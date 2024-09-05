Ищем гармонию и баланс – любовный гороскоп на 6 сентября

Сегодня нам стоит искать компромиссы.

Рекомендации астрологов гороскопа помогут каждому знаку зодиака направить свою энергию в нужное русло, избегая потенциальных конфликтов и стрессов.

Овен

Сегодня Овнам стоит прислушиваться к словам партнера и отзываться на его сообщения. Разговор сегодня – не просто способ приятно провести время вместе: диалоги этих суток помогают в легком тоне обсудить серьезные вещи, коснуться старых болезненных тем и предупредить недоразумения на их почве.

Телец

Сегодня Тельцы имеют возможность попрактиковаться в умении сглаживать «острые углы» в своих личных отношениях. Особенно часто будут подворачиваться ситуации-тренинги подобного рода на службе и в бытовой обстановке. Успешно улаженный мелкий конфликт станет отличной профилактикой крупной ссоры.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит пропускать этот день, если они хотят продолжить приятное непосредственное общение с любимым человеком или оживить переписку с ним на расстоянии, либо надеются узнать о нем какие-то новости. Частью личного обаяния сегодня являются интеллект, стиль, изысканный слог и хороший вкус.

Рак

Сегодня Ракам не стоит говорить только о себе, если они хотят продолжения отношений. Это день легкого приятного общения и порой важнее быть в глазах объекта своих симпатий интересным собеседником, чем генератором знойных страстей. Важна готовить поддержать светский диалог, обсудить идеи и новости.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют не обрывать общение с объектом симпатий раньше времени и использовать все возможности для дальнейшего развития романа. Немалую роль в эти сутки играют эрудиция, красноречие и круг личных связей: не исключено, что иногда эти качества будут важнее, чем внешняя красота.

Дева

Сегодня для Дев важным условием любовных успехов остается коммуникабельность, но поданная определенным образом. Это день умеренности, гармонии и позитива. Звезды советуют не касаться сложных тем, избегать конфликтности, напряженности и повышенной сентиментальности, не вдаваться в детали прошлого.

Весы

Сегодня Весам важно оставаться уверенными в своей неотразимости и помнить о своих сильных сторонах: привлекательности, вкусе, интеллекте, красноречии. Такая опора будет особенно нужна мнительным Весам, которых пугает излишняя ранимость партнера или призрак былых проблем в отношениях.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит спешить с открытым выражением своих чувств, признаниями в прошлых ошибках и раскрытием своих дальнейших планов. Коммуникации сегодня необходимы (особенно важны они в разлуке, на расстоянии), но предпочтительнее беседы на нейтральные темы без деликатных подробностей.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит уделить общению с любимым человеком дополнительное внимание. Если есть возможность продлить приятный разговор или продолжить свидание, стоит непременно этим воспользоваться. Однако стоит учитывать вероятное нарастание помех и (или) естественной усталости ближе к вечеру.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют поставить на первое место гармонию и баланс – не только в общении с партнером, но и в собственной душе. Не стоит сохранять отношения ценой непосильных жертв, особенно, если интуиция подает негативные сигналы. Это не лучший момент для начала романа.

Водолей

Сегодня Водолеям нетрудно поддерживать контакт с любимым человеком даже на большом расстоянии. Легко поймут друг друга влюбленные, говорящие на разных языках. Это неплохой момент для оживления прежних симпатий, восстановления переписки, обсуждения прошлого или будущего совместного путешествия.

Рыбы