Находимся ближе к родным и друзьям – гороскоп на 24 августа

23 августа 2024 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце напомнит про дела практические, например, про финансы и заработок.

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Гороскоп на сегодня говорит, что стоит задуматься о деталях, из которых складываются гармония, красота и комфорт – поддержку здоровья, гигиену, экологичность материалов и правильное питание. Такое направление интересов может вылиться в кулинарное творчество, шопинг, закупку продуктов или инспекцию запасов. Повышенный интерес может вызвать детское меню. Некоторые вопросы останутся открытыми и потребуют повторного обсуждения. В гастрономических и других планах на выходные лучше оставить место для сюрприза: возможно, придется импровизировать. Овен Сегодня Овнов день может сделать чуть менее энергичными и подвижными, а также поставить их в зависимость от материальной стороны ситуации, от нюансов, связанных с деньгами или вещами. Будет естественным повышенный аппетит, как признак потребности восстановить растраченные силы. Может потребоваться заправка авто или пополнение нужных запасов в пути. Не помешает внимательность в денежных расчетах. Телец Сегодня Тельцов день делает восприимчивее к нюансам своих душевных и телесных ощущений. От приятного или негативного настроя (особенно качества пробуждения) может напрямую зависеть поведение. Если утро стартует со смешанных эмоций и противоречивых мыслей, важно не дать себе впасть в уныние и ворчливость: некомфортные моменты в течение дня вполне возможны, но непременно компенсируются хорошими. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют подумать об отдыхе. Пора восполнить запасы энергии, которые в данный период жизни активно сжигает бурная деятельность. На день или два полезно сбавить темп, прервать лишнюю суету или взять паузу в интенсивных работах. Самое время побыть дома или на природе, вернуть себе полноценное питание. Необходимо учесть возможные сюрпризы обстановки, в том числе, связи и платежей. Рак Сегодня Ракам полезно провести день в неформальной обстановке, среди друзей, за обсуждением социальных и экономических новостей. Это подходящий момент для вынужденных обновлений, продиктованных предосторожностями на фоне непростой обстановки и неясности прогнозов на будущее (например, для продажи обременяющих быт вещей или избавления от части активов). В таких операциях нужна осмотрительность. Лев Сегодня Львов день может сделать более целеустремленными и материально ориентированными. На первый план могут выйти покупки, заработки, платежи, нюансы финансирования проектов в данный момент и на будущее. Может назревать необходимость повторного обсуждения какой-то темы, связанной с этими сферами. Звезды советуют сочетать собственную логику с пониманием сути момента и идущих глобальных процессов. Дева Сегодня Девам важно умело пользоваться гармоничными сторонами сложившейся ситуации и минимизировать ее «подводные камни». Несмотря на возможные сюрпризы и помехи, этот день помогает им стабилизировать свое материальное положение и психоэмоциональное состояние, сделать шаг к выравниванию отношений с нужными людьми. Звезды советуют им тщательнее формулировать свои мысли и выбирать средства связи. Весы Сегодня Весов может привлечь материальная часть ситуации. В поле их зрения могут оказаться детали совместного бюджета, заемные средства, нюансы налогообложения или уплаты долгов. Возможен интерес к переводам за рубеж или взаиморасчетам в валюте. Актуальной темой для многих представителей знака станет оплата лечения или услуг. Стоит учитывать риск мелких обновлений, сюрпризов и сбоев. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют осмотрительнее выстраивать свои отношения с людьми, не обольщаясь признаками любви, симпатии, дружбы и деловой заинтересованности. Сложные моменты общения могут быть сглажены, но это не значит, что они изжиты навсегда - наоборот, есть вероятность того, что все лишь начинается. Если остались непроясненными важные детали, стоит выяснять их как можно аккуратнее. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют сместить фокус внимания на дела практические. Это могут быть темы, связанные с питанием, вещами или финансами, заработком. Также в поле зрения могут попасть лекарства, товары для питомца и предметы домашнего обихода. Еще одной темой, вызывающей интерес, могут стать идущие в привычной среде обновления, создающие помехи для связи, для выбора сервиса или маршрута. Козерог Сегодня у Козерогов день усиливает природную практичность, помогает им делать хорошие покупки, заботиться о здоровье и комфорте, разумно распоряжаться материальными средствами. Также он может усилить их потребность в любви, чувство гармонии и интерес к творчеству. Возможно, они вновь вернутся к какой-то креативной идее. У Козерогов-родителей может появиться повод для повторного разговора с детьми. Водолей Сегодня у Водолеев внимания могут требовать дела жилищные, домашние и семейные. Возможен интерес к хозяйственным вопросам, кулинарии или обустройству владений, к нюансам купли-продажи или аренды помещений. Найдется повод для дополнительного обсуждения насущных проблем с домочадцами или партнером по браку. Подходящий момент для наведения порядка, проверки запасов, избавления от ненужных вещей. Рыбы Сегодня Рыбам день добавляет ощущения стабильности, которое даст им лишнюю точку опоры на фоне непростой обстановки. Могут наметиться пути гармонизации отношений, подтвердиться признаки симпатии со стороны нужных людей, найтись подходящие вещи или финансовые варианты. Однако не все пути будут открыты и не на все вопросы будут найдены ответы. Важно не торопить события там, где они еще не созрели.