Слушаем только внутренний голос – финансовый гороскоп на 22 августа

Гороскоп поможет вам подготовиться к предстоящим событиям, избегать конфликтов и принимать правильные решения в жизни.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться вполне удачный день для многих видов деятельности. Наибольшего позитивного результата могут добиться те, кто работает по заранее согласованному плану и не отклоняется в своих действиях от намеченной цели. Очень важно сегодня правильно распределить рабочее время и не терять ни минуты. Также важно следовать графику работ и не допускать отставания.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют активнее включаться в бизнес, вкладывая много сил и финансовых ресурсов в приоритетные направления. Ваши инициативы могут иметь прекрасные шансы на успешное развитие. Очень важно умение сдерживать свои эмоции и проявлять в любом деле трезвый расчет и держать наиболее важные дела под личным контролем. Это хорошее время для долгосрочных инвестиций.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, возможно, гораздо выгоднее находиться в тени и не делать публичных заявлений. Чем меньше ваши конкуренты будут знать о ваших намерениях, тем лучше. Значит, никто не сможет помешать вам. Вторая половина дня располагает вас к заключению тайных долгосрочных соглашений. Например, может быть проведена встреча с влиятельным покровителем, предпочитающим держаться в тени.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют посвятить этот день работе по поиску и анализу полезной информации, способной уберечь вас от ошибок. Хорошо строить планы на будущее. Во второй половине дня вы можете рассчитывать на дружескую помощь и содействие в любых вопросах. Также может состояться деловая встреча с серьезным деловым человеком и наметиться долгосрочное сотрудничество с ним.
Лев
Сегодня для Львов, занимающих руководящие должности, замечательно может сложиться этот день. У вас имеются неплохие шансы серьезно укрепить свои позиции в карьере. Этому может способствовать доступ к ценной информации, полученной из конфиденциальных источников. Во второй половине дня вы можете рассчитывать на поддержку со стороны представителя официальной власти.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют стараться шире взглянуть на состояние своего бизнеса и подумать о перспективах развития. Речь идет о стратегии и основных направлениях бизнеса. Полезные идей придут к вам при посещении международной научно-технической выставки. Во второй половине дня вам может прийти обнадеживающее известие издалека. Хорошо контактировать с иностранцами.
Весы
Сегодня Весам, имеющим свой бизнес, звезды советуют проявить смелость и быть готовыми пойти на разумный риск в инвестиционно-финансовой сфере. Вы можете ожидать финансовых вливаний в ваш бизнес от деловых партнеров. Ведущие менеджеры могут сосредоточиться на оптимизации бюджетных расходов. Во второй половине дня хорошо заниматься урегулированием любых вопросов с кредитами.
Скорпион
Сегодня Скорпионы имеют неплохие шансы значительно укрепить свои деловые партнерские связи. Во второй половине дня можно вести переговоры и подписывать договоры на долгосрочную перспективу. Кто-то из ваших старых друзей окажет вам поддержку. Рекомендуется открыто выражать свою позицию и искать единомышленников. Успешно могут пойти дела при работе в сфере услуг.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут начать этот рабочий день с хорошим настроением и желанием трудиться. Это может благоприятно отразиться на отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Постарайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры и сдерживайте свои эмоциональные реакции. Успешно могут пойти дела у мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.
Козерог
Сегодня Козероги могут весьма преуспеть в любой деятельности, имеющей отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Вырастут доходы у представителей творческих профессий. Поездки за границу и дальние командировки позволят вам открыть для своего бизнеса новые рынки сбыта и поставщиков продукции. Наиболее продуктивный режим работы может быть связан со свободным графиком.
Водолей
Сегодня Водолеям можно не беспокоиться за сохранность своего недвижимого имущества. Однако будет разумно использовать этот благоприятный день для заключения договора на страхование имущества от разного рода чрезвычайных происшествий. Можно делать капиталовложения в недвижимость. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют использовать день для укрепления деловых связей. Запланируйте деловые поездки и встречи на вторую половину дня, и у вас все может сложиться замечательно. Возможно, вам удается успешно поработать с поступающей информацией, провести её анализ и извлечь максимальную пользу. В поле вашего зрения могут появиться люди с конструктивными предложениями.