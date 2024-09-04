Ищем компромисс со всеми вокруг – гороскоп на 5 сентября

4 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах подчеркивает выгоды мягкого компромисса, советует стать дипломатичнее, предлагает во всем стремиться к гармонии, эстетике и равновесию.

Фото: rambler