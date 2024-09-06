Прошлое напомнит о себе – любовный гороскоп на 7 сентября

Гороскоп даст советы по тому, как лучше распорядиться энергией дня, избегать конфликтов и использовать возможности для достижения успеха или гармонии в отношениях.
Овен
Сегодня Овны становятся более эмоциональными, тяготеющими к интимности и тайне, а также более «домашними». Они могут не слишком охотно поддерживать словесный флирт и не проявлять инициативы, но в соответствующей их настрою приватной атмосфере дадут волю своим чувствам и желаниям.
Телец
Сегодня Тельцам приходится играть в своих любовных отношениях вторую роль. Явным лидером или тайным «кукловодом» станет партнер, наделенный мощной проницательностью и сексуальным магнетизмом. Многие Тельцы, сами того не осознавая, начнут действовать под его эмоциональным или духовным влиянием.
Близнецы
Сегодня у Близнецов настроение может измениться не в лучшую сторону под влиянием обстоятельств. Многие представители знака станут менее общительными и открытыми, более пассивными и мнительными. Моментом, который их смущает, может стать сексуальная жизнь или какая-то часть прошлого.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что они могут повиноваться в делах сердечных своему чутью и природному темпераменту. Важно сделать свой ход, а эффект от него рано или поздно будет. Многие Раки найдут «противоядие» от прежних любовных неудач и начнут меньше бояться встречи с неприятным прошлым.
Лев
Сегодня у Львов в жизни все непросто: ситуации не для всех. У них могут разыграться навязчивые фантазии или неприятные воспоминания о любовном прошлом. Им важно вовремя перенастроиться на более позитивный лад: чем ближе вечер, тем труднее будет эта задача.
Дева
Сегодня Девам звезды намекают, что в любовных отношениях может оказаться выгоднее молчание. Интригующая пауза или «момент отсутствия» во многих случаях будет эффективнее многословных попыток объясниться. Если ситуация не срочная, желательно повременить с важным разговором, вопросом или ответом.
Весы
Сегодня для Весов может оказаться подчеркнута сексуально-эротическая или эмоционально-психологическая сторона личных отношений. Многим Весам напомнит о себе прошлое, в котором случались кризисы – в таких случаях важно не воспроизводить старые деструктивные паттерны в новом счастливом романе.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут скрывать свои чувства, но их природный темперамент дает о себе знать и это усиливает их магнетическую притягательность. Судьба на время возвращает им в любви былые позиции и позволяет не бороться с ситуацией, а управлять ею. Все их шаги в эти сутки верны и дальновидны.
Стрелец
Сегодня Стрельцам атмосфера этих суток может показаться тяжеловатой, если они настроены на приятное и немного поверхностное общение с любимым человеком. День затрагивает глубокие чувства и инстинкты, погружает в прошлое. Может усилиться ревность, мнительность, психологическая или сексуальная зависимость.
Козерог
Сегодня Козерогам, намеренным вернуться в свое любовное прошлое и закрыть в нем какой-то сюжет, события придают сил. Вероятность возврата прежних симпатий при этом мала, но многие Козероги получат возможность взять реванш в другой форме, например, получить признание чужой вины и своей правоты.
Водолей
Сегодня у Водолеев настроение может стать менее позитивным и гармоничным по разным причинам. Не исключено, что их будут тревожить тени прошлого или огорчать возникшие задержки. Не всегда стоит бороться с роковыми обстоятельствами, иногда более мудрое решение – смириться и выждать.
Рыбы
Сегодня Рыбам важна суть событий, слова лишь затемняют ее. Они могут промолчать в ответ на сообщение и молча уйти из неподходящих отношений. Свои истинные чувства они не склонны афишировать. Единства с любимым человеком они ищут на чувственном и духовном уровне, минуя ритуалы и условности.