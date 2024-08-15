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Приводим в порядок мысли и чувства – любовный гороскоп на 16 августа

15 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Гороскоп подчеркивает удачные периоды для начала новых дел и предостерегает от импульсивных поступков.

Приводим в порядок мысли и чувства – любовный гороскоп на 16 августа
Фото: Image by freepik
Гороскоп подчеркивает удачные периоды для начала новых дел и предостерегает от импульсивных поступков.

Овен

Сегодня Овнам предстоит взять свои чувства и действия под контроль, стать не такими импульсивными, более серьезными и сдержанными. Многие Овны будут подстраиваться таким образом к текущему настроению любимого человека – реалистичному, прагматичному и иногда чересчур «приземленному».

Телец

Сегодня Тельцы отличаются практичностью и здравомыслием, что не мешает им быть очень обаятельными. Обстановка этих суток позволяет им оставаться верными своему природному темпераменту и вкусам. Они смогут искусно сглаживать острые углы отношений и ловко уходить от разговоров, к которым не готовы.

Близнецы

Сегодня Близнецам желательно взять под контроль свои порывы, иначе сами обстоятельства вынудят их стать более сдержанными и осторожными. На первом месте сегодня не эмоции, мечты и страсти, а суровая реальность. Именно она продиктует приемлемую меру свободы, риска и откровенности.

Рак

Сегодня у Раков отношения с объектом симпатий будут очень приятными, если представители знака не будут стремиться к лидерству и лишнему накалу страстей. Многие Раки выиграют, если подстроятся под скромные привычки своего партнера, пойдут на разумные уступки и будут соблюдать милые его сердцу ритуалы.

Лев

Сегодня Львов обстоятельства вынуждают меньше думать о романтике и больше о прозаических житейских вопросах. На этом фоне любовное свидание может пройти не очень удачно. Если хочется яркости, праздника, теплоты и подлинной эмоциональной близости, лучше повременить с большими романтическими планами.

Дева

Сегодня Девам несложно гармонично выражать свои чувства и симпатии, оставаясь при этом скромными и непритязательными, но возможно, это будет лишь искусное притворство с их стороны. Многие Девы сделают вид, что их устраивает дистанция с любимым человеком, его скрытность или «одиночество вдвоем».

Весы

Сегодня Весов день вынуждает стать более скромными в своих запросах и ожиданиях, взять свои чувства под контроль или временно забыть о романтике. В настроении многих Весов начнет преобладать сдержанность, осторожность, склонность к дотошному изучению прошлого или подробному самоанализу.

Скорпион

Сегодня Скорпионов звезды призывают немного остыть и снизить градус своей увлеченности. Это прекрасный день для стабильных пар и для попытки восстановить гармонию отношений. Скорпионам, сгорающим от нетерпения и ожидающим сигнала к продолжению приключений, он может оказаться не по вкусу.

Стрелец

Сегодня Стрельцов обстоятельства вынуждают быть более сдержанными в демонстрации своих чувств, а иногда и более прагматичными, меркантильными, дотошными в личных отношениях. Это не лучший момент для романтического свидания, зажигательного флирта или доверительного разговора с любимым человеком.

Козерог

Сегодня Козероги привлекательны, но порой слишком скромны и недостаточно уверены в себе, и из-за этого могут терять свои шансы в отношениях. К завязыванию новых романов они вряд ли готовы, но им стоит быть смелее, если они хотят восстановить былые чувства и снова оживить чужой интерес к себе.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды рекомендуют оставаться сдержанными и не демонстрировать свои чувства к любимому человеку слишком явно. Многим представителям знака окажется полезен «санчас» в отношениях, который позволит им заглянуть в свое любовное прошлое, привести в порядок свои мысли и чувства.

Рыбы

Сегодня Рыб день способен сделать прагматиками и аналитиками, детально и дотошно реконструирующими свое любовное прошлое и пытающимися спрогнозировать дальнейший ход своего романа. Целью многих Рыб будет не мечта покорить новые вершины любви, а стремление избежать разочарований в будущем.
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