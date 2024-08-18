Держимся от авантюр подальше – финансовый гороскоп на 19 августа

Наш гороскоп призван направить читателя на правильный путь, предоставляя ценные советы для успешного и гармоничного дня.
Овен
Сегодня на Овнов звезды могут наложить некоторые ограничения на ряд направлений деятельности. Прежде всего, вам может быть сложно решить вопросы карьерного роста. Главная причина – психологическая. Для владельцев собственного бизнеса будет характерен более смелый и настойчивый стиль поведения на рынке услуг. Рекомендуется сохранять спокойствие и невозмутимость.
Телец
Сегодня у Тельцов, специализирующихся на сотрудничестве с иностранными партнерами, день может сложиться весьма напряженно. Особенно это коснется оптовых поставок товаров по импортно-экспортным операциям. Партию товара могут задержать на таможне из-за нарушений в оформлении документов. Также вы рискуете вложиться в неликвидный товар, где могут зависнуть ваши деньги.
Близнецы
Сегодня Близнецов во второй половине дня может потянуть на рискованные финансовые авантюры. Однако любые финансовые операции с использованием безналичных денег в этот день чреваты для вас потерями. Возрастает риск технической поломки или ущерба для дорогостоящей техники. Испытания новой техники могут закончиться неудачно. Отдавайте предпочтение простой работе, где все предсказуемо.
Рак
Сегодня Ракам весьма непросто будет сохранять эмоциональное равновесие. И, тем не менее, звезды призывают вас, прежде всего, к этому. Обстоятельства бизнеса в течение дня могут претерпевать частые перемены и ухудшатся к концу рабочего дня. Однако это не значит, что вам следует колебаться вместе с колебаниями неблагоприятных внешних обстоятельств. Также могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют отправляться в дальние поездки и заграничные командировки. Наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с иностранными партнерами. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного на экспорт, будет допущена ошибка. Работа на вахте также может быть сопряжена с некоторыми сложностями. Старайтесь не нарушать дисциплину труда.
Дева
Сегодня Девам, которые имеют собственный бизнес, звезды советуют уделить повышенное внимание вопросам безопасности и сохранности имущества фирмы. Если было решено провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества, то следует строже вести учет. Возрастает вероятность материального ущерба. Проверьте исправность работы сигнализации.
Весы
Сегодня для Весов головной болью могут стать деловые партнерские отношения. Основной партнер по бизнесу может нарушить сложившиеся договоренности и начать действовать не в ваших интересах. Наиболее острая тема, которую желательно даже не обсуждать с партнером – это условия совместного использования недвижимого имущества и оплаты расходов по его содержанию.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, предстоит пережить непростой день. Главная проблема может быть связана с ухудшением отношений с некоторыми коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют спокойнее реагировать на трудности текущих рабочих моментов. Воздержитесь от критических замечаний коллегам. Если работа связана с частыми поездками, могут быть неудачи.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день может быть полон соблазнов. Прежде всего, вы можете переоценить свои финансовые возможности и ввязаться в слишком рискованное предприятие. Вероятность безвозвратно лишиться крупной суммы денег сегодня может оказаться велика. Поэтому звезды советуют ограничить расходы. Кроме неудачных инвестиций у вас могут быть и неудачные покупки.
Козерог
Сегодня Козероги, возможно, будут не склонны идти на компромиссы, стремясь продавить свою волю путем прямого давления. Именно из-за отсутствия гибкости вы можете столкнуться с серьезными осложнениями в делах. Прежде всего, проблемы коснутся тех, чья деятельность имеет отношение к строительству и коммунальным услугам. Старайтесь доводить начатые дела до конца.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может сложиться весьма напряженно в сфере работы с информацией и при деловых контактах. Ваша нервная система сегодня может оказаться чрезвычайно возбудимой. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, поскольку это может негативно отразиться на самочувствии и уровне работоспособности. Проявляя гибкость и лавируя, вы сможете избежать ущерба.
Рыбы
Сегодня у Рыб может наблюдаться сильное напряжение в сфере финансов и движимого имущества. В том и другом вы рискуете понести некоторый ущерб. Вы можете быть склонны к заключению поспешных и не вполне продуманных сделок. Звезды предупреждают: если вы не чувствуете себя достаточно опытными профессионалами, то не ввязывайтесь в финансовые авантюры.