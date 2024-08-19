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Не берем слишком много ответственности – финансовый гороскоп на 20 августа

19 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не стоит нагружать себя сверх нормы.

Не берем слишком много ответственности – финансовый гороскоп на 20 августа
Фото: Image by freepik
Гороскоп поможет подготовиться к предстоящим событиям, избежать возможных проблем и использовать благоприятные моменты для достижения своих целей.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Дело в том, что после полудня вы будете склоны к излишне поспешным эмоциональным реакциям, что негативно отразится на вашей деловой репутации. Прежде чем принять важное решение, хорошенько просчитайте последствия. Могут пострадать ваши отношения с вышестоящим руководством.

Телец

Сегодня у Тельцов основная проблемная тема может быть связана с тем, что вы можете быть стеснены в своей деятельности. Внешние обстоятельства могут существенно ограничить ваши возможности и вам, возможно, придется прилагать немало усилий, чтобы преодолеть трудности. Попытка исправить положение через тайную деятельность спровоцирует еще большее ухудшение.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может быть связан с нарушением планов и вероятным сбоем ритма работы. Наиболее ответственные дела звезды советуют делать с утра, когда ситуация будет относительно благополучная. Вторая половина дня связана с усилением разного рода помех в ведении бизнеса. Чаще обычного может ломаться компьютерная и офисная техника, выходить из строя телефонная связь.

Рак

Сегодня у Раков день может быть сопряжен с незапланированными финансовыми расходами. Если вы ведете переговоры и готовитесь подписывать партнерское соглашение о сотрудничестве, то вопрос материального обеспечения может стать камнем преткновения, грозящий полным срывом переговоров. Звезды советуют проанализировать, какими финансовыми и материальными ресурсами вы владеете в реальности.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют ограничить собственную активность в бизнесе. Действия, предпринятые по вашей личной инициативе, не решат текущих вопросов а, скорее, ухудшат их. Это один из тех дней, когда личная инициатива является наказуемой. Прежде всего, вы можете поссориться с кем-то из коллег по трудовому коллективу.

Дева

Сегодня у Дев, работающих в силовых и правоохранительных структурах, а также в страховом и финансовом бизнесе, этот день может сложиться весьма напряженно. Из-за увеличения объема работы вы можете не успевать своевременно реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию. В связи с этим к концу рабочего дня вероятность серьезных ошибок существенно возрастет.

Весы

Сегодня у Весов день может быть сопряжен с усилением напряженности в деловых партнерских отношениях. Не рекомендуется вести переговоры, подписывать деловые соглашения, заниматься долгосрочным планированием. Работа в составе группы приведет к усилению непонимания и рассогласованности в действиях. Наиболее важные вопросы лучше решать с утра.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов планы по продвижению в карьере могут быть сорваны во второй половине дня. Будет поставлена под сомнение ваша профессиональная репутация и соответствие занимаемой должности. В связи с этим звезды советуют вам воздерживаться от активных действий и искать помощи у друзей. Составленный с утра план действий может помочь в работе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от инвестиций в любой бизнес, имеющий отношение к связям с заграницей. Прежде всего, речь идет о внешнеторговых операциях, открытии банковских счетов в иностранных банках и переводов туда денег, дальних перевозках грузов и туристическом бизнесе. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с профессиональным обучением.

Козерог

Сегодня у Козерогов может повыситься вероятность технических сбоев и поломок. Особенно это относится к тем, кто работает в промышленном производстве, добыче полезных ископаемых, строительстве и сельском хозяйстве. Вашему недвижимому имуществу – магазину, складу, офису - также может быть нанесен материальный ущерб. Будьте внимательнее и осмотрительнее.

Водолей

Сегодня у Водолеев вероятные проблемы в деловом партнерстве могут стать источником головной боли. Звезды советуют вам максимально сократить партнерское сотрудничество и не планировать никаких совместных действий. Вы можете столкнуться с ненадежностью в поведении партнера по бизнесу, срывом договоренностей и рассогласованностью в действиях. Старайтесь работать индивидуально.

Рыбы

Сегодня Рыбы в ходе повседневной работы могут сталкиваться с множеством мелких осложнений. Дело в том, что вас могут часто отвлекать от продуктивных действий. Возможны стычки с коллегами по трудовому коллективу, на вас пытаются нагрузить самую трудоемкую и невыгодную работу. Чтобы этого не случилось, воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.
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