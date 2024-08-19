Не стоит рисковать – любовный гороскоп на 20 августа

Гороскоп поможет определить, как лучше всего использовать день, чтобы избежать возможных трудностей и максимально реализовать свой потенциал.
Овен
Сегодня Овнам звезды намекают, что романтическое свидание – не лучшая идея. Обстановка может стать менее благоприятной, плохое настроение или неудачный поворот событий грозит подпортить даже самые хорошие планы. Самое время взять перерыв, чтобы отдохнуть от встреч или поразмыслить над услышанным.
Телец
Сегодня Тельцы видят предел своих возможностей в делах сердечных или интуитивно ощущают границы, которые стоит соблюдать. Их может интриговать будущее. Чувства и намерения в этот день могут стать менее стабильными. Возможны небольшие размолвки с любимым человеком или мелкие внутренние конфликты.
Близнецы
Сегодня Близнецов звезды предупреждают, что их любовные порывы могут вновь натолкнуться на знакомые объективные препятствия, обойти которые пока сложно. Близнецы, считавшие все барьеры на пути к любовной гармонии устраненными, несерьезными или легко преодолимыми, могут оказаться разочарованы.
Рак
Сегодня для Раков день может пройти в колебаниях между недостижимой картиной идеальной надуманной любви и приятными деталями реального романа. Мнительным и внушаемым Ракам сегодня важно побороть уныние, устоять против своих деморализующих внутренних сомнений или против внешних искушений-раздражителей.
Лев
Сегодня Львов может насторожить контраст между недавним дружелюбным общением и сменившим его молчанием (или дистанцией). На фоне «холодного душа» могут ожить темные тени прошлого и потаенные страхи. Спешить с чересчур активными попытками проясняющего разговора звезды не советуют.
Дева
Сегодня Дев может обидеть отстраненное поведение любимого человека, его скрытность или нежелание идти на контакт. Многие Девы смирятся с дистанцией внешне, но не внутренне. Не всегда помехи к теплому общению будут категорически негативным фактором: необдуманные слова и ссоры были бы хуже.
Весы
Сегодня у Весов все непросто: обстоятельства могут ополчиться против них, чиня им явные или скрытые препятствия. Звезды советуют смириться с ситуацией и не бунтовать против нее: полоса невезения или ограничений однажды закончится. Не позволяйте себе разочаровываться в любви и счастье без веской причины.
Скорпион
Сегодня Скорпионы очень эмоциональны и интуитивны, но чувствительностью и проницательностью дело не ограничивается. Многие Скорпионы привержены в личной жизни неким правилам, планам, привычкам или принципам. Если они решат через них переступить, им придется сделать над собой усилие.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с внешними помехами или с внутренними преградами психологического характера. Обстоятельства этого дня могут их дезориентировать, смутить или заставить что-то скрывать. Не исключено, что они будут намеренно уклоняться от общения с любимым человеком.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что сегодня чувства могут завести их в ненужном направлении и даже заманить в ловушку. В эти сутки небезопасно погружаться в воспоминания и поддаваться искушению вернуться в прошлое: оно может разочаровать, подтолкнуть к ссоре или разбередить старые раны.
Водолей
Сегодня Водолеи могут провести день в сомнениях. Звезды советуют трактовать любые колебания как повод отложить намеченное: правильный шаг, предпринятый без должной уверенности, вряд ли даст нужный эффект. Если вызывают вопросы недоговорки в речах партнера, лучше дождаться его объяснений.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что они в шаге от любовной проблемы или ошибки. С ними могут сыграть плохую шутку их жесткие принципы, тайные слабости или внезапно проснувшийся авантюризм. От свидания или важного шага в личной жизни лучше пока отказаться: не стоит рисковать и испытывать судьбу.