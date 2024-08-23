Лечим разногласия нежностью – любовный гороскоп на 24 августа

Гороскоп предоставляет рекомендации и предупреждения, чтобы помочь читателям лучше ориентироваться в своих действиях, принимать осознанные решения и избегать возможных трудностей.
Овен
Сегодня Овнам день напомнит о «земной» грани любовных отношений, связанной с естественными чувственными импульсами, материальными дарами в знак любви или потребностью в комфорте, как условии приятного свидания. Приветствуется совместное кулинарное творчество, посещение ресторана под открытым небом.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не отказываться от идеи свидания, но учитывать тонкости обстановки (тематики общения, типа связи). На первое место в этот день желательно поставить собственные вкусы. Возможно, на некоторые темы говорить с пассией сейчас не следует, чтобы не портить себе настроение.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды намекают, что им не обязательно проявлять в любви мега-активность. Постоянное пребывание в режиме волнующих приключений хорошо держит в тонусе, но чревато выгоранием и лучше до этой стадии не доводить. Свидание желательно устроить дома или в относительно спокойном месте.
Рак
Сегодня Ракам не стоит отказываться от идеи романтического свидания, но важно заранее иметь в виду вероятность сюрпризов, которые может преподнести обстановка в неподходящий момент. Не возбраняются импровизации, включая кулинарные, но лучше иметь к ним запасной сценарий, проверенный и стандартный.
Лев
Сегодня у Львов в личных отношениях возрастает вероятность сюрприза или повторения какого-то нервирующего сюжета. Они могут вновь столкнуться с экстравагантными вкусами любимого человека или с перманентной непредсказуемостью обстановки, которая мешает им сделать в любви ясный прогноз на будущее.
Дева
Сегодня для Дев многое складывается удачно, но их могут подвести некоторые детали. Часто это будут их собственные тайные сомнения и не до конца оформленные важные мысли. Также им может создавать трудности непредсказуемая внешняя обстановка, например, плохая дистанционная связь.
Весы
Сегодня Весам день может напомнить о чувственной или морально-этической стороне любовных отношений, а также о цене тех приключений и обновлений, которые сопровождают их личную жизнь. Свидание окажется удачнее, если для него подготовлена материальная база. Возможно желание повторно о чем-то поговорить.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов и их любимых могут сохраняться поводы для дискуссий, но в целом есть надежда на гармонию и согласие. Скорпионам, нацеленным на долгий роман, важно не закрывать глаза на имеющиеся зачатки раздоров, но лучше не подчеркивать их: не стоит «будить лихо, пока оно тихо».
Стрелец
Сегодня Стрельцы вынуждены отвлечься от романтической части своих любовных отношений и озаботиться их практической житейской стороной. Им придется решать какую-то нестандартную задачу, если они планируют романтическое путешествие вдвоем или задумали для своей пассии кулинарный сюрприз.
Козерог
Сегодня у Козерогов звезды не только усиливают потребность в любви, но и создают подходящие условия, в которых они могут раскрыть свои чувства или найти ответы на свои вопросы. Мысли многих Козерогов займет прошлое, им может не давать покоя незавершенный разговор или сюжет в их любовной биографии.
Водолей
Сегодня Водолеи осознанно или бессознательно ищут в делах сердечных стабильности и комфорта. Даже в самых свободолюбивых Водолеях может проснуться инстинкт гнездования, заставляющий их обсуждать с близком человеком детали совместного быта. Также у них не исключен порыв кулинарного творчества.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют замечать и ценить гармоничные грани своего любовного союза: они точно есть, несмотря на недоговоренности и базу для возможных разногласий. День требует сдержанности, но не стоит демонстрировать холодность, обесценивать знаки симпатии со стороны партнера или поклонника.