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Франция против Павла Дурова: что ждет миллиардера и его мессенджер

10 сентября 2024ГороскопыАся Миллер

24 августа власти Франции задержали Павла Дурова, основателя платформы Телаграм.

Франция против Павла Дурова: что ждет миллиардера и его мессенджер
Фото: vedomosti.ru

И предъявили ему обвинение в недостачном модерировании мессенджера. Ранее мы публиковали разбор его натальной карты астрологом Асей Миллер.

В этой статье вместе с астрологом попробуем разобраться в причинах задержания и сделать прогноз на дальнейшее развитие событий.

Государственная власть представлена в гороскопе Дурова тремя планетами: Венерой, Плутоном и Сатурном. Венера и Сатурн связаны с 11 домом – сектором резких, внезапных перемен и шокирующих обстоятельств. Да и Уран на Асценденте добавляет «вау-эффекта» всей жизни бизнесмена. И арест стал неожиданностью не только для общественности, но и для самого Павла.

А Плутон — планета давления, силовых методов и манипуляций. Власти разных стран уже много раз давили на Павла, вынуждая пойти с ними на некое «сотрудничество». Франция же решила применить прием пожестче: арестовать и предъявить беспрецедентные обвинения.

Почему это случилось именно сейчас

Потому что перейдя в знак Водолея, Плутон вступил в негативную связь с самим собой – ведь в карте Дурова он находится в первом градусе Скорпиона. В астрологии эти знаки конфликтуют. И символизм конфликта точно отражает ситуацию: Скорпион – это силовой эгрегор власти, насильственное принуждение к чему-то, Водолей – либерализм, гуманизм, стремление к равным правам для всех.

Помимо символизма власти, Плутон – планета кризисов и глубинных трансформаций. Все, чего он касается, подвергается чистке, проверке на жизнестойкость и способность меняться. В случае успешного прохождения чистки и проверки то, чего коснулся Плутон, буквально воскресает в новом качестве. Все, что не прошло проверку, разрушается и уничтожается.

Поскольку Плутон Павла также имеет прямое отношение к его бизнесу, то можно с уверенностью сказать, что проверки ждут не только его самого, но и платформу Телеграм. Мы уже начали видеть первые этапы этого процесса в виде нововведений в политике мессенджера. Но это только начало. Плутон останется в этой точке зодиака еще минимум на год.

И Дурова ждут другие столкновения с властями, какие-то форс-мажорные ситуации, перестройка бизнеса – вплоть до осени-зимы 2025. Тот факт, что сейчас его отпустили и стороны договорились – точно не последний эпизод в цепочке событий.

Это подтверждают и другие прогностические факторы. Например, только в следующем году закончится цикл затмений по оси Овен/Весы, а Павел – Весы по солнечному знаку. Для Овнов и Весов в 2025 году завершается один 10-летний цикл и начинается следующий, новый.

Еще один фактор: Уран – одна из самых влиятельных планет в гороскопе бизнесмена, вышел на точку кармических узлов. И активировал одновременно и карму прошлого Павла, в котором он был бунтарем, пассионарием, стремился выйти за рамки системы. И вектор будущего, к которому мир будет активно его подталкивать. Уран будет ходить по этой точке до июля 2025, вынуждая Дурова учиться качествам Тельца – именно с этим знаком связаны задачи его воплощения. Телец – про надежность, стабильность, умение сохранять и приумножать, мягкость и гедонизм. Если Павел будет двигаться в сторону своих задач, то пройдет этот период успешно, без больших потерь.

Да и в целом карта его достаточно гармонична, напряженных связей между планетами мало, указаний на длительное заключение тоже нет. Даже Плутон – главный виновник «беспорядков» – расположен очень удачно.

Павла ждет еще минимум год вынужденного контакта с властями и перестройки Телеграма. Но в конечном счете все это закончится благоприятно. И пойдет на пользу как ему самому, так и его бизнесу. При условии конечно, что он не будет совершать действий, идущих вразрез со своими задачами воплощения. И что его переводомный Уран не заставит совершить какую-то глупую эксцентричную выходку в ущерб самому себе.

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