Заглядываем в прошлое – гороскоп на 17 августа

16 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге подсказывает разумные методы решения профессиональных и других задач, подсказанные опытом прошлого.

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Гороскоп на сегодня говорит, что также она призывает следовать старым планам с целью постепенного завершения устаревших программ, помогает процедурам проверки, контроля, слежения и архивации. Одним из мотивов дня может быть желание что-то скрыть или забыть. Не стоит рассчитывать на однозначность: в течение дня вероятны сомнения, колебания, муки выбора, возвраты к предыдущим вариантам. Возможно, пора ненадолго вернуться назад, чтобы выплатить долг, закрыть проект или искоренить остатки былых проблем. Овен Сегодня Овнам вплоть до ночи может быть трудно определиться со своими целями или конкретными путями их достижения. Многие Овны проведут день в колебаниях, связанных с финансовыми или профессиональными вопросами. Малопродуктивны совещания. Возможны затруднения при попытке связаться с нужными инстанциями. Звезды советуют воздержаться от принятия важных решений, целевых командировок, оформления документов. Телец Сегодня Тельцов день стабилизирует, дарит им моральную поддержку, ориентир или точку опоры в сомнениях. Тельцы, проходящие через фазу творческого или духовного личностного кризиса, смогут опереться на другие грани своей натуры – практичность, реализм, профессионализм. Также их дух могут укреплять составленные в прошлом планы, которые необходимо завершить, невзирая на перемену изначальных условий. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что их усилия малопродуктивны, если они пытаются жить в собственном темпе и управлять делами по своему усмотрению. Лучше делать в эти сутки лишь то, что диктует профессиональный долг или объективная практическая необходимость. Приветствуются шаги, направленные на проработку старых проблем и закрытие задолженностей, на проверку систем контроля и безопасности. Рак Сегодня Ракам звезды советуют ориентироваться на окружение – в зависимости от ситуации, профессиональное или бытовое. Наиболее чувствительные Раки по деталям чужого поведения смогут угадывать направление вектора событий. А вот заключать в этот день новые договоры на постоянной основе или активно развивать совместные дела нежелательно. Как максимум, можно вырабатывать и уточнять общие идеи и цели. Лев Сегодня Львам звезды советуют заниматься несложной рутиной, но быть в ней чуть дотошнее, чем обычно. Не исключено, что в некоторых прошлых работах, считавшихся благополучно завершенными, вскоре найдутся критичные погрешности, вызываюшие сомнения в их качестве. Особая внимательность рекомендуется в делах, связанных со здоровьем, не стоит оставлять без контроля настойчивые сигналы недомоганий. Дева Сегодня у Дев имеется точка опоры, которая помогает им избегать нервозности, контролировать свои чувства и демонстрировать миру приятные стороны своей натуры. Многие Девы будут ладить с партнерами, друзьями и близкими - либо обходить в общении с ними проблемные зоны и тем самым уберегать отношения от стрессов. Это подходящий день для отдыха. Можно отдать дань старому хобби или прежней любви. Весы Сегодня Весов день способен в чем-то ограничить: заставить вплоть до ночи оставаться дома или в рабочем кабинете, задать определенные границы их эмоциям, проявлению их чувств или капризов. Однако в ситуации могут найтись и плюсы, например, возможность уединиться при недомогании. Подпортить настроение в этом случае может что-то другое: неприятное предчувствие возврата к прошлому, ощущение дежавю. Скорпион Сегодня Скорпионы могут сталкиваться с отдельными тупиковыми двойственными моментами, но в целом хорошо разбираются в обстановке – в том числе интуитивно понимают ее подоплеку. Многие Скорпионы благодаря своей природной сентисивности уловят знаки возврата прошлого, которое ненадолго намерено вернуться. Им стоит прислушаться к собственному чутью, если оно отговаривает от поездки или контакта. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит быть внимательнее, совершая платежи, покупки, продажи и целевые обменные операции. Этот день помогает мыслить рационально, но иногда возможны моменты, отключающие здравый смысл, например, сентиментальность может мешать расстаться со старой вещью. При сомнениях не всегда стоит срочно искать окончательное решение: возможно, есть резон прибегнуть к отсрочке или компромиссу. Козерог Сегодня для Козерогов это не очень комфортный день. Многое будет у них под контролем, но где-то их будет ждать неприятная двойственность. Возможно, они снова столкнутся с дилеммой, которую пока не в силах решить. Выведет ли это их из себя или всего лишь заставит улыбнуться, зависит от текущего настроения и самочувствия. Также в эти сутки вероятна доля уныния при мысли о возможном возврате прошлого. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют снизить активность и отказаться от лишней публичности. Самое время побыть в сознательном уединении, заняться инспекцией своего самочувствия или инвентаризацией внутреннего психологического состояния. Нежелательно игнорировать знаки, говорящие о необходимости на время вернуться назад, привести в порядок свои архивы или прежние страницы профессиональной биографии. Рыбы Сегодня Рыбы неплохо видят или предчувствуют будущее в целом, но им может не давать покоя какой-то пункт их планов, в котором отсутствует полная ясность. Звезды советуют смириться с двойственностью, так как сейчас с ней мало что можно сделать. Для своего спокойствия можно продумать несколько возможных сценариев поведения на разные случаи развития ситуации: все они будут вполне осуществимыми.