Завершаем начатое – финансовый гороскоп на 24 августа

Наш гороскоп дает советы по оптимальному использованию энергетики дня, предупреждения о возможных сложностях, а также рекомендации для гармоничного взаимодействия с окружающими.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно. В первой половине дня может сложиться благоприятное время для тех, чья работа связана с частыми поездками или контактами. Чем больше людей появится в поле вашего зрения, тем выше может быть итоговый результат. Во второй половине дня не рекомендуется заниматься оформлением деловых бумаг. Есть риск потери важного документа.
Телец
Сегодня у Тельцов первая половина дня может сложиться благоприятно для деловой активности. Вы можете получить выгодные заказы и прекрасно справитесь с текущими делами. Могут сложиться доброжелательные и конструктивные отношения с коллегами. Во второй половине дня любые покупки и вложения в бизнес сейчас могут оказаться крайне неэффективными.
Близнецы
Сегодня Близнецам в первой половине дня звезды советуют смелее проявлять себя в работе и руководствоваться только своим личным мнением в принятии решений. Особенно это относится к творческим работникам. Во второй половине дня рекомендуется повышенное внимание уделять соблюдению техники безопасности в строительстве. Есть риск сломать дорогостоящую технику или инструмент.
Рак
Сегодня для Раков, работающих в гостиницах, ночных клубах, ресторанах, санаторно-курортных и медицинских учреждениях, первая половина дня может сложиться исключительно удачно. Успешно ведутся строительные, ремонтные и отделочные работы. Во второй половине дня вам может поступить ложная информация. Запланированные деловые встречи лучше отложить на другой день.
Лев
Сегодня у Львов первая половина дня может складываться удачно для установления новых контактов и укрепления деловых связей. Звезды советуют вам прислушаться к советам друзей. Используйте деловые связи для решения актуальных вопросов. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых инвестиций и крупных покупок. Возможна поломка технического оборудования.
Дева
Сегодня Девам в первой половине дня звезды советуют не терять времени даром и максимально активно проявлять себя в карьере. Методичный целенаправленный труд позволит добиться успеха. А вот во второй половине наоборот, могут обостриться разногласия с вышестоящим руководством. Звезды советуют вам в это время воздерживаться от излишней активности и проявить больше уступчивости.
Весы
Сегодня Весам в первой половине дня звезды советуют полагаться на свои силы в деловой жизни. Никто лучше вас не знает, как наиболее оптимально следует поступить в той или иной ситуации. Используйте это время для приобретения полезных знаний. Во второй половине дня могут быть неприятности в отношениях с представителями фискальных властей – возможны контрольные закупки и проверки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы в первой половине дня могут получить дополнительные доходы за счет работы на полставки, по совместительству или при выполнении частных заказов. При необходимости можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Во второй половине дня звезды советуют обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов первая половина дня может стать удачным временем для делового партнерства. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договора на длительный срок. Также вы можете повысить свою популярность при работе в сфере услуг. А вот во второй половине дня, напротив, надежды на достижение договоренностей с партнерами могут не оправдаться.
Козерог
Сегодня Козероги в первой половине дня могут достигнуть больших успехов в работе, если будут действовать по плану и контролировать расходуемое время. Точное выдерживание сроков выполнения работы заметно укрепит вашу деловую репутацию. А вот во второй половине дня вы рискуете допустить ошибку, которую придется исправлять. Это особенно касается текущей работы с коллегами.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют в первой половине дня вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Успешно могут проявить себя представители творческих профессий. Во второй половине дня ситуация в делах может ухудшиться. Рекомендуется не отвлекаться на другие дела и завершить то, что было начато ранее.
Рыбы
Сегодня Рыбам в первой половине дня звезды советуют прилагать усилия к укреплению безопасности вашего недвижимого имущества. Но, прежде чем что-то предпринимать, необходимо провести инвентаризацию движимого имущества. Во второй половине дня могут обостриться отношения с основным деловым партнером. Камнем преткновения может стать вопрос о совместных расходах по поддержанию бизнеса.