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Идем на уступки – финансовый гороскоп на 28 августа

27 августа 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит искать компромиссы.

Идем на уступки – финансовый гороскоп на 28 августа
Фото: Image by Freepik

Наш гороскоп дает индивидуальные советы, которые помогут лучше справиться с возможными трудностями и максимально использовать благоприятные моменты.

Овен

Сегодня у Овнов день может сложиться напряженно. Возможно, вы почувствуете, что вам недостает знаний. Особенно это затронет тех, чья деятельность связана с сотрудничеством с иностранцами. В текущих делах может быть допущено ряд ошибок. Во второй половине дня ситуация начнет выправляться. Это прекрасное время для творческой реализации личности.

Телец

Сегодня Тельцам в первой половине дня звезды не советуют заниматься валютными и биржевыми спекуляциями. Операции с оптовыми закупками также могут быть убыточными. Во второй половине дня могут закладываться фундаментальные предпосылки для роста бизнеса. Займитесь ремонтом помещений, улучшением условий труда. Основательность в труде - вот залог успеха.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в первой половине дня источником неприятностей может стать любая публичная деятельность. Также достаточно проблематично могут пойти переговоры с деловыми партнерами. При контактах с клиентами могут возникнуть разногласия. Гораздо более успешной станет вторая половина дня. Активизируется торговая деятельность и информационный обмен.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют заниматься продвижением и согласованием деловых бумаг. Возможны опоздания на работу. В целом этот беспокойный период, связанный с мелкими неприятностями. Во второй половине дня наступает благоприятное время для работы над отчетами. Также успешно пойдет инвентаризация движимого и недвижимого имущества.

Лев

Сегодня у Львов склонность к финансовым авантюрам может сыграть злую шутку. Звезды категорически не рекомендуют вам заниматься валютным обменом и инвестициями в некие фонды, которые могут оказаться финансовыми пирамидами. Во второй половине дня может наступить хорошее время для деловых встреч, поездок, расширения связей, появления новых деловых контактов.

Дева

Сегодня у Дев начало дня может сложиться неблагоприятно для старта новых проектов. Все, что вы сделаете по своей инициативе в это время может не получить успешного развития, поскольку вам могут препятствовать обстоятельства. Во второй половине дня могут вырасти доходы у лиц, связанных с гостиничным бизнесом, клиниками, санаториями, а также аптеками и развлекательными заведениями.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют быть осмотрительными при работе с информацией и в деловых контактах. Возможно, вам поступят сведения, которые могут дезориентировать вас и приведут к непродуктивной потере рабочего времени. Во второй половине дня рекомендуется максимально инициировать себя на коллективную деятельность. Успешно пойдет планирование.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться неблагоприятное время для принятия финансовых решений. Воздержитесь от покупок и капиталовложений. Не исключен материальный ущерб для движимого имущества. Во второй половине дня у вас могут складываться особые доверительные отношения с вышестоящим руководством. Вам могут повысить доход.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов, ориентированных на неуступчивую позицию, первая половина дня может сложиться напряжено. Вы, возможно, можете переоценивать свою власть и свои ресурсы и не желаете подчиняться никакому авторитету. Однако ваша активность может носить деструктивный характер. Во второй половине дня для вашего бизнеса могут открыться новые перспективы.

Козерог

Сегодня Козероги, которые в своей деятельности не всегда строго следуют нормам закона, могут в первой половине дня столкнуться с обвинениями и преследованиями со стороны фискальных властей. Во второй половине дня ситуация может поменяться к лучшему. Это хорошее время для оформлений банковских займов и консультаций со специалистами по налоговой политике.

Водолей

Сегодня Водолеям, связанным со спекулятивным бизнесом, звезды советуют воздерживаться от рискованных сделок. Ваши планы могут резко измениться в результате форс-мажорных обстоятельств. Вместе с тем вторая половина дня обещает быть более гармоничной. Наиболее преуспеют те из вас, чья деятельность связана с индивидуальным обслуживанием клиентов.

Рыбы

Сегодня Рыбы, выполняющие клиентские заказы, могут в первой половине дня столкнуться с претензиями со стороны клиентов на качество выполненных вами услуг. Дело может не ограничиться только этим, но и дойти до жалоб вышестоящему руководству. Старайтесь заблаговременно идти на уступки. Вторая половина дня может принести увеличение доходов тем, кто работает в ремонтных мастерских.
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