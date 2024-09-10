Шевелим мозгами – гороскоп на 11 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит помнить, что в этот день слабеет логика, усиливается идеализм, романтизм, тяга к фантазийным мирам, философствованию, экзотике и духовной жизни. Также возможен интерес к мировым событиям, к новостям издалека и зарубежным связям, к науке, медицине и сфере образования. Чем ближе вечер, тем выше вероятность опозданий, рассеянности, путаницы, иллюзий. Нежелательны целевые поездки и встречи, лишние формальности в общении.
Овен
Сегодня в Овнах день может пробудить повышенную любознательность, жилку странников или романтиков. В эти сутки желательно поддерживать духовные и интеллектуальные интересы, чему-то учиться. Если приходится заниматься рутиной, есть вариант совершать виртуальные путешествия мысленно. Работая дома, можно слушать новости, записи уроков или познавательные подкасты. Вечером стоит расслабиться и помечтать.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют поставить на паузу необязательные дела, отложить скрупулезные расчеты и новые важные начинания. Этот день повышает потребность в экзотических впечатлениях и формирует авантюрный настрой. Он может рассеивать внимание, побуждать к легкомыслию, непостоянству настроений или случайным тратам. Можно использовать его для романтического общения, отдыха, духовных поисков.
Близнецы
Сегодня Близнецы почерпнут много ценного из своих диалогов с другими людьми или изучения обстановки в целом. Особенно выиграют Близнецы, которые расширяют свою аудиторию, учатся или учат, общаются с иностранцами и адаптируются к реалиям чужих культур. Стоит помнить, что ситуации этого дня могут задавать загадки и оживлять иллюзии. Лучше отложить формальности, официальные встречи и собеседования.
Рак
Сегодня Ракам стоит быть дотошнее, если им важны польза и конкретика, например, они ищут определенную информацию, работу или услугу. Это день, когда может иметь место обман, ошибка, небрежность, загадка, опоздание или случайность. Суть дела может быть затенена многословием. Может разочаровать контакт с медицинским, учебным или другим учреждением, иностранным сообществом, иногородними коллегами.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что лучше выбирать свободные занятия или отдых. Не стоит заниматься финансовыми делами, расчетами, планированием, оформлением документов, сложными хозяйственными работами. Это день, когда можно забыть о жестком расписании и строгой диете, позволить себе творческие фантазии или духовные сомнения. Можно неплохо провести время за интересной отвлеченной дискуссией.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что день размывает границы реальности и мешает мыслить ясно. Возможны моменты излишнего многословия, бытовых иллюзий или духовных заблуждений. Не всегда будут откровенны и честны собеседники, включая гостей и домочадцев. Нет гарантии выполнения обещаний. Звезды советуют отложить официальные встречи и собеседования, а также любые диалоги, требующие честности и конкретики.
Весы
Сегодня для Весов ситуации приятны и познавательны, но могут сопровождаться различными недоразумениями, особенно вечером. Звезды советуют отложить целевые поездки и встречи, официальные зарубежные контакты. Лучше использовать эти сутки для общего расширения кругозора, свободных исследований, прогулок на небольшие расстояния и непринужденного общения, которое можно прервать в любой момент.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют отложить шопинг и финансовые операции – особенно, если планируются взаиморасчеты с иностранцами, покупки зарубежных товаров и процедуры с валютами. Этот день увеличивает вероятность недоразумений, искушений и случайных трат, он чреват материальным или моральным ущербом. Также он может подтолкнуть к нарушению правил, обману, разочарованию и духовным сомнениям.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит помнить, что они подвержены заблуждениям или давним слабостям, с которыми им трудно бороться и которые способны нанести ущерб их репутации. Карьере или отношениям может навредить собственная лень, идеализм, некомпетентность, небрежность или нечестность. Чем ответственнее момент, тем важнее контролировать свое поведение, проверяя время от времени правильность своего курса.
Козерог
Сегодня Козероги не в лучшем положении, им сложно рассчитывать на высокую удачливость и продуктивность. Велик риск оказаться в событийном, логическом или духовном тупике, в ситуации выжидания, обольщения, путаницы, загадки или обмана, столкнуться со слабостью, сонливостью или недугом. Звезды рекомендуют отдохнуть или снизить привычные нагрузки, отложить начинания и избегать любых излишеств.
Водолей
Сегодня Водолеям ничто не мешает фантазировать о будущем, самим или вместе с друзьями, но этим звезды и советуют ограничиться. Утверждать долгосрочные планы, как и пытаться в точности спрогнозировать ход событий, в этот день нежелательно. В любых программах лучше оставлять открытые страницы, которые будут дописаны позже. Смоделировать будущее могут неожиданно помочь виртуальные игры и их миры.
Рыбы
Сегодня Рыб обстоятельства продолжают проверять на какие-то важные качества, например, на профессионализм, верность планам или устойчивость к соблазнам. В зоне риска амбициозные и доверчивые Рыбы, а также Рыбы, которые еще живут на волне старых идеалов и питают ложные надежды на их воплощение. Возможны разочарования или моменты неопределенности. Лучшим исходом дня будет избавление от иллюзий.