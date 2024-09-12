Выбираем надежных друзей – гороскоп на 13 сентября

12 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге советует оставаться в рамках старых планов, не спешить отрекаться от прошлого, сохранять верность профессиональному и семейному долгу.

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Гороскоп на сегодня говорит, что день может требовать сдержанности и скрытности. Сложности дня могут быть связаны с двойственными ситуациями, муками выбора и поиском компромисса. Возможен возврат разногласий прошлого и связанных с ними эмоций. Могут вновь активизироваться триггеры ревности, профессиональные счеты, деловые и бытовые претензии, территориальные и семейные раздоры. Если не получается простить обиды и списать долги, есть вариант обратиться к суду и закону. Овен Сегодня Овнам звезды советуют сочетать целеустремленность действий с дипломатичностью и готовностью соблюдать баланс интересов. В ситуации, чреватой конфликтом, не повредит поддержка юриста, знание норм, законов и правил. Стремление к равновесию и компромиссу пригодится не только в бизнесе и профессии, но и в частной жизни, домашние дела желательно согласовывать с близкими и с партнером по браку. Телец Сегодня Тельцам не стоит терять присутствия духа, если они столкнутся с правовой или иной проблемой, с конфликтом личных или деловых интересов. Звезды намекают, что все неурядицы имеют шанс разрешиться безболезненно, а в ряде случаев будут признаны недоразумением и переведены в разряд темы для острот. Если речь идет о новом деле, не помешает подстраховка в его юридических и эстетических деталях. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют быть осмотрительными и практичными, иметь запасные варианты на случай заминок и путаницы. Возможны финансовые и налоговые недоразумения. Не будет лишней аккуратность в профессиональной сфере, в делах, связанных со страховками и долгами, в технических, юридических и бюрократических вопросах. Стоит избегать излишнего легкомыслия в интимной части личных отношений. Рак Сегодня Ракам желательно удвоить дипломатичность в отношениях с людьми, иначе возрастет рискя спорных ситуаций, которые не разрешить без помощи посредника или юриста. Многие Раки могут столкнуться с отзвуком прошлых раздоров, способных вернуть напряженность в их брак или деловое партнерство, усложнить им управление владениями или бизнесом, вовлечь их в режим былых провокаций или конкуренции. Лев Сегодня Львам звезды советуют быть внимательнее при выполнении текущих работ и заданий, поскольку в них возможны технические, юридические и другие осложнения. Могут найтись досадные недоработки прошлого. Не помешает ладить с помощниками – в противном случае, они способны наделать ошибок или даже начать тайно вредить. Не всегда будет срабатывать чувство юмора, стоит учитывать чужую обидчивость. Дева Сегодня Девам будет проще действовать, если на первом месте у них техническая часть дела и сопутствующие ей задачи. День подходит для занятий давним профессиональным хобби, для отработки мануальных навыков, приемов управления или программирования. Все усложнится, если замешаны любовные чувства, эстетические требования или важны финансовые детали (например, ожидается гонорар за творческую работу). Весы Сегодня Весам придется пережить долю дискомфорта. Причиной может стать отзвук былых проблем в семье, бизнесе или браке, неприятная недоработка в жилищных делах или в почти закрытом профессиональном проекте. В этот день не стоит подчеркивать свои личные вкусы и навязывать их своему близкому окружению. Нежелательно заниматься своей внешностью и эстетикой быта, например, домашними интерьерами. Скорпион Сегодня для Скорпионов удачные грани событий имеют побочный эффект. Этот день может подчеркнуть неочевидные проблемы, например, неравноценность обмена, неискренность или невзаимность чувств, погрешности в работах, пробелы в юридических, эстетических или иных деталях сотрудничества. Стоит обращать внимание на подобные сигналы, идущие из прошлого: возможно, настала пора уладить недоразумение. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что этот день создает или подчеркивает противоречия – в том числе способные подпортить отношения или нанести материальный ущерб. Стоит обращать внимание на неотданные долги и задетые чужие чувства. Заслуживают внимания нюансы, связанные с безопасностью, страховками и налогами. Нежелательно покупать новые вещи, производить обмен, заключать сделки, открывать бизнес. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не вступать в новые союзы, а удвоить дипломатичность в действующих. Не исключено, что придется мириться с чужими капризами, эмоциональностью и импульсивностью. Также этот день может спровоцировать оживление отношений из прошлого и сопутствующих им проблем (страхов, обид, конкуренции, противоречий, коварства). Многое решит собственная выдержка и осмотрительность. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что этот день чреват для них какими-то ловушками. Велика вероятность снова угодить в сети прошлого – в этом случае, стоит рассматривать случившийся казус как напоминание о незавершенных делах, неустраненных погрешностях или неотданных долгах, любовных заблуждениях или финансовых просчетах. Отличный повод поработать над тайной уязвимостью, не дающей двигаться дальше. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют настраиваться на разумный минимум и стараться получить в любой ситуации именно его. Добиться цели будет проще, оставаясь начеку, так как день таит в себе долю коварства и подвоха. Возможны финансовые, технические, юридические и другие недоразумения. Не все приключения будут забавными и безобидными, некоторые из них способны ударить по отношениям, правам или кошельку.