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До новых побед рукой подать – гороскоп на 16 августа

15 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге советует сосредоточиться на практической стороне дел.

До новых побед рукой подать – гороскоп на 16 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что в зависимости от направления интересов, на первый план могут выйти профессиональные обязанности, материальные цели, бюрократические детали, вопросы организации питания или лечения, различные системы контроля, профилактики и оптимизации. Актуальны темы, связанные с дисциплиной, диетой, экономией, разумной воздержанностью, сокращением лишних расходов, сортировкой старых вещей. Это подходящий день для наведения порядка, проверки следов прошлого, обращения к прежнему опыту. Обещает пользу контакт со старшими людьми.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют стать чуть более практичными, отказаться от лишней суеты и случайных энергозатратных приключений. На первое место желательно поставить материальные и карьерные вопросы, плановые небольшие покупки, а также необходимые по ситуации детали здоровья, питания, общего порядка и гигиены. Это подходящий момент для целевого общения с профессиональным окружением женского пола.

Телец

Сегодня для Тельцов день обещает стать гармоничным. Обстановка часто будет соответствовать их склонностям и вкусам. Даже в текущих заминках и вынужденных отсрочках многие Тельцы найдут для себя нечто хорошее и смогут удачно вписать их в свои планы. В течение дня их могут радовать полезные мелкие приобретения, приятные повороты в личной жизни, небольшие находки житейского или творческого характера.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды предлагают стать серьезнее, отказаться от авантюрной позиции в пользу более прагматичной и осмотрительной. Многим Близнецам поневоле придется считаться с профессиональными нормами, долгосрочными планами, системами наблюдения и контроля, со сдерживающими их азарт материальными, деловыми или иными обязательствами. В своих делах им не помешает сбавить темп или взять паузу.

Рак

Сегодня Ракам день помогает поддерживать гармонию в целевых отношениях, основанных как на взаимной симпатии, так и на обоюдной практической выгоде. Подходящий момент для того, чтобы обменяться услугами или небольшими знаками внимания с коллегами, партнерами, консультантами или руководством. Контакты такого рода будут играть стабилизирующую роль и давать уверенность в том, что все идет по плану.

Лев

Сегодня Львам звезды намекают, что им будет полезно вернуться к повседневным обязанностям и поставить на первое место рутину: профессиональное расписание, решение бюрократических вопросов, заботы о поддержке здоровья или текущие домашние хлопоты. Не стоит выпускать из поля своего зрения материальные детали – особенно, если вызвали вопросы прежние денежные расчеты или назрела налоговая проверка.

Дева

Сегодня Девам день поможет вести себя естественно и оставаться в ладу с собой даже в стесненных условиях (хотя иногда спокойствие будет напускным). Многие Девы примут как должное паузу в отношениях и рамки творческого самовыражения, смогут обойтись без компании, добавочных ресурсов и активной обратной связи. Родители-Девы условно-спокойно перенесут разлуку с детьми или период недопонимания с ними.

Весы

Сегодня Весам непросто: звезды обращают внимание на темы дома и семьи, жилья и хозяйства, здоровья и гигиены, а также на некоторые профессиональные вопросы и на следы прошлого, с которыми пора скрупулезно поработать. Может стать необходимостью строгое соблюдение домашнего или служебного распорядка, лечебно-профилактического режима. Подходящий момент для спокойной системной уборки и инспекции старых вещей.

Скорпион

Сегодня в Скорпионах обстановка дня поддерживает спокойствие, но вместо «тихой гавани» она может казаться им «стоячим болотом». Звезды советуют ценить моменты тишины и гармонии: это хорошая возможность взять паузу в суете, приключениях или гонке за успехом, восстановить равновесие, вспомнить о долгосрочных планах и взглянуть на ситуацию объективно. Возможно, в этом поможет обращение к прошлому.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют уделить время материальным вопросам. День подходит для погружения в темы, связанные с заработками, полезными покупками и распоряжением вещами в доме. Самое время упорядочить бюджет, провести инспекцию хозяйственных принадлежностей, продуктов и лекарств, закрыть долг по старым платежам или наконец сделать плановые целевые приобретения, которые долго откладывались.

Козерог

Сегодня у Козерогов на первом месте собственные потребности. Общий фон дня обещает быть положительным. Можно рассчитывать на приятные моменты, небольшие уступки, повышение привлекательности и долю везения. Многие Козероги с комфортом впишутся в поставленные им рамки, например, финансовые. Стоит прислушаться к своему самочувствию: недомогания этого дня просигнализируют о слабых местах в организме.

Водолей

Сегодня от Водолеев обстоятельства могут потребовать повышенной практичности, внимания к материальным, бытовым и профессиональным темам. Может стать актуальной мерой экономия или скрытый контроль. Также этот день может сделать их осторожнее в том, что касается их чувств, личных симпатий и привязанностей. Возможно, напомнит о себе прошлое, в котором все еще остаются незакрытые критичные страницы.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют отдать предпочтение планированию, аналитике, стратегическим вопросам. В центре внимания при этом может оказаться текущая или будущая профессиональная деятельность, будущее и прошлое личных отношений, судьба важных контрактов и связанных с ними долгосрочных обязательств. Такая инспекция прошлого и возможных перспектив добавит уверенности в любой запутанной ситуации.
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