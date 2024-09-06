Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Прошлое напомнит о себе – любовный гороскоп на 7 сентября

6 сентября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня к нам может наведаться наш бывший.

Прошлое напомнит о себе – любовный гороскоп на 7 сентября
Фото: Image by teksomolika on Freepik
Гороскоп даст советы по тому, как лучше распорядиться энергией дня, избегать конфликтов и использовать возможности для достижения успеха или гармонии в отношениях.

Овен

Сегодня Овны становятся более эмоциональными, тяготеющими к интимности и тайне, а также более «домашними». Они могут не слишком охотно поддерживать словесный флирт и не проявлять инициативы, но в соответствующей их настрою приватной атмосфере дадут волю своим чувствам и желаниям.

Телец

Сегодня Тельцам приходится играть в своих любовных отношениях вторую роль. Явным лидером или тайным «кукловодом» станет партнер, наделенный мощной проницательностью и сексуальным магнетизмом. Многие Тельцы, сами того не осознавая, начнут действовать под его эмоциональным или духовным влиянием.

Близнецы

Сегодня у Близнецов настроение может измениться не в лучшую сторону под влиянием обстоятельств. Многие представители знака станут менее общительными и открытыми, более пассивными и мнительными. Моментом, который их смущает, может стать сексуальная жизнь или какая-то часть прошлого.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что они могут повиноваться в делах сердечных своему чутью и природному темпераменту. Важно сделать свой ход, а эффект от него рано или поздно будет. Многие Раки найдут «противоядие» от прежних любовных неудач и начнут меньше бояться встречи с неприятным прошлым.

Лев

Сегодня у Львов в жизни все непросто: ситуации не для всех. У них могут разыграться навязчивые фантазии или неприятные воспоминания о любовном прошлом. Им важно вовремя перенастроиться на более позитивный лад: чем ближе вечер, тем труднее будет эта задача.

Дева

Сегодня Девам звезды намекают, что в любовных отношениях может оказаться выгоднее молчание. Интригующая пауза или «момент отсутствия» во многих случаях будет эффективнее многословных попыток объясниться. Если ситуация не срочная, желательно повременить с важным разговором, вопросом или ответом.

Весы

Сегодня для Весов может оказаться подчеркнута сексуально-эротическая или эмоционально-психологическая сторона личных отношений. Многим Весам напомнит о себе прошлое, в котором случались кризисы – в таких случаях важно не воспроизводить старые деструктивные паттерны в новом счастливом романе.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут скрывать свои чувства, но их природный темперамент дает о себе знать и это усиливает их магнетическую притягательность. Судьба на время возвращает им в любви былые позиции и позволяет не бороться с ситуацией, а управлять ею. Все их шаги в эти сутки верны и дальновидны.

Стрелец

Сегодня Стрельцам атмосфера этих суток может показаться тяжеловатой, если они настроены на приятное и немного поверхностное общение с любимым человеком. День затрагивает глубокие чувства и инстинкты, погружает в прошлое. Может усилиться ревность, мнительность, психологическая или сексуальная зависимость.

Козерог

Сегодня Козерогам, намеренным вернуться в свое любовное прошлое и закрыть в нем какой-то сюжет, события придают сил. Вероятность возврата прежних симпатий при этом мала, но многие Козероги получат возможность взять реванш в другой форме, например, получить признание чужой вины и своей правоты.

Водолей

Сегодня у Водолеев настроение может стать менее позитивным и гармоничным по разным причинам. Не исключено, что их будут тревожить тени прошлого или огорчать возникшие задержки. Не всегда стоит бороться с роковыми обстоятельствами, иногда более мудрое решение – смириться и выждать.

Рыбы

Сегодня Рыбам важна суть событий, слова лишь затемняют ее. Они могут промолчать в ответ на сообщение и молча уйти из неподходящих отношений. Свои истинные чувства они не склонны афишировать. Единства с любимым человеком они ищут на чувственном и духовном уровне, минуя ритуалы и условности.
Рамблер: последние новостиЧто говорят звезды о Павле Дурове и что стоит за его успехомГороскоп на 7 сентября 2024 годаФинансовый гороскоп на 7 сентября 2024 года
Гороскопы
Точный гороскоп на сентябрь 2024 года для каждого знака зодиака от астролога Василисы Володиной
Точный гороскоп на сентябрь 2024 года для каждого знака зодиака от астролога Василисы Володиной
Гороскопы
Не боимся показывать свои эмоции – гороскоп на 7 сентября
Не боимся показывать свои эмоции – гороскоп на 7 сентября
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]