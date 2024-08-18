Не боимся чувств – любовный гороскоп на 19 августа

Наш гороскоп направлен на помощь в принятии важных решений и улучшении качества жизни в различных сферах.
Овен
Сегодня Овнам день дает достаточно пространства для романтической инициативы, а также достаточно энергии и изобретательности для того, чтобы использовать открывшиеся возможности с толком. Однако к концу дня и того, и другого начнет становиться меньше, на поздний час свидание лучше не планировать.
Телец
Сегодня у Тельцов не закончатся поводы для волнений. Возможен очередной неожиданный поворот, меняющий планы и побуждающий к разговору. Стоит помнить, что в эти сутки не всегда работают логика, план и здравый смысл, иногда романтический сюжет будет развиваться по нестандартному сценарию.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше остаться в своей личной жизни активными и предприимчивыми. Они успеют развить свои вчерашние инициативы или наверстать упущенное. Ограничения и запреты, выставленные ситуацией, для них сегодня не действуют или минимальны. Звезды советуют ничего не откладывать на завтра.
Рак
Сегодня Ракам не стоит начинать серьезные отношения, принимать в любви важные решения и доверять случайным всплескам страстей. Эмоции, вызванные необычной ситуацией или принятыми близко к сердцу событиями, сегодня легко принять за волнение чувств, тогда как это всего лишь дань обстоятельствам.
Лев
Сегодня Львам важно обеспечить любимому человеку обратную связь и высказать ему свою позицию. Многие представители знака сделают это очень охотно, поскольку молчание для них будет пыткой. При этом они нередко будут склонны перехватывать нить диалога и пытаться навязать партнеру свое мнение.
Дева
Сегодня Девам линию поведения, общения и мышления диктуют необычные обстоятельства, которые не всегда будут оказываться по отношению к ним дружественными. Зависимость от ситуации может помешать им говорить то, что они реально думают и делать то, что они действительно считают нужным.
Весы
Сегодня Весы далеко не всегда смогут встретиться с любимым человеком лично и осуществить свои романтические планы полностью. Но ничто не мешает им поддерживать с объектом своих симпатий контакт, например, через общих друзей или посредством дистанционной связи. Возможен значимый разговор или известие.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит внимательнее слушать речи любимого человека: они не случайны. И ход, и повод, и итог разговора может оказаться неожиданным. Стоит аккуратнее выбирать слова для выражения собственных мыслей: хорошо, если они будут соответствовать делам и не будут чересчур эксцентричными.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день увеличивает вероятность получения новостей от любимого человека или известий о нем – что может быть особенно приятно, если они временно разлучены со своей пассией. Не стоит отменять встречу или откладывать ее на завтра, будь то личное свидание или сеанс дистанционной связи.
Козерог
Сегодня Козерогам обстоятельства продолжают предлагать эксперименты в личной жизни, правда, без гарантии результата. Насколько сами Козероги готовы внять этому призыву, зависит от их мотивации. Она окажется гораздо сильнее, если сейчас им нечего терять или наскучил прежний формат отношений.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит быть готовыми к встрече или разговору личного характера: возможно, он станет в любовных отношениях определенной вехой, хотя и не окончательной. Даже если импульс диалогу дали вы сами, не спешите считать себя хозяином положения, последнее слово придется оставить за партнером.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не заострять внимание на тонкостях своего романа и его сложностях. Лучше поговорить на общие темы межполовых отношений или поразмыслить над необычными нюансами чужой любовной истории. Возможно, из таких бесед и размышлений удастся почерпнуть для себя нечто важное.