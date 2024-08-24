Деньги не любят слов – финансовый гороскоп на 25 августа

Гороскоп поможет каждому знаку зодиака лучше понять, на что стоит обратить внимание, какие решения могут быть наиболее удачными, а также как лучше использовать благоприятные моменты дня.
Овен
Сегодня у Овнов ритм работы может быть нарушен. Прежде всего, речь идет о поступающей информации, анализировать которую весьма непросто и в достоверности которой требуется убедиться. Звезды не рекомендуют вам заниматься обсуждением посторонних вопросов с коллегами в рабочее время. Будьте осмотрительнее в контактах и дистанцируйтесь от стрессовых ситуаций.
Телец
Сегодня у Тельцов, занятых творческими видами деятельности, может сложиться не самый лучший день. Это относится ко всем, кто, так или иначе, связан с миром шоу-бизнеса, индустрией моды, развлечений, гостиничным бизнесом. В новой для себя ситуации вы можете растеряться. Не рекомендуется составлять бизнес-планы. Тем не менее, по месту основной работы вам могут прибавить зарплату.
Близнецы
Сегодня Близнецы, у которых имеются нерешенные вопросы с недвижимостью, могут столкнуться с тем, что эта проблема станет перед вами в самой острой форме. Это касается тех, кто работает на нелегальном положении, без прописки и регистрации. Проверка со стороны официальных властей может выявить эти нарушения. Также могут быть сложности при не узаконенной перепланировке квартиры.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать напряжение в деловых связях. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности могут наталкиваться на неудачу. Проверьте, все ли у вас в порядке с оформлением документов. Деловые поездки и встречи могут внезапно срываться по независящим от вас причинам.
Лев
Сегодня Львы могут быть вынуждены прилагать огромные усилия для увеличения своего уровня доходов. Деньги в этот день даются вам нелегко. Вы можете получить невыгодные заказы, ваши товары и услуги могут не пользоваться высоким спросом. Звезды не советуют вам делать закупки оптовых партий товара. Воздержитесь от принятия финансовых решений относительно крупных покупок.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться неблагоприятно для карьеры и делового партнерства. В целом вам, возможно, следует быть готовым к проблемным внешним обстоятельствам, приводящим к препятствиям. Вас могут попытаться оттеснить с рынка услуг. Бизнесменам, возможно, предстоит достаточно жесткая борьба, чтобы доказать свое право на это место под солнцем.
Весы
Сегодня Весам, возможно, предстоит пережить достаточно непростое время. Не ищите обходные пути там, где открытая деятельность не дает нужного результата. Вы не застрахованы от внезапных проверок, ревизий, контрольных закупок. А вот для творческих работников и тех, кто связан с индустрией моды, отдыха и развлечений этот день может сложиться вполне удачно.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют заниматься организацией и развитием открытых акционерных обществ. Работа в составе группы не пойдет слажено и может быть связана с разногласиями. При этом можно заниматься оформлением документов на получение ипотечного кредита, договариваться о приобретении пакетов акций компаний.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов главную проблему дня могут составлять трудности при выстраивании отношений в деловом партнерстве. У вашего основного партнера могут быть неприятности. Косвенно это ударит и по вашим личным интересам в бизнесе, поскольку вы можете не получить свою часть доходов. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле.
Козерог
Сегодня у Козерогов, работающих в трудовом коллективе, могут осложниться отношения с коллегами. Особенно это относится к офисной работе. Вы можете допустить ошибку при работе с цифрами и офисной техникой, и это может стать причиной для конфликтной ситуации. Хорошо пойдут дела у медиков и работников химической промышленности.
Водолей
Сегодня Водолеев могут привлекать грандиозные планы в бизнесе с широким размахом. Если вы собираетесь потратить деньги под масштабные проекты, то не торопитесь этого делать и еще раз хорошенько подумайте, прежде чем расставаться со своими деньгами. Для творческих работников день изобилует новыми интересными замыслами, однако это всегда означает их реалистичности.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют свести к минимуму свои контакты с деловыми партнерами. Дело в том, что общение со своим основным партнером по бизнесу, чревато конфликтом. Лучше отложить обсуждение острых вопросов на более благоприятное время. В выигрыше оказываются те из вас, кому удастся создать подходящие условия на рабочем месте и отстраниться от помех.