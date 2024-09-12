Не поднимаем сложных тем – финансовый гороскоп на 13 сентября

Наш гороскоп советуют проявлять осторожность в действиях и оставаться открытыми к новым возможностям.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, предстоит пережить непростой день. Главная проблема – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам соблюдать сложившиеся в коллективе традиции и воздерживаться от импульсивных поступков. Воздержитесь от высказывания критических замечаний, если кто-то из коллег допустил ошибку. Не следует доверять информации, полученной из конфиденциальных источников.
Телец
Сегодня Тельцы могут почувствовать в себе авантюристические желания участвовать в рискованных финансовых операциях. Однако для вас сегодня велика вероятность финансового ущерба. Деньги, вложенные в рискованный финансовый проект, могут оказаться потерянными безвозвратно. Отдавайте предпочтение традиционной работе и не пытайтесь что-либо усовершенствовать.
Близнецы
Сегодня Близнецы, занятые в строительстве и сельском хозяйстве, могут столкнуться с серьезными трудностями. Если вам предстоит заниматься согласованием документов на строительство с представителями официальной власти, то звезды советуют вам отложить это на другой день. Может так случиться, что, при всем старании, вы не сможете уложиться в график работы и можете допустить отставание.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать трудности при взаимодействии в бизнесе, а также в сфере информационного обмена и транспорта. Звезды не советуют совершать короткие и дальние деловые поездки. Запланированные встречи могут срываться из-за несогласованности в планах, либо проходят не так, как бы вам хотелось. Доступ к достоверной информации может быть заблокирован и вам будет сложно сориентироваться.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться неблагоприятный день для деловой активности. Наиболее напряженная тема дня: деньги, их расходы и доходы. С одной стороны, вы можете получить большой доход от финансовой деятельности. С другой стороны, риск потерять деньги тоже очень велик. Главным образом это может быть связано с возросшими потребностями и необходимостью совершать покупки. Старайтесь не влезать в долги.
Дева
Сегодня у Дев основой проблемой могут стать разногласия с основным деловым партнером. Вы можете быть сегодня склонны к импульсивному поведению и высказыванию критических замечаний. Звезды советуют вам контролировать свои намерения и не игнорировать мнение партнера, даже если вы не согласны с ним. В противном случае дело может дойти до открытого конфликта и приостановки совместной деятельности.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать, что внешние обстоятельства или коллеги по трудовому коллективу ограничивают их поведение. Вы можете оказаться в своем трудовом коллективе в состоянии изоляции либо самоизоляции. Кроме того, вам будет сложно сконцентрироваться на текущих делах, поскольку постоянно кто-то или что-то может отвлекать от работы. Не исключено снижение уровня работоспособности из-за плохого самочувствия.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, работающих в сфере акционирования и высоких технологий, может сложиться неблагоприятный день. Вам, может быть, сложно находить взаимопонимание при работе в группе. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности технических сбоев. То же самое относится к тем, кто работает в проектно-конструкторском бюро или в научно исследовательском институте.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, заинтересованные в карьере, могут столкнуться с непредвиденными осложнениями. Ваши карьерные планы могут не найти поддержки в семье. Обстоятельства бизнеса в течение дня будут претерпевать частые перемены. Особенно это относится к руководящим работникам и учредителям фирм. Все это может привести к нарушению сроков выполнения плановых работ и отставанию от графика.
Козерог
Сегодня для Козерогов наиболее серьезной проблемной темой может стать поддержание своей деловой репутации на должном уровне. Тайные недоброжелатели могут пытаться распространять порочащие вас сведения. Старайтесь тщательно проверять обстоятельства своего бизнеса с точки зрения соответствия его законодательству. Не следует браться за излишне сложную и трудоемкую работу, для выполнения которой вам может не хватить квалификации.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют воздерживаться от инвестиций в рискованные финансовые проекты ввиду того, что их эффективность сейчас весьма сомнительна. Не рекомендовано переводить денежные средства в зарубежные банки, равно как и открывать счета в этих банках. Ошибка в цифрах, столь характерная для вас сегодня, может привести к переводу денег не по назначению. Воздержитесь от покупок в кредит.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Дело в том, что в это время повышается вероятность партнерских разногласий, и любое неосторожное слово может привести к конфликту. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентная борьба на рынке услуг. С некоторыми заказчиками вероятны конфликты.