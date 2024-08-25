Креативом на работе по полной – финансовый гороскоп на 26 августа

Гороскоп дает рекомендации, как наиболее эффективно использовать текущие астрологические тенденции, чтобы избежать возможных трудностей и извлечь максимальную пользу из благоприятных моментов.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться неоднозначная ситуация в делах. С одной стороны, успехи в делах, связанных со строительством, ремонтом и отделкой жилищно-коммунального хозяйства. Можно монтировать и модернизировать техническое оборудование. Также это благоприятное время для передачи готового объекта заказчику. А вот в отношениях с партнерами могут возникнуть проблемы.
Телец
Сегодня Тельцы имеют прекрасные возможности для увеличения товарно-денежного оборота в результате торгово-закупочной деятельности. Особенно преуспеют те из вас, кто занимается торговлей канцелярскими товарами и бакалеей. Несладко придется тем, чья работа может быть связана с частыми поездками. Транспорт может сломаться и это может привести к нарушению графика работы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может сложиться неоднозначно. Возможно, вам удается получить максимальные доходы с тех производственных площадей которые вы используете в своем бизнесе. Успешно осуществляются сделки с недвижимостью. Однако звезды предостерегают вас от участия в сомнительных финансовых проектах. Не торопитесь инвестировать деньги в коллективные проекты.
Рак
Сегодня Ракам звезды могут благоприятствовать в установлении деловых связей, коротких поездках, встречах, телефонных переговорах и обмене информацией. Возможно, вы сумеете усвоить огромное количество полезных в практическом применении знаний и благодаря этому повысите свой профессиональный уровень. Следует проявлять осторожность при проведении ремонтных и строительных работ.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться благоприятное время для получения дополнительных доходов. Прежде всего, это касается работников гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса. Также это удачное время для тех, чья деятельность связана с морем, базами отдыха, больницами. Вместе с тем, может значительно осложниться работа с информацией.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться успешно для смелых и активных действий. Ваши личные инициативы могут получить поддержку, и могут успешно развиваться. Создаются благоприятные условия для плодотворной коллективной работы. Однако звезды не советуют вам заключать сделки на товарно-сырьевой бирже. Любые виды финансовых спекуляций могут быть связаны с убытками.
Весы
Сегодня Весам, заинтересованным в карьерном росте, звезды советуют не раскрывать на публике свои намерения и действовать преимущественно методами тайной дипломатии. Такая тактика позволит вам избежать помех со стороны недоброжелателей. Вы имеете неплохие шансы укрепить свои отношения с начальством, сделать их более доверительными.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут найти неожиданные решения в сложных вопросах. Можете рассчитывать на получение работы в совместном предприятии или на заключение контракта на работу за границей. Также вы можете завербоваться на работу вахтовым методом. Огромную помощь в этом вам окажет кто-то из друзей, уже работающих там. Иногда вам может содействовать благоприятное стечение обстоятельств.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют заниматься обновлением технического оборудования. В рамках проводимых реформ можно совершать кадровые перестановки и оптимизировать расходы. Владельцы фирм могут приобретать новое оборудование и заниматься его монтажом в производственных цехах. Вместе с тем это неблагоприятное время для групповой работы.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют заниматься популяризацией и раскруткой своего бизнеса. Можно расширять спектр предлагаемых услуг, менять вывеску на фасаде вашего магазина или офиса. Также хорошо делиться своими знаниями, читать лекции, публиковать статьи. Однако рекомендуется воздержаться от подписания партнерских соглашений о сотрудничестве.
Водолей
Сегодня Водолеям в текущей работе может помочь прекрасная физическая форма и отменная работоспособность. Можно ставить перед собой масштабные задачи. Наиболее удачно у вас пойдут практические виды деятельности, связанные с физическими усилиями: ремонтные работы в автомастерских, рабочие профессии. При этом важно поддерживать конструктивные отношения с коллегами.
Рыбы
Сегодня для Рыб, деятельность которых может быть связана с творчеством, прекрасный день. Вам не только удается добиваться новых высот в творчестве, но и получить положительные отзыва общественности. Успешно идет профессиональная учеба. Консультанты сетевого маркетинга увеличат объем заказов. При этом звезды не советуют заниматься финансовыми спекуляциями.