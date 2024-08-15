Разрабатываем бизнес-план – финансовый гороскоп на 16 августа

Сегодня нам стоит подумать о будущем своего дела.

Наш гороскоп помогает читателям лучше понять, как космические влияния могут отразиться на их повседневной жизни в этот день.

Овен

Сегодня Овны могут получить прекрасный шанс для положительных сдвигов в работе. Те, кто ищут работу, также найдут приемлемый вариант. Смело обзванивайте фирмы работодатели, предлагайте свои услуги, ходите на собеседования, и у вас могут повыситься шансы. Если вы заинтересованы в карьерном росте, то звезды советуют проявить себя с положительной стороны в глазах руководства.

Телец

Сегодня для Тельцов , занятых творческими видами деятельности, день может сложиться благоприятно. Могут гармонично складываются контакты с иностранными партнерами. Можно заниматься устроительством и посещений конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий. А вот от участия в рискованных финансовых операциях лучше отказаться.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании вопросов, связанных с недвижимостью, строительством, коммунальным хозяйством. Старайтесь не допускать задержек с оплатой счетов по содержанию и обслуживанию недвижимости. Строители могут передавать готовый объект заказчику – при передаче все пройдет успешно и у заказчика не возникнет нареканий.

Рак

Сегодня Ракам звезды рекомендуют сосредоточиться на укреплении своих деловых партнерских связей. Благодаря этому вы сможете успешно решать актуальные вопросы. Прекрасное время для получения информации по телефону и при прямом контакте, для деловых поездок, встреч и знакомств, проведения переговоров и подписания договоров. Также вы можете преуспеть при работе с документами.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться отличное время для успешного решения текущих дел. Вы можете получить выгодную работу, заказы, и, соответственно этому сможете повысить уровень своих доходов. В трудовом коллективе складывается доброжелательная и деловая обстановка. Работа радует вас тем, что все будет получаться, и вы не застрянете перед неразрешимым вопросом.

Дева

Сегодня Девам звезды рекомендуют переключить внимание на творческие виды деятельности. В каждой работе всегда есть место для творческого подхода. Присмотритесь к своим делам, и вам наверняка откроются новые грани ремесла. Также можно пробовать свои силы в новых видах деятельности. Ищите варианты, где вы могли бы проявить свои таланты. Соблюдайте правила техники безопасности в строительстве.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют урегулировать все спорные вопросы по совместному владению акциями. Можно организовывать акционерные общества закрытого типа. Хорошее время для оформления аренды. При этом нельзя доверять безоглядно любой информации. Обязательно перепроверяйте поступающие сведения.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов , занятых организацией нового бизнеса, это благоприятное время для создания акционерного общества открытого типа. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения и желающих стать акционерами вашего общества. Другой позитивной темой дня может стать планирование и любой труд, ориентированный на получение результата в отдаленном будущем.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут значительно укрепить свои позиции на основной работе. Вам могут поручить выполнение очень ответственной работы, которая и оплачиваться будет гораздо выше. Могут сложиться более доверительные отношения с начальством, и вы сможете договориться о дополнительной подработке. Это неблагоприятное время для реформирования структуры в бизнесе.

Козерог

Сегодня Козерогам , имеющим свой бизнес, звезды советуют для успеха в делах обратить внимание на заграницу или на контакты с другими регионами. Речь идет о налаживании и развитии делового сотрудничества с партнерами из других рынков. Туристические агентства и автотранспортные предприятия получат дополнительные доходы. Торговцы могут открыть для себя новые логистические маршруты.

Водолей

Сегодня Водолеи , имеющие несколько источников дохода, могут расширить эту практику. Также это благоприятный день для оформления причитающихся вам по закону выплат компенсаций, субсидий, пособий, пенсий и налоговых вычетов. Можно попытаться предпринять некоторые шаги для получения налоговых льгот.

Рыбы