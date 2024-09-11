Проявляем инициативу – финансовый гороскоп на 12 сентября

Гороскоп даст советы, как лучше провести день, чего стоит избегать и на что обратить особое внимание, чтобы добиться гармонии и успеха в разных сферах жизни.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться успешно, если удастся направить свою энергию на творческую работу в группе единомышленников. Можно вести переговоры о сотрудничестве и деловом партнерстве – во второй половине дня хорошо подписывать соответствующие договора. Успешно проходят обсуждения перспективных планов дальнейшего развития фирмы в совете директоров и на собраниях акционеров.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют проявить свои лучшие качества в деле умения четко организовать и спланировать свою работу. Большое значение в этом приобретает ваша способность решать любые текущие практические вопросы. Только благодаря трудолюбию и целеустремленности вы сумеете добиться максимального результата. Руководители и менеджеры смогут принять правильные управленческие решения.
Близнецы
Сегодня Близнецам, имеющим свой бизнес, рекомендуется прилагать усилия по расширению сферы своей деятельности. Воспользуйтесь услугами рекламных агентств. Дальние поездки, равно как участие в выставках и презентациях может способствовать расширению географии вашего бизнеса. Это хороший день для дизайнеров, издателей, работников туристических и совместных предприятий. Успешно идет профессиональное обучение.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться удачное время для урегулирования финансовых вопросов. Звезды советуют использовать свободные деньги для досрочного погашения кредитов и иных счетов. Также вам могут вернуть долг. Прилагайте усилия к тому, чтобы мягко урегулировать отношения с кредиторами в том случае, если у вас скопилась большая задолженность. Можно заниматься оформлением пенсии или субсидии.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться благоприятный день для развития и укрепления делового партнерства. Вы можете легко устанавливать новые знакомства, которые имеют все шансы для перехода в партнерское сотрудничество. Ваши интеллектуальные способности в лучшей форме, что позволяет успешно проводить информационный обмен и профессиональное обучение. Оформление документов может проходить без задержек.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться удачное время для получения дохода за счет собственного трудолюбия и мастерства. День более удачен для тех, кто работает физически, поскольку у вас может быть высокий уровень работоспособности. В трудовом коллективе складываются доброжелательные и деловые отношения. Во многом именно благодаря этому вы можете добиваться высокой результативности.
Весы
Сегодня для Весов, которые предрасположены к предпринимательству, успешно может сложиться этот день. Сейчас от вашей личной инициативы и активности зависит успех всего дня. Это время, когда вы самостоятельно можете формировать события с вести за собой других людей. Звезды советуют вам стараться вместе с инициативой проявить творческий подход в поисках новых решений.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день располагает к тихой и уединенной исследовательской работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Сейчас вы, вероятно, будете в состоянии найти ответы на наиболее сложные вопросы. Успешно может проходить индивидуальный надомный труд, или творческая работа в мастерской. Также могут преуспеть строители и коммунальщики.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют проявлять свои возросшие интеллектуальные способности. Старайтесь активнее вступать в контакты и заниматься поиском необходимой вам информации. Успешно проходят учебные занятия по повышению профессиональной квалификации, получению новых навыков в работе. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения.
Козерог
Сегодня для Козерогов день может сложиться весьма удачно для карьерного роста и увеличения доходов благодаря высокому профессиональному статусу. Самая эффективная тактика на сегодня для вас – действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. Благодаря возросшей практичности вы сумеете увидеть свою выгоду в любой ситуации.
Водолей
Сегодня Водолеи могут ощущать прилив энергии, поэтому многие дела могут решаться в более быстром темпе. Звезды советуют вам действовать инициативно и всячески расширять свой бизнес. Прежде всего, удача может коснуться преподавателей, менеджеров, дизайнеров, туристических агентов. Хорошо делиться своими знаниями, читать лекции, публиковать статьи, вести вебинары.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться удачное время для тайной и не афишируемой деятельности. Возможно, вы сможете провести расследование и получить важные сведения. При необходимости вы сможете воспользоваться поддержкой влиятельных покровителей. Методы тайной дипломатии могут оказаться намного успешнее в решении ряда вопросов. Могут вырасти доходы на удаленной работе.