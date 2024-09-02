Непростое будет даваться легко – гороскоп на 3 сентября

2 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

1-29 лунные сутки. Сегодня «молодая» Луна ослаблена, не может обеспечить бодрый старт.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что новый солнечно-лунный месяц может начаться с нехватки сил, недомоганий, ограничений, ошибок и задержек. Это день низкой продуктивности и скепсиса. Лучше заниматься подготовительными работами и настройкой на новый режим. Не помешает уделить внимание здоровью, гигиене и наведению порядка. Если наметились домашние работы, начинать также лучше с мелочей, не ставя пока глобальных целей. Если поддаться искушению расширить список задач и поле действий, результат может огорчить: чем ближе вечер, тем выше вероятность осечек и заминок. Овен Сегодня Овнам звезды советуют провести день «на малых оборотах», понемногу настраиваясь на новый образ действий. На первое место желательно поставить минимум необходимых дел, отдав предпочтение мелким процедурам с акцентом на практическую пользу, например, мини-уборке. Есть смысл обратить внимание на накопившиеся домашние дела. При недомогании и усталости приоритет лучше отдать заботам о здоровье. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют не спешить с включением в новую серию повседневных забот: некоторые акценты меняются, из-за чего привычные задачи вскоре начнут решаться в другом настроении или темпе. Явно или подспудно может меняться поведение деловых партнеров, помощников, родственников и других людей из повседневного окружения. Тельцам-родителям не помешает уделить дополнительное время детям. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют беречь свои силы и не спешить возвращаться в прежний режим по инерции. Лучше потратить этот день на оценку своих возможностей: бурного подъема энергии, порожденного недавними событиями, может уже не быть. Не изменяя своим идеалам, важно отделить достижимые цели от нереализуемых. Еще одной сферой, требующей внимания, могут стать дела жилищные, домашние, семейные. Рак Сегодня Ракам звезды советуют не форсировать темпы работ, не возлагать лишних надежд на результаты контактов и поездок. День не так уж плох и сулит определенную пользу от любых усилий, но завышенные ожидания приведут к разочарованию. Часто оно будет необъективным: скорее всего, что-то будет предпринято не в том месте, не в то время или с теми людьми. Лучше заниматься подготовкой к новому старту. Лев Сегодня Львов день удерживает на практических деталях, заставляет их быть дотошнее, скрупулезнее заниматься здоровьем, откладывать приятное общение или сознательно на чем-то экономить. Звезды советуют смириться и до конца разобраться в ситуации прежде, чем перейти к более приятным делам: бонус за отложенные удовольствия – защита и подстраховка на случай домашних или иных неприятностей. Дева Сегодня Девам лучше посвятить день себе и своим нуждам. Они могут потратить его на заботы о здоровье, на уточнение своих прав, желаний или возможностей. Но не всем Девам повезет быть свободными от формальностей и обязательств (особенно, если они занимают пост или делают карьеру). Выстраивая свою дальнейшую тактику, важно не пропустить намек на перемены, позволяющие избегать прежних острых ситуаций. Весы Сегодня Весам звезды советуют оставаться «в тени» и заниматься не фасадом своего бытия, а своими внутренними делами. Например, уделять больше времени своему здоровью или дому, а не внешности. Это день, когда нужно в чем-то себя ограничить и подчиниться обстоятельствам: служебному распорядку, семейному долгу, лечебному режиму, требованиям диеты, подготовке к назревающему напряженному периоду. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит потратить этот день на прогнозирование своего дальнейшего курса. Ситуация меняется и требует нового образа действий – который обещает стать более продуктивным, чем предшествующий. Но вначале желательно интегрировать полученный за последние месяцы опыт, усвоить преподанные уроки и своевременно отречься от рискованных ошибочных убеждений. Не лишне убедиться в верности друзей. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют оставаться сдержанными, целеустремленными, скромными и реалистичными в своих желаниях. Если разброс надежд, претензий и амбиций будет слишком широким, есть риск разочарований. Желательно до последнего избегать отзвука конфликтов со значимыми людьми, а также остерегаться ситуаций недопонимания и обмана: все это может помешать исполнению плана или достижению цели. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не терять доступ к источникам важных для себя знаний и к информации о своих правах. Также не стоит портить добрые отношения с семьей и нужными людьми, включая иностранцев и иногородних, учителей и врачей. Подстраховки такого рода помогут вскоре предотвратить массу лишних проблем, включая риск судебных претензий, споры на почве новой конкуренции или старых обид. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что они в зоне риска и могут столкнуться с помехой даже в изначально удачной ситуации. Также им следует учитывать общий тормозящий характер событий, вынуждающий их временно сделать шаг назад и отвлекающий от новых успешных проектов. Не исключено, что вскоре вновь напомнит о себе незавершенное дело, не устраненная проблема или не до конца вылеченный недуг. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют быть внимательными к настроению значимых для себя людей. Важно уважать позицию другого человека, даже если пришлось столкнуться с непониманием и отказом. Стоит принять, что и вы, возможно, не оправдали ожиданий. В случае радикальных разногласий не обязательно жечь разом все мосты: не исключено, что в дальнейшем еще окажется возможным кратковременное сотрудничество.