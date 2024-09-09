Делегируем партнерам – финансовый гороскоп на 10 сентября

Наш гороскоп дает рекомендации по тому, как избежать возможных трудностей и воспользоваться благоприятными моментами дня.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться прекрасный день для продвижения в карьере. Ваша способность с блеском решать практические вопросы не останется незамеченной и будет оценена по достоинству вышестоящим руководством. Возможно, вам поручат более ответственный участок работы. Старайтесь строго контролировать рабочее время и не допускать отставания от графика работы.
Телец
Сегодня для Тельцов, которые профессионально занимаются продвижением и раскруткой бизнеса, удачно может сложиться этот день. Прежде всего, это относится к работникам дизайнерских и вэб-студий. Бизнесмены преуспеют в расширении географии бизнеса. Вместе с тем, могут быть осложнения в делах, связанных с перевозками грузов, импортно-экспортными операциями и командировками.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться весьма неоднозначный день с точки зрения финансовой деятельности. С одной стороны, звезды советуют делать серьезные капиталовложения в недвижимость. У вас сейчас может сложиться удачное время для получения доходов от аренды. Вместе с тем попытка заработать легкие деньги за счет азартных игр или финансовых спекуляций обречена на неудачу.
Рак
Сегодня Раки, могут в этот день успешно решать вопросы, связанные с контактами. Вы можете получить ценные сведения, благодаря которым может вырасти ваш доход. Особенно благоприятное время для тех, чья работа связана с транспортом, торговлей, консультациями. Прекрасное время для подписания договоров о деловом партнерстве. В сфере услуг вы можете почувствовать приток заказчиков.
Лев
Сегодня Львам, возможно, удастся настроиться на практические результаты в работе. Полагайтесь только на свои способности и таланты – сейчас это ключ к успеху всего дня. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она может появиться. Безработные могут отправляться на поиски работы и звезды сулят вам успех в этом. Старайтесь сконцентрироваться на текущих делах и не позволяйте никому отвлекать вас.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться замечательный день для проявления инициативы. Ваши личные начинания могут быть поддержаны окружающими и сопутствующими обстоятельствами. Если вы имеете свой бизнес, то с утра можно проводить рекламные акции, публиковать объявления. Люди творческих профессий также почувствуют эмоциональный подъем и усиление работоспособности.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться неоднозначный день. Звезды советуют вам умерить свои личные амбиции и держаться в тени. Многое будет зависеть от помощи некоего покровителя из числа ваших родственников. В любом случае старайтесь не афишировать свои намерения.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться удачный момент для налаживания деловых связей. Ваша инициатива может быть направлена на соединение людских и финансовых ресурсов под некий единый проект. Ваша оптимальная роль в этом процессе консолидации – работа по координации всех направлений. Хорошее время для планирования и организационное работы, чтобы связать всё воедино.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности, может сложиться успешный день для повышения уровня доходов. Чем выше ваша должность, тем больше денег вы в состоянии сегодня заработать. Хорошее время для регистрации фирмы. Можно делать кадровые перестановки и заниматься оптимизацией бюджетных расходов. Вместе с тем вы не будете застрахованы от форс-мажорных обстоятельств.
Козерог
Сегодня Козероги могут почувствовать в себе прилив энергии и огромное желание действовать по собственной инициативе. Однако не всякая ваша инициатива может оказаться успешной. Удачнее всего могут пойти дела у тех, чья работа имеет отношение к менеджменту, юриспруденции, высшему образованию, рекламе и связям с заграницей. Многие ключевые вопросы удастся решить благодаря дальней поездке.
Водолей
Сегодня для Водолеев, проводящих служебные расследования или исследующих сложные и запутанные вопросы, благоприятно может сложиться этот день. Удачный складываются дела у тех, кто работает удаленно или выполняет частные заказы в качестве дополнительной подработки. Бизнесменам рекомендуется делать пожертвования на благотворительные нужды – это положительно отразится на вашей репутации.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют больше полагаться на своих деловых партнеров в бизнесе. При решении актуальных вопросов они могут оказаться более удачливыми. В случае большой загруженности можно делегировать часть своих полномочий напарникам, партнерам. Деловые партнерские отношения лучше всего обсуждать в неформальной обстановке. Ваши услуги могут пользоваться популярностью у клиентов.