Включаемся в работу с утра – финансовый гороскоп на 3 сентября

Сегодня нам стоит браться за дела с первыми лучами солнца.

Наш гороскоп особое внимание уделяет важным событиям, которые могут произойти в этот день, и советам, как наиболее гармонично использовать энергии планет в свою пользу.

Овен

Сегодня для Овнов первая половина дня может пройти вполне успешно для деловой активности. Вы можете рассчитывать на дальнейшее укрепление делового сотрудничества с партнерами, обсуждение с ними планов на будущее. Посещение научно-технической выставки даст вам много перспективных идей. Вторая половина дня складывается не столь удачно. Наиболее важные дела лучше запланировать на утро.

Телец

Сегодня Тельцы , занятые поисками работы, могут в первой половине дня найти приемлемый вариант. Старайтесь быстро принимать решение относительно своего согласия – в случае промедления удачный шанс найти хорошую работу может быть упущен. То же самое относится к контактам с начальством и коллегами по трудовому коллективу. Утром вас выслушают и проявят готовность оказать содействие.

Близнецы

Сегодня Близнецы если намеревались проводить рекламные мероприятия по раскрутке своего бизнеса, то звезды советуют запланировать их на первую половину дня. Ваши действия будут иметь положительный, но краткосрочный эффект. Рекламные акции в конце дня могут оказаться бесполезной тратой времени и ресурсов. Такое разделение времени особенно почувствуют на себе бизнесмены, ориентированные на иностранцев.

Рак

Сегодня у Раков внимание может быть переключено к теме недвижимости. Поскольку большинство видов бизнеса базируется на какой-либо недвижимости – помещения офиса, склада, магазина, гаража и пр., то в том или ином виде влияние звезд коснется многих из вас. Характерно, что утреннее время и середина дня благоприятствуют вашей деловой активности, а во второй половине дня возможны неприятности.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют сконцентрироваться на вопросах делового взаимодействия и обмена информации. В первой половине дня удачно проходят поездки и встречи, развивается партнерское сотрудничество. Без задержек могут проходить согласования и визирования документов в инстанциях

Дева

Сегодня Девы могут быть сосредоточены на теме денег и источников доходов. В первой половине дня вы можете получить выгодные заказы. Благодаря хорошим отношениям с коллегами по трудовому коллективу, вам могут оказывать всяческое содействие. Но звезды советуют вам поторопиться и успеть выполнить наиболее важные дела к середине дня, когда обстоятельства могут ухудшиться.

Весы

Сегодня Весы могут быть настроены действовать самостоятельно. Никто кроме вас не сможет лучше понимать сложившуюся ситуацию и что требуется делать. В первой половине дня вам будет сопутствовать успех в любых начинаниях. Успешно могут проявить себя представители творческих профессий и те, кто работает по свободному графику. Можно тестировать и совершенствовать новые методы.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов , деятельность которых связана с морепродуктами, гостиничным, ресторанным и санаторно-курортным бизнесом и медицинскими учреждениями, первая половина дня может сложиться благоприятно. Звезды советуют бизнесменам делать финансовые пожертвования в пользу церквей, домов престарелых и инвалидов. Во второй половине дня не исключен материальный ущерб недвижимой собственности.

Стрелец

Сегодня Стрельцы в первой половине дня могут успешно проявить себя в некоем общем деле, объединяя усилия группы людей вокруг единого проекта. Это относится к работе по организации акционерного общества, а также в проектно-конструкторском бюро и при составлении и согласовании бизнес-плана. Однако во второй половине дня ваша деятельность начнет пробуксовывать, наталкиваясь на множество препятствий.

Козерог

Сегодня у Козерогов в первой половине дня может сложиться удачное время для продвижения в карьере и повышения уровня доходов. Ваши инициативы будут с пониманием и поддержкой встречены вышестоящим руководством. Вы можете получить выгодные заказы. Старайтесь точно придерживаться графика работ, не допуская отставания. У бизнесменов могут улучшиться отношения с представителями власти.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют с утра пораньше активнее включаться в работу. Старайтесь ставить перед собой задачу к середине дня выполнить дневную норму работы. Особенно перспективным направлением деятельности является расширение бизнеса как географически, так и за счет популярности. Это хорошее время для рекламных акций, расширения ассортимента предлагаемых товаров и услуг.

Рыбы