Ищем компромисс со всеми вокруг – гороскоп на 5 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что будет легко нейтрализовать первые признаки ссоры, настроиться на диалог. Подходящий день для различных видов обмена. Хорошо обращаться за консультацией и покровительством. Возможен интерес к искусству, к стильным вещам, моде, стилю, дизайну, парфюмерии, красивым вещам, интерьерам. Не исключен момент искушения, обольщения. Удачный момент для свидания, культурного досуга, обращения к юристу, посещения визажиста, косметолога или парикмахера.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что им важно ладить с людьми, включая близкое окружение (членов семьи, домочадцев, партнера по браку). Там, где наметилось столкновение интересов или начали оживать прежние обиды, этот день дает шанс найти компромисс и замять ссору, пока она не разгорелась. Даже самым импульсивные, вспыльчивые и обидчивые Овны поневоле остынут, видя чужой дипломатичный настрой.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют стараться ладить со своим окружением, особенно коллегами, подчиненными, партнерами и персоналом учреждений. Получить желаемое будет проще, если есть привычка поддерживать приятные отношения и придерживаться политики равноценного обмена услугами. День может усилить интерес к темам, связанным с красотой, дизайном и эстетикой, а также здоровьем и юриспруденцией.
Близнецы
Сегодня Близнецам день добавит гармонии или напомнит про какой-то источник удовольствия. Он поможет им отвлечься от бытовой рутины или восстановить баланс в сфере, где что-то пошло не так (например, в делах финансовых). Хороший момент для приятного общения, художественного творчества, культурного досуга, развития романа, забот о красоте и комфорте, возврата к старому хобби с эстетическим уклоном.
Рак
Сегодня Раки окажутся успешнее в своих мелких и крупных начинаниях, если будут согласовывать свои личные интересы с внешними обстоятельствами, например, эстетическими стандартами, этикетом, правовыми нормами или вкусами окружающих людей. Дипломатичность и стремление к компромиссу станут для многих Раков главным условием гармонии в их деловых отношениях, а также в семейной и супружеской жизни.
Лев
Сегодня у Львов обстановка вокруг гармонична. Возможны приятные известия и встречи. Есть шанс найти хорошую компанию или аудиторию. День подходит для обмена симпатиями, свиданий, обсуждения модных трендов, а также для удовлетворения потребности в прекрасном: посещения выставки, концерта или художественной галереи, визита к парикмахеру или дизайнеру. Возможна помощь в решении юридических вопросов.
Дева
Сегодня для Дев возрастает вероятность приятных нестандартных покупок, а также полюбовного улаживания финансовых, правовых и иных разногласий. Хорошо использовать этот день для выбора особых подарков с «изюминкой», красивых аксессуаров, коллекционных редкостей. Не стоит пропускать эти сутки, если нужно найти компромисс или вариант обмена, вернуть чужую вещь или пересмотреть условия договора.
Весы
Сегодня Весы легко устраняют помехи со своего пути благодаря собственной привлекательности, таланту или дипломатичности. Не последнюю роль сыграет и везение, которое будет им сопутствовать в большинстве ситуаций. Даже оставаясь на вторых ролях, они получат свою долю любви и приятных бонусов. Наибольший успех ожидает их в таких сферах, как искусство, мода, эстетика, посредничество и юриспруденция.
Скорпион
Сегодня Скорпионам может напомнить о себе семейное или иное прошлое. Этот день способен оживить двойственные сюжеты, вновь вернуть моменты любовной или финансовой зависимости, непростого этического, юридического или эстетического выбора. Многим Скорпионам придется подстраиваться к ситуации, следовать навязанным законам и нормам поведения – особенно, если они оказались гостях, на чужой территории.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день помогает забыть о сложных гранях ситуации и тех опасностях, мнимых или реальных, которые сулит им ближайшее время. Они могут отвлечься от напряженных моментов в профессии и бизнесе, сложностей в личных и деловых отношениях, груза домашних проблем и семейной ответственности. Это подходящие сутки для свиданий, развлечений, неформального приятного общения с друзьями по интересам.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды напоминают о необходимости быть дипломатичнее ради достижения цели и удержания позиций. Не стоит игнорировать намек на вероятную конкуренцию или претензию: пропустив первый слабый сигнал проблем во взаимодействии с нужными людьми, разруливать ситуацию в стадии обострения будет сложнее. Не меньшей бдительности требуют супружеские отношения и серьезные любовные союзы.
Водолей
Сегодня Водолеям день сулит приятные эмоции и моменты везения. Он увеличивает шансы на удачу в переговорах, в сфере образования, путешествий и права. Также он дает надежду на любовную и супружескую гармонию, на сохранение хороших отношений с иностранцами, на получение каких-то специфических льгот и бонусов. Но стоит учитывать вероятность «второй стороны медали», некого подвоха и отзвуков прошлого.
Рыбы
Сегодня для Рыб ситуации дня зачастую являются вынужденным компромиссом, который в чем-то их заведомо не устраивает. Это хорошие сутки, если нужно смягчить разногласия, выторговать передышку, выбрать меньшее из двух зол, что-то обменять или вернуть. Начинать новые дела и заключать новые союзы не стоит: велика вероятность подвоха и неприятных побочных эффектов, например, финансовых недоразумений.