Активничаем весь день – гороскоп на 23 августа

22 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Овна не располагает к долгим размышлениям, пассивности и чрезмерной серьезности.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это день подвижности, предприимчивости и общительности. Он дает энергию для разъездов и контактов, позволяет на ходу согласовывать мнения и координировать маневры. Можно смело выбирать его для разминки, тренинга, познавательной экскурсии, занятий спортом, продвижения услуг, повторного обсуждения креативных идей, проведения рекламных и иных коротких акций. Хорошо отрабатывать ловкость, красноречие, быстроту реакций, приемы подачи информации, навыки вождения и экспресс-коммуникаций. Овен Сегодня Овнам день обеспечивает место для маневра и поводы для общения. Он сулит им динамичное развитие событий в нескольких направлениях и разнообразие впечатлений. Не стоит его пропускать, если нужно наладить связь, повторно обсудить злободневную тему, совершить поездку по забытому маршруту. Благоприятные сутки для умственных и физических нагрузок, занятий спортом, экскурсий, обучающих тренингов. Телец Сегодня Тельцам звезды напоминают, что текущие дела требуют общительности, оперативной реакции и умения ловить шанс. Чтобы сохранить взятый темп или наверстать упущенное, придется быть расторопнее и подвижнее, иногда игнорировать свои вкусы и выходить из личной зоны комфорта. Удача придет быстрее, если вовремя «подсуетиться» (или подключить к делу ловких помощников: друзей, партнеров, старых знакомых). Близнецы Сегодня Близнецам звезды создают отличные условия для проявления их инициативы, развития бизнеса и продвижения идей, а заодно для тренировки их ума и поддержки физической формы. Многие Близнецы сумеют ловко совмещать несколько функций, например, выступая одновременно в роли учителей и учеников, исполнителей и координаторов. В этом им помогут старые связи. Отличный день для общения и разъездов. Рак Сегодня Ракам не стоит забывать об важнейших условиях успеха – ловкости и расторопности. Глобальные идеи, требующие доработки, следует отложить, но если принято мелкое решение, лучше действовать сразу. Ракам, занимающим скромные позиции и стремящимся к карьерному росту, звезды советуют оперативнее выполнять распоряжения «сверху», а попутно освежать полезные связи и заниматься самообразованием. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что этот день хорош для подключения к коллективным проектам, подразумевающим общение и динамику. Ради них стоит отложить дела, требующие дотошности, усидчивости и скрупулезного погружения в детали. Подходящий момент для участия в сборах, турах, марш-бросках, деловых мероприятиях и активных неформальных акциях: таким образом можно поддержать связи и напомнить о себе. Дева Сегодня Девам звезды советуют отложить важные начинания, цель которых – долгосрочная стабильность. Но и сидеть сложа руки не рекомендуется: если возникли мелкие срочные дела, лучше заняться ими как можно активнее. Не стоит бояться авралов, суеты и ситуаций на грани кризиса: преодоление проблем станет отличной школой оперативности и мастерства, проверкой прежних умений или тренингом на будущее. Весы Сегодня Весов день приглашает к сотрудничеству и обмену услугами, помогает объединять усилия с другими людьми или прибегать к их ресурсам для решения своих задач. Велика вероятность получить партнерскую или дружескую помощь, юридическую или информационную поддержку в зарубежных делах, техническое сопровождение. Однако для этого придется быть активнее, пренебречь нюансами здоровья или выйти из тени. Скорпион Сегодня Скорпионам обстоятельства не позволят лениться и проводить время в праздности. Большинству Скорпионов придется включиться в срочные хлопоты или в несколько дел, между которыми нужен динамический баланс. Возможна серия совещаний или разъездов, технических работ с долей риска. Не помешает поддержка, так как собственного энтузиазма и ресурса для выполнения всех задач может и не хватить. Стрелец Сегодня Стрельцам ситуации этого дня позволяют активизировать творческую часть своей натуры, задействовать свой ум, смекалку и деловую жилку. Они могут развивать наиболее интересные им в данный период контакты и проекты, применяя для этой цели свои способности и таланты и приумножая таким образом свою популярность в нужных кругах. Это подходящий день для продвижения бизнес-проектов и занятий спортом. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что многие занятия этого дня для них энергозатратны. Берясь за то или иное дело (в том числе, за активные домашние хлопоты), им желательно убедиться в своей бодрой форме, так как работы может оказаться много и отложить ее будет проблематично. Это продуктивный день, если не подводит самочувствие, рядом расторопные помощники или под рукой имеются все нужные инструменты. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют не откладывать актуальные контакты и поездки. Обстановка благоприятствует хорошему темпу и позволяет успеть в течение дня очень много. Велика вероятность побывать в нескольких разных местах, встретиться с разными людьми и сравнить противоположные мнения. Также это подходящий день для любых энергичных занятий и хобби, например, связанных с туризмом и спортом. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют активнее заниматься насущными делами и не бояться лишних хлопот: взявшись за решение одной срочной задачи, в эти сутки можно попутно решить еще несколько других критичных проблем и заодно обсудить некоторые злободневные темы. Это подходящий момент для обращения в сервис, решения вопросов о покупке лекарств, запчастей, инструментов, мелкой техники для дома и бизнеса.