Делаем шаг навстречу – любовный гороскоп на 12 сентября

Наш гороскоп расскажет, на что важно обратить внимание в этот период, чтобы избежать возможных трудностей и максимально использовать благоприятные моменты.
Овен
Сегодня Овнов обстоятельства вынуждают думать не только о романтике, а иногда делать выбор между личной жизнью и выполнением какими-то обязанностей. Им стоит помнить, что жестковатая манера поведения, помогающая решать рабочие и бытовые задачи, в личном общении способна создать некоторые проблемы.
Телец
Сегодня Тельцы прагматичны и не склонны долго раздумывать. Они немедленно ответят на сообщение любимого человека и не откажутся от спонтанной встречи с ним, если для нее подвернулся повод. Однако в суете этого дня им может не хватать приятных ритуалов общения, эстетической составляющей.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что сюжеты этого дня подразумевают конкретику. Не стоит что-либо заявлять и обещать, если вы не готовы тотчас (или в скором времени) подтвердить свои слова делом. Ситуации этого дня могут стать проверкой согласия и гармонии на деловом, бытовом или интимном уровне.
Рак
Сегодня Ракам стоит быть готовыми не только к живому диалогу с любимым человеком, но и к быстрому взаимодействию с ним. День разрешает прямо идти к цели, минуя этап лишних ритуалов, но позволять себе смелые вызывающие жесты стоит лишь до известных пределов: этого требует и этикет, и здравый смысл.
Лев
Сегодня Львы поневоле станут чуть прагматичнее и придирчивее. Не исключено, что от любимого человека они примутся ждать практических услуг, а не только романтических жестов внимания. Обстоятельства этих суток более благоприятны для пар, имеющих общий бизнес или ведущих совместный быт.
Дева
Сегодня Девы не сильны в изящной словесности, но звезды дают им в личном общении нужное красноречие. Они могут сами завязать контакт с объектом своих симпатий и направить разговор в желаемое для себя русло, при этом игнорируя многие штампы этикета и полагаясь лишь на свое чутье.
Весы
Сегодня для Весов общение с любимым человеком поневоле приобретает более прозаичный и менее романтичный оттенок. Не исключено, что им так и не удастся поговорить о том, что кажется им важным – своих желаниях, вкусах, чувствах. Стоит помнить, что этот день создает почву для размолвок.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства помогают поддерживать связь с любимым человеком, но не всегда позволяют сделать общение легким, приятным и романтичным. Этот день хорош для активной переписки, совместной поездки или прогулки, но лучше не выбирать его для первого свидания, признания, предложения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам нелегко «попасть в ноты» предложенных обстоятельств. Многие Стрельцы настроены на лирическое приятное общение, авантюрный или романтичный лад, тогда как ситуация требует от них несколько иной линии поведения. Это не лучший момент для свидания и для выбора подарка.
Козерог
Сегодня Козерогам обстоятельства помогут отбросить любовные иллюзии. Они трезво оценят свои возможности и либо смело ответят на инициативу партнера, либо сами сделают шаг ему навстречу. Если же чужие знаки внимания им не по нраву, их реакция может оказаться весьма язвительной, жесткой и резкой.
Водолей
Сегодня Водолеев обстоятельства вынуждают быть более прагматичными и скрытными, что может отразиться на их любовных планах. Не исключено, что о комфорте, эстетике, свободе чувств и романтике любви им придется думать в последнюю очередь, а на первом месте для них окажутся совсем другие мотивы.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды намекают, что в их интересах мыслить о делах сердечных как можно реалистичнее и практичнее. Сделать это не так уж трудно, а хорошие результаты не заставят себя долго ждать. Возможно, в некоторых ситуациях придется балансировать на грани здорового скепсиса и легкого цинизма.