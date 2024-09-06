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Что говорят звезды о Павле Дурове и что стоит за его успехом

6 сентября 2024ГороскопыАся Миллер

Сегодня хочу разобрать гороскоп одного из богатейших российских бизнесменов, основателя ВК и Telegram – Павла Дурова. Что на самом деле стоит за его успехом?

Что говорят звезды о Павле Дурове и что стоит за его успехом
Фото: interfax.ru

На разбор карты меня вдохновило его интервью Карлсону Такеру. Рекомендую вам обязательно посмотреть, потому что буду ссылаться на него в разборе.

В Дурове цепляет не только его интеллектуально-инженерный гений, но и способность сочетать этой гений с бизнес-талантом и умением монетизировать свое детище. Довольно редкий случай. Обычно человек хорош в чем-то одном: или в науке или в коммерции.

rambler.ru

Что первое бросается в глаза, когда смотришь интервью? Невероятная «милота», харизма и обаяние Павла. Это конечно Солнце в Весах – раз. Поскольку Весами управляет планета красоты – Венера, то представителей этого знака мы чаще воспринимаем как привлекательных, красивых.

Плюс Асцендент в Стрельце и Юпитер в 1 доме – два. Мое наблюдение, что когда Стрелец или Юпитер (хозяин этого знака) у мужчин имеет отношение к первому дому (это сектор внешности) – это становится главным фактором привлекательности. Он придает мужчине лоска, статусности, благородства. Например, такие секс-символы как Джуд Лоу и Бред Питт – асцендентные Стрельцы. У женщин этот эффект дает в основном Венера, а у мужчин – Юпитер.

Но у Павла также велико и влияние Марса – он тоже в первом доме + хозяин гороскопа в соединении с ним + Луна в Овне – марсианском знаке. Это одновременно добавляет ему мужественности, смелости, рисковости. И прямо указывает на его «загоны» по качалке и красоте тела. В его случае это абсолютно гармоничный и естественный интерес, к тому же напрямую влияющий на самореализацию (Марс в 1 доме в соединении с хозяином гороскопа).

Но так ли приятен и дружелюбен Дуров в жизни

Очень сомнительно. В его карте выражен Скорпион, Овен, Козерог, Стрелец – это жесткие, властные и авторитарные знаки. Плюс то же соединение Марс-Юпитер в Козероге в 1 доме. В работе и в быту это человек жесткий, эгоцентричный, даже агрессивный. Но и волевой, целеустремленный, амбициозный. Так что не стоит обольщаться его внешней мягкостью.

Дурову свойственен жёсткий, порой даже наглый стиль ведения бизнеса, - цитата из Википедии.

Ну а где же гениальность

Интеллектуально-научные таланты – это всегда Меркурий и Уран.

Тут сразу внимание падает на соединение Солнце-Меркурий. Соединение очень точное, 0 градусов. И вообще-то такое положение Меркурия считается сожжением, ослаблением планеты.

Но у Дурова тот редкий случай, когда планета попала в казами – положение под лучами Солнца, не более 20 минут от него. Меркурий Павла находится в 0 градусов 17 минутах от Солнца. Планета в казими наделяет человека уникальными талантами в своей области. Например, Венера – в искусстве, Марс – в спорте или военном деле, Меркурий – в интеллектуальной деятельности. А еще Меркурий находится на звезде Краз, что добавляет ему еще больше нестандартности и силы. Планета в соединении с любой неподвижной звездой всегда обладает некими сверхспособностями.

Ну а что там Уран

Он тоже не подкачал – точно на Асценденте, в гармоничном аспекте к Солнцу. Солнце-Уран – классический аспект гения. Собственно этих доказательств достаточно, чтобы понять: Дуров – не пустышка. Поскольку есть мнения, что настоящий гений – это его брат – Николай Дуров. Для справки: они работают в тандеме (классика жанра для Весов) и Николай – тоже гениальный программист, кандидат наук. Он занимается в основном шифрованием ТГ, а Павел – больше интерфейсом и функционалом.

Самое частое слово, которое повторяет Дуров на протяжении интервью – «свобода».

Я никогда не стремился быть богатым, я всегда стремился быть свободным

И ему можно верить. Человек с Ураном на Асценденте в аспекте к Солнцу так и должен говорить. Но не только Уран здесь замешан.

Есть 3 свободолюбивых знака и планеты – Водолей, Стрелец, Овен; и соответственно – Уран, Юпитер, Марс. Все это богатство должно иметь отношение к светилам и 1 дому гороскопа.

Дуров собрал:

1 дом в Стрельце

Уран в 1 доме

Уран к Солнцу

Юпитер в 1 доме

Марс в 1 доме

Луна в Овне

6 указаний навскидку.

Эти же указания применим и к его бизнес-жилке. Дуров – яркий перводомник (там 4 планеты) с волевым ядром, который не готов работать ни на кого, кроме себя. Когда у человека несколько планет в 1 доме – это сильное указание на то, что ему комфортней и удачней работать на себя.

Когда я смотрел на людей, которые каждый день ездят на рутинную работу в офисы, я не представлял такого сценария в своей жизни. Руководство интернет-проектами, организация университетских мероприятий приучили к независимости и мысли о том, что у меня нет непосредственного начальства.

Дальше, почему именно интернет-бизнес? За все виртуальное у нас отвечает снова Уран + Нептун + 11 и 12 дома. Все это должно быть выражено для подобного бизнеса.

По силе Урана уже прошлись. Нептун тоже перводомный, не такой сильный, конечно, но зато в секстиле на Плутон в 10 дом. И оба сигнификатора 2 дома (доход) – Венера и Сатурн – на куспиде 11 в соединении.

Кстати, можно заметить, что 2 дом пустой, а значит деньги сами по себе не являются для Павла целью. Хозяин к тому же Сатурн – разбивает миф о том, что Козерог или Сатурн, имеющие отношение к денежному сектору, дают бедность или недостаточность в той или иной форме. Все зависит от уровня развития человека и от того, чем он выбрал заниматься.

Гармоничный и сильный Плутон в 10 доме, вблизи МС – бизнес, который способен расшириться до гигантских размеров. Плутон если дает, то дает столько, что едва можешь унести.

Ну и последнее, на что можно обратить внимание в карте – это полнолуние – оппозиция Солнца и Луны.

Что дает оппозиция светил человеку

Во-первых, огромное количество энергии и запас жизненных сил. В интервью видно как светятся глаза Дурова, чувствуется его сильная, яркая, живая энергетика. Плюс выглядит значительно моложе своего возраста (тут еще Меркурий, конечно, постарался – как планета молодых людей).

И второе – конфликт Солнца и Луны как правило заставляет человека постоянно работать над собой и самосовершенствоваться – чтобы достичь внутренней удовлетворенности и гармонии. Которая в базе, при рождении, у него отсутствует.

Из этого анализа можно сделать вывод, что за успехом Павла стоят как его неординарные таланты, так и много труда, амбиций, целеустремленности и смелости.

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