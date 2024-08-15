Приводим в порядок мысли и чувства – любовный гороскоп на 16 августа

15 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

Гороскоп подчеркивает удачные периоды для начала новых дел и предостерегает от импульсивных поступков.

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