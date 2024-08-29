Захочется сильных чувств – любовный гороскоп на 30 августа

Гороскоп подсказывает, как лучше распределить свою энергию и на что обратить особое внимание.
Овен
Сегодня Овнам может казаться, что они провалились в пучину безвременья или информационного вакуума. В их любовных делах вплоть до вечера может длиться пауза. Звезды спешат обнадежить: это ненадолго. Не исключено, что уже этим вечером любимый человек откликнется на зов или объявится сам.
Телец
Сегодня Тельцы могут мысленно рисовать себе самые разные картины развития событий, но реальность в чем-то обманет их ожидания. Скорее всего, новый поворот романтического сюжета случится с приближением ночи, именно в это время возрастет вероятность свидания или известия.
Близнецы
Сегодня у Близнецов звезды не спешат исполнять любовные желания и могут вплоть до вечера испытывать их терпение, например, заставляя теряться в догадках и строить версии. В конце дня события не только оправдают их ожидания, но и могут преподнести им приятный сюрприз: известие, приглашение, подарок.
Рак
Сегодня для Раков причиной любовных недоразумений может оставаться их концентрация на собственных чувствах и привычках. Им стоит почаще напоминать себе о том, что гармоничные отношения – это почти всегда компромисс. Выбирая любимому человеку подарок, они могут предаваться сомнениям вплоть до ночи.
Лев
Сегодня Львам придется ждать позднего вечера, чтобы получить известие от любимого человека или возможность напомнить ему о себе. И вечерние события оправдают их ожидания: они могут провести остаток дня за приятной перепиской, на новом свидании или на вечеринке с перспективой знакомства.
Дева
Сегодня у Дев поведение может отличаться долей робости и скрытности. Они могут стесняться спрашивать, и, как следствие, не получать нужных им сведений. Все изменится к ночи: они станут более смелыми и остроумными, начнут мыслить креативнее, будут способны сами задать волнующий их вопрос.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что позитивные подвижки в личной жизни и любовных отношениях ожидаются вечером, и именно его им желательно встретить во всеоружии своей привлекательности. День может закончиться на очень приятной ноте: хорошем известии, долгожданном свидании или сеансе видеосвязи.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, ожидающих любовного письма или встречи, звезды не прочь испытать терпение. Многие Скорпионы проведут весь день в сомнениях и фантазиях, начиная понемногу нервничать, а вестей или свидания дождутся в довольно поздний час. Долгожданные приятные моменты вечера снизят их нервозность.
Стрелец
Сегодня Стрельцы нуждаются в импульсе, который вытащил бы их из болота уныния или снял с них груз сомнений. Положительный сдвиг в их настроении непременно будет, но не сразу. Не исключено, что лишь в самом конце дня наладится контакт с любимым человеком или удастся встретиться с ним.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит навязывать партнеру свои привычки, но и забывать о них не стоит: во всем нужна гармония. Там, где отсутствует полное согласие, нужен компромисс. В течение дня самым ценным качеством будет взаимная деликатность. К ночи на первый план выйдет яркость чувств и ощущений.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды обещают приятные подвижки в любовных отношениях. Скорее всего, события такого рода произойдут вечером и потребуют значительной душевной отдачи. Может прийти долгожданное известие от любимого человека или поступить новое предложение с его стороны, вызывающее бурю эмоций.
Рыбы
Сегодня Рыбы хотят держать свою личную жизнь под контролем. Их успокаивает предсказуемость и радует отсутствие сюрпризов. Многие Рыбы будут ценить стабильность больше, чем яркость эмоций. Но с приближением ночи все может повернуться наоборот: им захочется новых игр или сильных чувств.