Боремся с собственными иллюзиями – любовный гороскоп на 11 сентября

Наш гороскоп дает индивидуальные рекомендации, направленные на улучшение благополучия и успеха в различных сферах жизни.
Овен
Сегодня для Овнов любой поворот событий окажется положительным. Сомнения, помехи и отсрочки – не повод терять надежду. Если с объектом симпатий разделяют какие-то преграды, ничто не мешает мысленно перенестись в приятное будущее, где препятствия текущего момента будут сняты.
Телец
Сегодня Тельцам лучше не стремиться ничего планировать в своей личной жизни заранее. От свободной импровизации сегодня можно получить гораздо больше позитивных впечатлений, чем от разработанной до мелочей программы. Однако звезды не советуют поддаваться романтическим порывам на ночь глядя.
Близнецы
Сегодня для Близнецов беседа с любимым человеком обещает быть очень увлекательной и познавательной. Во многих парах отношения будут строиться по типу учитель-ученик, эти роли могут зеркально меняться. Взаимная симпатия не исключает разницы привычек или взглядов, недопонимания и лукавства.
Рак
Сегодня Раков обстоятельства все больше запутывают, добавляя им сомнений или создавая моменты недоразумений. Чем ближе вечер, тем выше вероятность недопонимания, забывчивости, опозданий и случайных помех. Попытки прояснить истину сегодня могут лишь дополнительно дезориентировать.
Лев
Сегодня Львам не стоит стремиться в делах сердечных к полной ясности: по тем или иным причинам она недостижима. Желательно избегать зацикленности на мелочах, подозрительности и придирчивости. Перфекционизм будет не лучшим спутником любви, на некоторые явления и ощущения есть смысл закрыть глаза.
Дева
Сегодня Дев в общении с любимым человеком может подвести многословие, доверчивость или идеализм. Они не всегда будут встречать полное понимание со стороны объекта симпатий и не всегда будут это вовремя замечать. Это не лучший момент для честного разговора или попытки завязать отношения с нуля.
Весы
Сегодня Весам не стоит обрывать переписку или свидание по собственной инициативе, но им стоит быть готовыми к тому, что в общении с любимым человеком возникнут какие-то внешние помехи. К счастью, влюбленные успеют сказать друг другу достаточно, чтобы не сомневаться в наличии взаимного интереса.
Скорпион
Сегодня Скорпионы рискуют провести день в пелене приятных заблуждений, увлекающих в сторону от настоящей любви. Возможно, им предстоит пройти через некий соблазн, искушение мнимой романтикой или экзотикой. Звезды намекают, что лучше пройти этот путь вместе с любимым человеком, а не тайком от него.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут недооценивать важность своего поведения и даже не подозревать, насколько оно влияет на отношения. Не стоит назначать на этот день первое или очень важное свидание: даже при хорошем потенциале легко оказаться в коварной ловушке и предстать перед партнером в неудачном свете.
Козерог
Сегодня Козероги – тайные идеалисты и романтики, не всегда имеющие возможность воплотить свои любовные мечты и планы в реальность. Они могут испытывать замешательство, жить прошлым, что-то скрывать, стать жертвой собственных заблуждений, чужого обмана или неудачного стечения обстоятельств.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это подходящий день для романтического свидания – при условии, что оба партнера заранее примут как должное некоторые особенности ситуации. Одной из таких особенностей может быть расплывчатый контур будущего, дающий простор для фантазий, тревог и мнительности.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют подойти к личным отношениям серьезнее. Главные задачи дня – распознать вероятный обман извне и избавиться от самообмана. Борьба с собственными иллюзиями и фантазиями при этом на почетном первом месте: вполне возможно, что проблемы в отношениях создают именно они.