Шевелим мозгами – гороскоп на 11 сентября

10 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поощряет любознательность и общительность, приглашает к учебе и расширению кругозора, может позвать в реальный вояж или в виртуальное путешествие.

Фото: rambler