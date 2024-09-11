Знакомимся налево и направо – гороскоп на 12 сентября

11 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

10-11 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Козерога поможет перейти от расслабленного отдыха к работе, от возвышенных мечтаний к реальности, от философских сомнений к конкретным словам и действиям.

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Гороскоп на сегодня говорит, что на первое место выйдет профессиональное мастерство, служебный или семейный долг, хозяйственная рутина. День хорош для решения производственных вопросов, совещаний с подчиненными и наемным персоналом, контактов с начальством, обращением в сервисы за технической поддержкой, ремонтом или гарантийным обслуживанием. Подходящий момент для ведения деловой переписки, целевых командировок, работы с планами и расчетами. Овен Сегодня Овнам важно не избегать конструктивного целевого общения по конкретным поводам. Консультации и совещания помогут повысить качество и безопасность работ, снизить риск спора. День хорош для контакта с сервисами и наемным персоналом, обсуждения ремонтных, производственных и строительных тем, бесед с коллегами, помощниками и непосредственным начальством, оформления на работу, записи к врачу. Телец Сегодня Тельцам обстоятельства помогают включить практичную деловитую сторону своей натуры, удачно применить свои профессиональные знания, связи или навыки, а также получить или припомнить какую-то полезную информацию. Может пригодиться талант посредника. День подходит для разъездов и целевых командировок, ведения бизнеса и служебной переписки, активизации контактов с коллегами за рубежом. Близнецы Сегодня Близнецам желательно быть практичными и осторожными. Задачи этих суток заведомо выполнимы, но могут требовать профессионализма, определенной сноровки и быть связаны с долей риска при недостаточной технической подготовке. Сказанное относится и к производственным процессам, и к бытовым делам. Если не хватает квалификации и опыта, выполнение любых работ лучше доверить мастеру. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что появляются хорошие условия для деловых экспресс-переговоров и быстрого сотрудничества. Этот день помогает успешно проводить совместные акции, по необходимости, улаживая возникающие противоречия прямо на ходу. Комфорт, гармония и красивые ритуалы в эти сутки на втором месте. Настрой на разумное партнерство не исключает конкуренции, соревновательного духа. Лев Сегодня Львам звезды советуют поставить на первое место рутинную работу, выполнение тех или иных обязанностей. Приоритетом могут стать служебные дела, производственные вопросы, будни бизнеса, бытовые нужды. Львам, которым лень заниматься такими делами, пригодится помощник, может потребоваться обращение в сервис. Хорошо заниматься уборкой, хозяйством, охранной системой, гарантийным обслуживанием. Дева Сегодня Девы получают доступ к нужной им информации и контактам, а также возможность выступить в роли советчиков или помощников, продемонстрировать свои природные таланты, ум, опыт, знания и практические наработки. Это подходящий день для работы с текстами, кодами, схемами, технической документацией. Девам-родителям не стоит упускать возможность поговорить с детьми на практические серьезные темы. Весы Сегодня Весы могут столкнуться с помехами, пытаясь жить только для себя. Многим Весам придется жертвовать собственными планами и вкусами ради бытовых забот, идти на уступки домочадцам. Может напомнить о себе работа или профессиональный долг, нужда в помощи, ремонте, услугах, уборке, техподдержке. Темой дня может стать служебное или семейное совещание, поездка по частным делам, обращение в сервис. Скорпион Сегодня Скорпионы могут использовать этот день для деловой переписки и целевых поездок. Не стоит терять время, если назрела командировка, серия встреч, заявка в сервис, работа с документом. Упрощается задача найти транспорт, услугу, попутчика, помощника, дать или получить совет, обсудить конкретные темы со своими коллегами или соседями. Возможны полезные новости. Помогут старые навыки, маршруты и связи. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды намекают, что лучше ставить на первое место дела практические, например, заработок и бизнес. День подходит как для совещаний и расчетов, так и для целевых конкретных акций. Хорошо заниматься производственными, жилищными и хозяйственными задачами, выполнением профессиональных обязанностей, жизнеобеспечением и безопасностью, удовлетворением насущных нужд, закрытием долгов. Козерог Сегодня Козероги становятся энергичнее в минуты делового общения, практического обучения и в полезных для себя контактах, особенно профессиональных и производственных. День дает надежду перевести полемику в договор, помогает активному взаимодействию с клиентами, помощниками, партнерами и посредниками (а иногда и с конкурентами, оппонентами). Важно не создавать поводов для обострения разногласий. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточиться на полезных усилиях, которых требует их профессиональная или домашняя ситуация. День подходит для закулисных действий, скрытых черновых работ, приватных совещаний с помощниками, переделок и перерасчетов. Возможна зависимость от обстоятельств, например, от чужой исполнительности. Могут пригодиться связи, навыки или знания, приобретенные в прошлом. Рыбы Сегодня Рыбам день поможет отвлечься от несбыточных планов, навязанных извне ценностей и завышенных туманных ожиданий, настроиться на более реальную волну предметного общения и конкретных продуктивных действий. Проще всего сделать это, начав работу над ошибками или включившись в сотрудничество с проверенными людьми. Возрастет вероятность получить информацию или помощь от давних друзей и коллег.