Освежаем отношения – любовный гороскоп на 14 сентября

Сегодня нам нужно придумать в романе что-то новенькое.

В нашем гороскопе содержатся советы и предсказания, основанные на влиянии планет и звезд, которые помогут лучше понять, как этот день может сложиться для каждого.

Овен

Сегодня для Овнов , вовлеченных в романтические отношения, день может стартовать не очень удачно. Им могут активно напоминать о себе отзвуки вчерашних или более ранних разногласий с любимым человеком. К счастью, общий прогноз суток положительный: как бы ни началось утро, вечер окажется более приятным.

Телец

Сегодня Тельцам стоит обратить внимание на события второй половины этого дня: они насыщенны, многоплановы и противоречивы. С одной стороны, начнут складываться условия для романтических встреч и дальнейшего развития отношений, а с другой, в любовной паре могут быть затронуты «болевые точки».

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит расстраиваться и отказываться от реализации своих романтических планов, если начало дня обмануло их ожидания. Звезды обещают, что к вечеру ситуация изменится в лучшую сторону и появится перспектива близкого исполнения желаний – возможно, даже с некоторыми приятными бонусами.

Рак

Сегодня Ракам стоит вести себя дипломатичнее, сохранить в отношениях гармонию будет непросто. Партнер может быть не в духе и демонстрировать злопамятность. Вечер дает надежду на положительные перемены, если не вариться в токсичном соку старых обид и выйти в мир, например, посетить вечеринку.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют отделить романтические планы от деловых и бытовых, но не перечеркивать их. Получив приглашение на свидание или многообещающее мероприятие, не отказывайтесь – просто начните свой день с насущных рутинных дел, чтобы вечером нашлось время на свободное приятное общение.

Дева

Сегодня для Дев день может начаться с погружения в любовное прошлое с его радостями и (или) горестями. Возможны признаки возврата былой любовной зависимости. Звезды напоминают, что жизнь не стоит на месте и вряд ли реально войти дважды в одну и ту же реку: вечерние события покажут это достаточно ясно.

Весы

Сегодня Весам стоит помнить, что первая половина этого дня не слишком гармонична для их любовного союза и может сопровождаться теми или иными проявлениями психологического негатива. Не исключено, что утро начнется со ссор или возврата обид. Хорошая новость: вечером все начнет меняться в лучшую сторону.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с отсылкой к своей прежней любовной истории, которая оживит в их памяти какие-то особенные эмоции. Но вечером события намекнут им, что надо смотреть вперед. Даже если приходится оглядываться в прошлое, лучше оценивать его с позиций возможного будущего.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов первая половина этого дня не слишком удачна. Это не лучшее время даже для рядового свидания, не говоря уже о важной встрече или примирении после ссоры. Звезды рекомендуют планировать мероприятия романтического характера на вечернее время либо перенести их на завтра.

Козерог

Сегодня для Козерогов наиболее сложна первая половина этого дня. Она может мешать им поддерживать гармонию текущих отношений или спокойно закрыть неприятную страницу любовного прошлого. Неожиданный выход из мучительного тупика или отвлекающий момент, поднимающий настроение, вероятнее к вечеру.

Водолей

Сегодня Водолеям важно не поддаваться отчаянию, унынию или цинизму, если утро начнется для них с любовных неприятностей. Звезды обещают, что во второй половине суток судьба сменит гнев на милость и начнет помогать исполнению желаний. Тот самый день, когда не стоит терять надежду на чудо и приятный сюрприз.

Рыбы