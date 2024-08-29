Ищем с начальством общий язык – финансовый гороскоп на 30 августа

Гороскоп помогает понять, чего ожидать от этого дня и как лучше подготовиться к возможным изменениям.
Овен
Сегодня у Овнов дела могут сложиться вполне благополучно. Звезды советуют вам развивать активность при взаимодействии с иностранцами. Успешно могут проходить переговоры о закупке оптовых партий товаров. Используйте это время для обмена опытом и повышения уровня квалификации. Однако во второй половине дня может осложниться ситуация в деловом партнерстве.
Телец
Сегодня Тельцы могут успешно продвигать свой бизнес. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к строительству и сделкам с недвижимостью. Можно передавать готовые объекты заказчику. Во второй половине дня вы можете допустить ошибку в работе, и это может привести к ухудшению отношений в коллективе. Следите за высоким качеством своего труда.
Близнецы
Сегодня Близнецам может поступить обнадеживающая информация от делового партнера. Вы можете совершить деловую поездку, которая многое прояснит. Может ускориться товарно-денежный оборот при проведении торговых операций. А вот к концу рабочего дня у работников рекламного и туристического бизнеса могут возникнуть осложнения.
Рак
Сегодня Раков уровень доходов может складываться весьма нестабильно. Однако с утра может проявиться тенденция к росту денежных поступлений, а в послеобеденное время картина может поменяться на прямо противоположную – расходы могут превысить доходы. Чтобы успеть сделать больше, звезды советуют с самого утра спланировать порядок проведения работ.
Лев
Сегодня для Львов, деятельность которых связана с творчеством, день может сложиться удачно. У вас может быть много идей и достаточное количество энергии, для того, чтобы реализовать их на практике. Постарайтесь самые важные дела запланировать на первую половину дня. Это успешное время, которое даст наибольший результат. В конце дня вы можете столкнуться с препятствиями.
Дева
Сегодня Девы, занятые в гостиничном и ресторанном бизнесе, смогут увеличить уровень своих доходов. Это благоприятное время для получения дополнительных доходов за счет выполнения частных заказов. В конце рабочего дня могут испортиться отношения с кем-то из коллег. Возможно, на вас попытаются взвалить самую трудную и невыгодную работу.
Весы
Сегодня Весам, возможно, удастся успешно поработать в коллективе единомышленников. Это может быть небольшая группа людей, объединенных общими целями и задачами. На это время можно планировать проведение встреч с акционерами. Вы получите достаточное количество достоверной информации для того, чтобы заняться планированием своего бизнеса. В конце дня воздержитесь от попыток что-либо усовершенствовать.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, которые прежде были неудовлетворенны своей работой, могут найти интересный вариант новой работы. Вам могут предложить повышение в должности с соответствующим увеличением оклада, либо предложение поступит от сторонней фирмы. Решить вопрос о согласии вам следует во второй половине дня, когда все плюсы и минусы могут раскрыться в полном виде.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, у которых прежде были неурегулированные проблемы юридического характера, могут обратиться за консультацией к юристу. Вам удастся решить все спорные моменты и найти ответы на актуальные вопросы. К концу дня звезды советуют вам проявить максимум внимания точному выполнению обязательств и соблюдению сроков.
Козерог
Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, возможно, удастся добиться увеличения доходов. Также могут вырасти доходы у ваших деловых партнеров, что благоприятно отразится на общей финансовой ситуации. В конце дня старайтесь дистанцироваться от начальства. Ваша ошибка в работе может быть привести к штрафу и замечанию от начальства.
Водолей
Сегодня у Водолеев может наступить хорошее время для проведения переговоров с деловыми партнерами. Особенно успешно может пройти планирование совместной деятельности на долгосрочную перспективу. Во второй половине дня звезды не советуют вам заниматься урегулированием юридических проблем. Менеджеры могут допустить ошибку при попытке оптимизировать расходы.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут получить неплохие шансы для конструктивного и заинтересованного диалога с вышестоящим руководством. Можно ставить перед начальством вопросы по улучшению условий труда и упорядочению графика работы. В трудовом коллективе ваши инициативы могут найти одобрение и поддержку. В конце рабочего дня могут быть проверки от фискальных властей.