
Сегодня для Овнов, которые занимают руководящие должности, день может сложиться неоднозначно. Возможно, вам поступит ценная информация, после анализа которой, вы сможете принять верные управленческие решения. Благоприятен день для творческих профессий, медицины, научных исследований, гостиничного бизнеса. При необходимости, вы можете преуспеть в преодолении препятствий.
Телец
Сегодня Тельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют расширять границы своих возможностей и влияния. Полезно посетить научно-техническую выставку в соответствии со спецификой вашего бизнеса. Это может дать вам дополнительные идеи и откроет новые перспективы. Успеха можно добиться за счет увеличения ассортимента предоставляемых товаров и услуг, а также за счет расширения географии бизнеса.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут добиться высоких результатов благодаря возросшему трудолюбию, организаторским способностям и целеустремленности. Бизнесмены смогут увеличить свои доходы за счет выгодного сотрудничества. Вам может представиться шанс получить долгосрочный госзаказ. Могут быть получены дополнительные источники финансирования за счет привлечения новых инвесторов в ваши проекты.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется заниматься укреплением делового партнерского сотрудничества. Этот день также весьма хорош для публичной деятельности и раскрутки бизнеса за счет рекламных акций. Хорошо читать лекции, выступать перед аудиторией и публиковать свои статьи. Можно успешно урегулировать любые юридические вопросы: подавать исковое заявление, брать консультацию у юриста.
Лев
Сегодня Львы могут добиться больших успехов в работе благодаря возросшей изобретательности и нацеленности на практические результаты. Особенно преуспевают работники промышленного производства, ремонтных мастерских, коммунального хозяйства. Мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и сложной бытовой техники смогут успешно найти и устранить дефекты.
Дева
Сегодня Девы творческих профессий смогут раскрыть свои таланты самым наилучшим образом. Вы можете ощутить в себе эмоциональный подъем и вдохновение, готовность творить, создавать нечто новое. Вместе с тем у вас может возникнуть чувство внутренней неудовлетворенности и неуверенности в себе. Неплохую прибыль получат владельцы ювелирных салонов и пунктов обмена валюты.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют заниматься благоустройством своего рабочего места. Отличный день для приращения капитала за счет сделок с недвижимой собственностью. Это может быть покупка помещения или земли для дальнейшего бизнеса. Другим позитивным направлением может стать работа на стройке и в коммунальном хозяйстве. Старайтесь непременно завершать работу, даже если для этого вам придется подольше задержаться на рабочем месте.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может складываться весьма гармоничный информационный фон. Если вы заняты в торгово-закупочной сфере, то сможете добиться высоких результатов. Благодаря возросшей коммуникабельности вам, возможно, удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Консультанты сетевого маркетинга могут оформить новых подписчиков и увеличат объемы заказов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов уровень доходов может находиться в прямой зависимости от того ресурса недвижимой собственности, которым вы располагаете. Чем крупнее ваш склад или магазин, тем больше увеличится ваш доход. Оптовая торговля может пойти гораздо лучше розничной. Однако для оформления бумаг и делопроизводства день неблагоприятен. Будьте внимательнее при работе с цифрами.
Козерог
Сегодня у Козерогов успех в делах может зависеть, прежде всего, от вашей личной инициативы. За счет расширения связей вы можете укрепить свои позиции. Звезды советуют вам активнее вступать в контакты, отправляться в короткие поездки, назначать деловые свидания. Вместе с тем, при вождении транспорта возможны трения с представителями закона из-за нарушений правил дорожного движения.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют искать уединения для сосредоточения и творческого труда. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем глубже вы сможете сосредоточиться, и тем серьезнее вопросы удастся решить. Работники крупных фирм и государственных учреждений могут рассчитывать на получение льгот и компенсаций в виде доплаты на проезд и питание - можно обращаться к работодателю с такими запросами.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют проявлять инициативу и трудиться на благо общего дела. Вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями и финансами других людей. Ускоренным темпом может пойти труд в составе творческих проектно-конструкторских и научно-исследовательских объединений. Труд, предполагающий получение результата в будущем, на данном этапе может быть вполне оправдан.