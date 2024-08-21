Не цепляемся за сложные мысли – гороскоп на 22 августа

21 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Овна не меняет ситуацию кардинально, но вносит в нее новые ноты.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это подходящий момент для того, чтобы отвлечься от неразрешимых проблем, сменить подход и вместо глобальных задач заняться сиюминутными нуждами. Появляется возможность сменить настроение, маршрут или тактику, сместить акценты в текущих планах. День подходит для небольшой разминки, эмоциональной и умственной разрядки, коротких бросков, мелких забавных авантюр. Стоит повременить с включением в дела практического характера, требующие основательности, аккуратности и повышенного внимания к деталям. Овен Сегодня Овнам день добавит энергии и поможет им чуть иначе взглянуть на последние события. Многие Овны интуитивно наметят верное направление для своих дальнейших шагов, которое будет соответствовать общей логике ситуации. Перед тем, как действовать, звезды советуют им оценить свое самочувствие, а также проверить состояние своих инструментов и компетентность помощников, если в таковых есть нужда. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что успехи в текущих делах начинают в немалой степени зависеть от активности и быстроты реакций. Если задуман тот или иной короткий маневр, с ним лучше не медлить: велика вероятность, что все получится благодаря собственной сноровке или чужой поддержке. Чтобы не отвлекаться от нужд момента, свои долгосрочные цели и стратегии можно отодвинуть на второй план. Близнецы Сегодня Близнецам день поможет воспрянуть духом, вновь обрести бодрость и ловкость. Решение стратегических проблем пока маловероятно, но появится небольшое поле для свободного маневра, именно то, что нужно, чтобы энергия духа и тела не застаивалась и не пропадала зря. Если какие-то возможности и пути закрыты сейчас, можно поработать на свое будущее, создав для него несколько дополнительных заделов. Рак Сегодня Ракам придется стать смелее и начать оперативнее реагировать на вызовы обстановки, если они хотят быстро чего-то добиться. Хорошая новость: многих целей в этот день можно достичь не только прямым, но и окольным (альтернативным) путем, задействуя скрытые рычаги. Полезно иметь для этого мобильную поддержку, например, старых друзей, готовых куда-то срочно подвезти или одолжить транспорт. Лев Сегодня у Львов возрастает удачливость в моменте, для них снова открываются некоторые пути и каналы связи. Правда, ситуация успела немного измениться и многим Львам стали интересны другие нюансы. Тем не менее, это хорошее время для того, чтобы взбодриться, заново зарядиться оптимизмом, продолжить путь в будущее, оживить общение с единомышленниками или восстановить доверие с зарубежными друзьями. Дева Сегодня Девам звезды советуют отложить проблемы, не имеющие быстрого решения, и вместо глобальных программ заняться сиюминутными задачами. Оперативность и ловкость помогут уладить отдельные противоречия и частично продвинуться к цели. Как итог – возрастет уверенность и личная энергия. Есть шанс преуспеть там, где не требуются официальные согласования и во имя дела допускаются небольшие авантюры. Весы Сегодня Весы наблюдают всплеск чужой энергии, но не всегда могут ей соответствовать, действуя на равных. В наилучшем положении окажутся Весы, в чьем активе есть действующие партнерские отношения или взаимовыгодные связи: они смогут делегировать другим часть своих функций в рамках общего дела. В новый этап сегодня могут вступить Весы, проходящие медицинское лечение или реабилитацию. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют активнее заниматься решением сиюминутных задач. Это может быть выполнение служебных обязанностей, лечение, мелкий ремонт, очередной этап домашних работ, обмен экспресс-услугами с нужными людьми. Все это будет отнюдь не пустой суетой и тратой времени. Небольшие шаги будут суммироваться, способствуя преодолению трудностей, достижению цели или наработке мастерства. Стрелец Сегодня для Стрельцов стечение обстоятельств становится более благоприятным. Они получают более достойную роль в своей или чужой игре, отчасти могут сами руководить ходом событий. День подходит для возврата к деловому сотрудничеству и совместному хобби, для активного отдыха и перезагрузки после заминок. Может привлечь внимание значимая персона, например, начальник, личный помощник или врач. Козерог Сегодня Козерогам звезды не советуют браться за слишком большой для себя объем работ ни дома, ни на службе. Лучше заняться делом, не требующим основательного планирования и детальной всесторонней проработки. Если задача слишком масштабна и трудоемка, желательно выделить отдельный участок и поработать именно над ним, используя метод коротких рывков. Полезно иметь в запасе альтернативный вариант. Водолей Сегодня Водолеям день дает энергию для быстрых действий, экспресс-встреч и коротких поездок. Выстраивать сложные стратегии сегодня нет смысла – лучше пользоваться моментом и ловить минуты удачи, пока обстоятельства этому благоприятствуют. Если ситуация дарит не одну, а несколько возможностей, звезды советуют задействовать их все (особенно, если вы развиваете какие-то связанные проекты параллельно). Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им лучше отвлечься от глобальных планов и не думать слишком много о сложностях момента. Если не все идет гладко, в этот день полезно заняться мелкими насущными хлопотами: небольшие шаги в отдельных направлениях окажутся эффективнее поиска волшебного средства для решения всех проблем. Лучше отдать предпочтение не лирическим, а техническим и деловым вопросам.