Говорим с партнерами о важном – финансовый гороскоп

Гороскоп дает содержит советы, как лучше использовать энергетический потенциал дня для достижения личных целей.
Овен
Сегодня для Овнов день может пройти неоднозначно. Утром может улучшиться ваше сотрудничество с партнерами, живущими в других регионах или за границей. Успешно могут проходить служебные командировки и работа на вахте. Можно успешно заниматься планированием на длительный срок. Однако вы не будете застрахованы от внезапных происшествий после полудня.
Телец
Сегодня Тельцы, чей бизнес может находиться в контакте с государственными структурами, могут договориться о получении выгодного заказа. Также это хорошее время для реформирования структуры управления и оптимизации расходных статей бюджета. В остальное время дня не рекомендуется вести переговоры и делать публичные заявления.
Близнецы
Сегодня у Близнецов этот день может быть связан с разногласиями в деловом партнерстве. Не рекомендовано оформлять договор аренды вместе с партнером на общем для обоих помещении. Это может привести к спорам в дальнейшем. Постарайтесь провести все необходимые платежи за содержание и обслуживание недвижимости. Используйте имеющиеся у вас свободные финансы для досрочного погашения кредитов.
Рак
Сегодня Раки смогут прирастить свои доходы в бизнесе за счет расширения и укрепления деловых связей. Положительный наибольший эффект почувствуют представители торгово-закупочного бизнеса. Успешно проходят короткие поездки, встречи и обсуждения с партнерами текущих вопросов, приходит ценная информация. Новое знакомство может привести к развитию полноценного делового партнерства.
Лев
Сегодня Львов звезды предостерегают от излишнего расходования денег на финансовые авантюры. Возможно, вам предложат вложить средства в некий высокодоходный проект, который на самом деле может оказаться завуалированной финансовой пирамидой. Единственное, что гарантировано принесет вам хороший доход – это собственный труд по той профессии, которая является для вас основной.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют, прежде всего, соблюдать технику безопасности в работе, поскольку может возрастать вероятность производственного травматизма. Особенно это относится к тем, кто трудится в сельском хозяйстве, коммунальном и строительном комплексе. Это хороший день для творческих работников. У вас может быть много интересных идей.
Весы
Сегодня у Весов могут настолько вырасти дополнительные доходы, что могут превысить заработок на основной работе. Особенно это относится к тем, кто работает в ресторанах, ночных заведениях, гостиницах. Если вы ищите возможность подработки, то сегодня можете относительно легко найти работу на полставки или по совместительству. При необходимости можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов если основу доходов составляет акционирование и инвестиционные фонды, то вряд ли следует рассчитывать на рост денежных поступлений. Гораздо более успешным будет направление на усиление деловых контактов и работу с информацией. Ускорится товарно-денежный оборот при торгово-закупочной деятельности. Хорошо могут проявить себя водители транспорта и консультанты.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, заинтересованных в карьерном росте, день может сложиться неоднозначно. Возможно как продвижение вверх по служебной лестнице, так и откат вниз. Главное условие подъема – ваша спокойная добросовестная работа по тому плану, которое вам дало начальство. Старайтесь не допускать отставание от графика, даже если придется задержаться подольше на работе.
Козерог
Сегодня Козероги чем более открыто будут себя вести, тем удачнее сложится день. Попытка закулисной деятельности, проведение тайных переговоров может в итоге привести вас к неприятностям и потере деловой репутации. Помните, что все тайное в этот день может стать явным. Поездка за границу и посещение международной научно-технической выставки может дать вам много перспективных идей.
Водолей
Сегодня Водолеев день может склонять к тихой сосредоточенной работе. Успеха добьются все те, чья работа требует глубокого понимания и решения трудных задач с неочевидными ответами. Прежде всего, речь идет о криминалистах, следователях, ученых, писателях. Другое позитивное направление может быть связано с оформлением полагающихся вам выплат пособий, компенсаций, субсидий.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют вести всестороннее обсуждение с деловыми партнерами совместных планов на ближайшее будущее. Это как раз тот самый день, когда целесообразно сверить и скорректировать свою линию поведения на рынке. Переговоры на многосторонней основе могут привести к компромиссу, который устроит все стороны. Однако будьте внимательнее с документами – есть риск утери документа.