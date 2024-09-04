Роман идет по плану – любовный гороскоп на 5 сентября

Наш гороскоп даст рекомендации по важным решениям и возможным действиям, чтобы максимально эффективно использовать энергетику дня.
Овен
Сегодня Овнам стоит помнить, что главная заповедь этого дня – гармония, и не нарушать ее даже из благих побуждений. Важно учитывать вкусы партнера, его настроение и капризы, а также контролировать свою импульсивность, раздражительность, обидчивость и возможные проявления дурных привычек в быту.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что гармония любви сложена из мелочей. Не исключено, что получит значение какая-то одна деталь, которая будет или портить, или поднимать настроение. Также в этот день важно чувство меры, небольшие изысканные знаки внимания предпочтительнее «широких жестов».
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды создают хорошие условия для дальнейшего развития романтических отношений. В зависимости от ситуации, можно использовать этот день для продолжения романа или восстановления пошатнувшейся любовной гармонии. Уместны нестандартные знаки внимания с оттенком эксклюзивности.
Рак
Сегодня Ракам важно помнить, что в любовных отношениях не обойтись без готовности идти на уступки и беречь равновесие интересов. Ради сохранения гармонии придется поступиться частью своих вкусов и привычек. Также это день эстетики: необходим красивый антураж, стоит минимизировать бытовую рутину.
Лев
Сегодня у Львов романтические отношения складываются удачно. Обстановка располагает к смягчению разногласий, жестам взаимной любезности, обмену комплиментами. Могут прозвучать весьма приятные предложения. Неплохое время для свидания, переписки, нового знакомства или оживления прежней симпатии.
Дева
Сегодня Девам важно задействовать все средства для гармонизации любовных отношений, но избегая при этом излишней прямолинейности или навязчивости. В общении с партнером нужны такие качества, как учтивость и дипломатичность. Уместны изысканные стильные подарки в знак внимания или примирения.
Весы
Сегодня Весы не остаются без внимания другого пола, так как обладают особым обаянием. Не исключено, что их привлекательность будет иногда провоцировать партнера на ревность. Звезды советуют быть начеку в отношениях с долгой историей: могут ожить старые паттерны общения, обиды и триггеры ссор.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов романтические ситуации сопровождаются долей дискомфорта. Для них возрастает вероятность столкнуться с призраком своего любовного прошлого, со следами былых сомнений, ошибок или не сделанного вовремя выбора. Не исключено попадание в противоречивое двойственное положение.
Стрелец
Сегодня на Стрельцам гармоничная обстановка, смягчающая проблемы отношений, оказывает очень хорошую услугу. Они могут наслаждаться приятными сторонами общения с любимым человеком и укреплять позитивную базу романа, которая складывается не только из взаимной симпатии, но и из дружбы, общности взглядов.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды настоятельно рекомендуют избегать любого обострения личных отношений, но также настойчиво советуют им отслеживать в них малейшие признаки проблем. Гармонию любви может подпортить настрой партнера или вдруг оживший собственный страх перед возвратом неприятного прошлого.
Водолей
Сегодня Водолеи могут надеяться на гармоничный ход своего романа – особенно, если он завязан и развивается за рубежом. Но за красивым фасадом любовной истории могут таиться не только приятные, но и сомнительные, странные, «темные» моменты. Возможно, не стоит лишний раз тревожить тени прошлого.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства предлагают красивый и вполне логичный способ гармонизации любовных отношений – который, тем не менее, не дает им полной уверенности. Возможно, их будет смущать сексуальная или эстетическая сторона ситуации, а также необходимость идти ради любви на какой-то компромисс.