Все не так плохо, как кажется – любовный гороскоп на 8 сентября

Гороскоп подскажет, как лучше распорядиться энергией дня, на что обратить внимание, и какие действия помогут достичь гармонии и успеха.
Овен
Сегодня Овны очень чувственны и привязчивы, способны впасть в психологическую или сексуальную зависимость от любимого человека. При этом они часто пассивны и, несмотря на переполняющие их эмоции и тайные желания, склонны плыть по течению. Их может вполне устроить свидание дома, на своей территории.
Телец
Сегодня Тельцы читают как открытую книгу своего постоянного партнера, угадывая его настрой по одному жесту, но они могут оказаться перед загадкой, если отношения только начинаются. Очевидная эмоциональность и страстность может сочетаться в поведении новой пассии с необъяснимой сдержанностью.
Близнецы
Сегодня Близнецам ситуации напоминают, что в их жизни должно быть место не только романтике. Своей доли внимания могут требовать дела домашние, жилищные или служебные, а также нюансы самочувствия. Веру в любовь из-за этого терять не стоит, но свидание лучше перенести на другое время.
Рак
Сегодня Ракам не стоит тревожиться, если обрывается связь с любимым человеком или задерживаются известия от него, откладывается встреча или остается без ответа вопрос. Все помехи при налаживании контакта сегодня будут к лучшему. Возможно, именно они уберегут от путаницы, недоразумения и ошибки.
Лев
Сегодня у Львов поведение зависит от базовой общей тональности их мышления и психологического самочувствия. Многие Львы рискуют провести день в эмоциональном «миноре», ментальный и духовный настрой этих суток может быть не слишком подходящим для гармоничного общения и приятного свидания.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют сдержать свою общительность и не давать волю словам, уже готовым сорваться с языка. Небольшая интригующая пауза в отношениях поможет добиться нескольких полезных целей: подогреет интерес, убережет от случайных недоразумений и позволит еще раз все обдумать.
Весы
Сегодня Весов привлекают те грани отношений, которые кажутся им сложными, сомнительными или болезненными. Это могут быть детали совместного быта или интимной жизни, денежные или этические нюансы, следы прошлого, некие тайны или обязательства. Не лучший день для легкого и приятного общения.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не склонны вести себя легкомысленно, много говорить и афишировать свои чувства, но в их преданности любимому человеку можно не сомневаться. Они держатся некого плана, предпочитают не разбрасываться энергией и концентрировать ее до подходящего, по их мнению, момента.
Стрелец
Сегодня Стрельцов обстоятельства могут вынудить к одиночеству, сдержанности или самоконтролю. В течение дня вероятны проблемы со свободным выражением чувств, те или иные ограничения в выборе места встречи, темы разговора, способа связи. Назревающие мысли желательно как следует обдумать.
Козерог
Сегодня у Козерогов мысли обращены в прошлое, а будущее для них нередко строится по уже знакомым сценариям. Многие Козероги проигнорируют новые знаки внимания в свой адрес, зато будут с тайным волнением ждать последнего поворота в старой истории, рассчитывая подвести под ней черту.
Водолей
Сегодня Водолеям непросто: обстоятельства этого дня способны внести в романтические отношения новый дискомфорт или (что вероятнее) подчеркнуть в них уже имеющиеся сложности. Могут появиться внешние помехи или ярче проявиться определенные черты природного характера, мешающие гармоничному общению с любимым человеком.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут тревожиться, не получая вестей от любимого человека или сведений о нем. Если к общению нет технических преград, проблемой может стать неготовность партнера к разговору на некую важную тему. Звезды советуют немного подождать: вскоре связь будет восстановлена или диалог начнется.