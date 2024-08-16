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Создаем интригу – любовный гороскоп на 17 августа

16 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит заинтриговать свою вторую половинку.

Создаем интригу – любовный гороскоп на 17 августа
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп помогает понять, на что стоит обратить внимание в этот день, где проявить осторожность, а где, наоборот, следует действовать решительно.

Овен

Сегодня Овнам обстоятельства мешают действовать в стиле «вижу цель – не вижу препятствий», так как именно с выбором цели у них возможны проблемы. Не исключены сомнения в своих или чужих чувствах, в уместности свободного выражения симпатии. В роли ограничителя может выступить профессиональная этика.

Телец

Сегодня у Тельцов одной из причин привлекательности будет их естественность. Если они верны своей натуре и природным вкусам, то не утратят и своего обаяния для партнера. Многие Тельцы, инстинктивно чувствуя это, вплоть до ночи будут сопротивляться тенденциям, расшатывающим их базовые любовные идеалы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день сдерживает темперамент, вынуждает их отложить инициативы или действовать в делах сердечных с оглядкой. Многим Близнецам придется взять под контроль свои эротические импульсы. Охлаждающий и дистанцирующий эффект на них в эти сутки может оказывать любовное прошлое.

Рак

Сегодня Ракам стоит направить свою природную сенситивность на сонастройку с любимым человеком. В дружных парах и идеалы, и планы, и сомнения часто будут общими, как и чувство юмора. В менее гармоничных отношениях день подчеркнет зоны непонимания, возможен страх перед возвратом трудного прошлого.

Лев

Сегодня у Львов день может испортить характер, сделав их менее дружелюбными и более придирчивыми. Даже если причина будет не в любви, влияние на отношения такой настрой все же окажет. Проблем может добавить скрытность, так как не все Львы решатся поделиться своими подозрениями с партнером.

Дева

Сегодня Девы не игнорируют свою потребность в любви, но и не подчеркивают. Все проявления их чувств умеренны и ненавязчивы. Встречная активность тоже невысока: у многих Дев есть тайный поклонник или скрытный партнер, держащий с ними дистанцию. Некоторые Девы верны своей прошлой неразделенной любви.

Весы

Сегодня Весам непросто: ситуации этого дня не способствуют активному развитию их новых романов, но вполне могут создать предпосылки для отката к некой странице их прежних любовных отношений – которые, возможно, были трудными и к которым у них нет ни малейшего желания возвращаться. Возможна зависимость от обстоятельств.

Скорпион

Сегодня Скорпионов, готовых к продолжению легкомысленных любовных приключений, что-то останавливает. Их настойчивый и насмешливый внутренний голос может спорить с их же чувствами, и нередко будет побеждать. Звезды советуют не отмахиваться от его намеков: скорее всего, они точны и справедливы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды намекают, что это не лучший день для романтических встреч. Свидание, устроенное вопреки обстоятельствам и собственному чутью, может сопровождаться моментами двойственности и мелкими спецэффектами, сводящими к нулю удовольствие от него. Вряд ли будет удачным выбор подарка.

Козерог

Сегодня для Козерогов любовь, даже взаимная, не является гарантией душевного равновесия. Они легко поддаются сомнениям и колебаниям, могут быть подозрительными, недоверчивыми и опасаться повторения прежних неприятных тенденций в своей личной жизни. Для важного свидания этот день лучше не выбирать.

Водолей

Сегодня для Водолеев предпочтительнее уединение или уход от тесного активного контакта с любимым человеком. Некоторые Водолеи выберут такую тактику сознательно, желая создать интригу и дать партнеру пищу для раздумий. Для других Водолеев отказ от свидания станет вынужденным и потому неприятным.

Рыбы

Сегодня Рыбы склонны смотреть на будущее своего романа и личной жизни в целом сквозь призму прошлых событий. Им стоит помнить, что таким образом они ставят себя в зависимость от прежних сценариев и программируют на их повторение. Чтобы устранить эту ошибку, нужно разобраться в каких-то деталях.
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