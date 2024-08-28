В отношения придет гармония – любовный гороскоп на 29 августа

Гороскоп включает советы по поводу того, на что обратить внимание, какие действия следует предпринять или, наоборот, каких ситуаций стоит избегать.
Овен
Сегодня Овнам день может принести сомнения и повышенную эмоциональность. Не исключено, что они временно сделают выбор в пользу семейного долга и останутся дома вместо того, чтобы отправиться на романтическое свидание. Между тем, в отношениях и (или) в настроении партнера настал новый этап.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им пора начать обращать больше внимания на эстетические нюансы своего общения с пассией и на детали этикета, соблюдения которых требует обстановка. Небольшая подстройка в этой части способна сгладить шероховатости отношений и даже предупредить некоторые конфликты.
Близнецы
Сегодня Близнецов обстоятельства могут отвлекать от личной жизни, но они вряд ли перестанут думать о ней и ждать в ней подвижек. Звезды советуют не торопить события, но и не поддаваться унынию: уже близко хорошая новость или новый поворот романа, открывающий двери для исполнения желаний.
Рак
Сегодня Ракам стоит обращать внимание на знаки, говорящие о важности эстетики, гармонии и взаимности в личных контактах. Чем теснее и ближе отношения, тем важнее выверять в них баланс на эмоциональном, бытовом и сексуальном уровне. Даже при размолвке стоит сохранять хотя бы видимость симпатии.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что им лучше не торопиться на свидание в ущерб другим своим нуждам и заниматься насущными мелочами. Перед новым гармоничным витком романа стоит дать себе сутки на повседневную рутину и внутреннее эмоциональное восстановление, необходимое для полноценного общения.
Дева
Сегодня Девам предстоит искать баланс между романтическими и другими своими чувствами, например, дружбой или семейными узами. На этой почве иногда возможны отдельные противоречия. К счастью, они вероятнее на уровне мыслей и ощущений, а не действий, и партнер вряд ли о них догадается.
Весы
Сегодня Весы ощутят новую потребность в любви и начнут получать для исполнения своих любовных желаний новые возможности. Но быстрого прогресса может не получиться, так как одновременно их внимания могут требовать и другие дела. В личных и совместных с пассией планах пока возможны колебания.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на эмоциональную гармонию, но то, что психологически комфортно для них, может не во всем сочетаться с новыми акцентами в их личных отношениях и духом момента. Не исключено, что в любви они окажутся идеалистами с несколько консервативными установками.
Стрелец
Сегодня Стрельцы погружены в тонкости тех или иных эмоций, часто против своей воли. Они могут придавать большое значение тому, что не лежит на поверхности, скрыто рамками прошлого или частной жизни. Хорошие тенденции, наметившиеся в их личной жизни, могут остаться ими не замечены.
Козерог
Сегодня Козерогам придется непросто, если они стремятся удержать равновесие между азами этикета, семейными традициями и настроем своего партнера. Пытаясь угодить одновременно нормам общества, семье и близкому человеку, они могут иногда оказываться в психологически некомфортной для себя роли.
Водолей
Сегодня от Водолеев повседневные дела и эмоции могут заслонить некий приятный и полезный для их личной жизни поворот событий, которого они ждали и который судьба решила им подарить. Наиболее наблюдательные из представителей знака его заметят, но воспользоваться им смогут лишь на следующий день.
Рыбы
Сегодня Рыбам события этого дня вернут точку опоры и гармонию в личной жизни. Даже если этой гармонией окажется разочарование или разрыв, они не утратят равновесие полностью. В случае удачи отношения перейдут на иной уровень, возможно, с подачи партнера. Будет ли новый формат жизнеспособным, покажет время.