Период сложных решений – любовный гороскоп на 3 сентября

Наш гороскоп даст рекомендации, как лучше провести этот день, на что обратить внимание и каких ситуаций избегать.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют избегать лишней активности: личной энергии не так уж много, а ситуация все настойчивее требует новой тактики или перенастройки фокуса внимания. Результат романтической инициативы, предпринятой по инерции без учета смены обстоятельств, окажется под вопросом.
Телец
Сегодня Тельцам трудно решиться в личной жизни на серьезные перемены. Многие Тельцы предпочли бы пассивно оставить все, как есть. А вот их партнеры настроены немного иначе. Не исключено, что уже сегодня их поведение начнет в чем-то неуловимо меняться, например, становиться более эмоциональным.
Близнецы
Сегодня Близнецы пребывают не в лучшей форме морально и (или) физически, что мешает им с полной самоотдачей погрузиться в личную жизнь и насладиться ее приятными сторонами. Многие Близнецы столкнутся с потерей прежнего источника невероятной энергии, который удваивал их азарт и предприимчивость.
Рак
Сегодня Ракам звезды намекают, что не в их интересах торопить события в своей личной жизни, например, давать волю своему темпераменту и проявлять в отношениях новую инициативу. Прежде, чем решиться на подобный шаг, стоит еще раз оглянуться на обстановку и учесть ее знаки-предупреждения.
Лев
Сегодня Львам трудно целиком посвятить себя любви, романтике и приятному общению. Многим Львам придется отложить отправку личного послания или повременить с обещанным свиданием. Не стоит об этом жалеть: день мешает теплоте чувств, может привнести в отношения нотку уныния, холодности или недоверия.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что торопливость им в сложившейся ситуации скорее вредна, чем полезна. Не стоит зацикливаться на недавних поводах для ссор: обстановка меняется и часть разногласий теряет свой смысл. Важно лишь постараться, чтобы ссоры прошлого не отбросили тень на будущее.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют отказаться от интенсивного общения с объектом симпатий, чтобы побыть в одиночестве или заняться рутинными житейскими делами. Не помешает отдать себе отчет в своих скрытых слабостях и уязвимостях: при скором новом повороте романа они могут внезапно напомнить о себе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют смотреть на ситуацию в своей личной жизни предельно честно: чем больше честности с собой, тем спокойнее на душе и яснее перспективы. Пора оставить позади бурный период приключений и рискованных виражей (но не забыв извлечь из них необходимые уроки на будущее).
Стрелец
Сегодня у Стрельцов в личных отношениях продолжается потенциально коварный период: даже если проблемы сняты, они в любой момент могут напомнить о себе. Любая мелочь способна оживить конфликт или напомнить о разнице мировоззрений. Если поведение партнера меняется, нужно понять, в какую сторону.
Козерог
Сегодня Козероги могут не опасаться нового поворота событий в личных отношениях, но им стоит иметь в виду, что вскоре он наступит и будет непростым. Возможно, напомнит о себе прошлое. Чтобы эмоционально затратная ситуация не застала врасплох, пора поискать надежные психологические точки опоры.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит пропускать предупреждающие знаки, посылаемые обстановкой. Многие из них намекнут на необходимость снова погрузиться в прошлое, чтобы закрыть в нем некую страницу. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы счастливый роман будет сопровождаться какими-то помехами.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может стать важной вехой, и не обязательно приятной. Есть риск разочарования, отказа. Некоторые Рыбы сами оттолкнут партнера или поклонника. Важно не длить взаимные страдания, если размолвки критичны, но само расставание лучше сделать конструктивным и «экологичным».