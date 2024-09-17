Кайфуем от жизни – гороскоп на 18 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что начало дня может пройти на фоне иллюзий, пассивности, рассеянности, сонливости, затишья в делах, тайн и загадок. Возможны внешние помехи, например, плохая видимость на дорогах. Вторая половина дня оживит обстановку и добавит динамики. Может появиться срочное дело. Луна в Овне подарит всплеск энергии, даст силы для домашних и других работ. Может возрасти импульсивность, горячность и детское желание поступить кому-то назло из-за обиды. Стоит помнить, что такой настрой способен привести к обострению семейных, любовных и деловых отношений.
Овен
Сегодня для Овнов день может начаться с затишья в делах, дезориентации, слабости или рассеянности. Будет возможность выспаться. Всю активность, включая бытовую, звезды советуют перенести на вторую половину дня, но держа свои импульсы под контролем: наряду с конструктивными порывами возможны агрессивные, разрушительные. Вредны попытки сделать что-то назло другим: они чреваты ссорами и другими проблемами.
Телец
Сегодня Тельцы могут позволить себе помечтать, отдохнуть, потянуть время или пожить в виртуальном мире (в игровой реальности, в прошлом или будущем). Но во второй половине дня им придется вернуться в состояние «здесь и сейчас», ускориться или начать живее реагировать на происходящее. Может что-то случиться в близком окружении, появиться внешний раздражитель или срочное дело.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют снизить активность до минимума в утренние часы. Лучше усмирить в это время свои амбиции и фантазии, терпеливо переждать период неясности и непонимания, не пытаться доказать свою правоту. Вторая половина дня может подтолкнуть к опрометчивому порыву «на эмоциях». Стоит помнить, что импульсивность в конце дня чревата ссорой, деловым риском или материальным ущербом.
Рак
Сегодня Раки могут позволить себе быть идеалистами в отношениях и перфекционистами в делах. Возможно, их будут манить виртуальные миры или далекие края, привлекать картины прошлого. Вторая половина дня заставит их оперативнее реагировать на требования момента и сделает более импульсивными. Им стоит аккуратнее выбирать тактику, чтобы не создать себе проблемы дома, на работе и в личной жизни.
Лев
Сегодня для Львов первая половина этого дня может стать периодом сомнений, тайных опасений, слабости и уязвимости. В это время желательно отказаться от активности, поставить преграду потоку негативных эмоций и позаботиться о подстраховке в текущих делах. Во второй половине дня можно поддаться желанию действовать, но с осторожностью: вероятно, не все пойдет гладко, возникнут побочные эффекты и тайные помехи.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с глухой стеной молчания или непонимания, разочарованием в некоторых людях. Вторая половина дня может побудить многих Дев, разуверившихся в чужой отзывчивости, к самостоятельным смелым действиям, порой опрометчивым, импульсивным и вредным для собственного будущего. Не стоит начинать сегодня новое деловое сотрудничество: скорее всего, это будет рискованная авантюра.
Весы
Сегодня Весов на протяжении всего дня подстерегают те или иные проблемы и помехи. Первая половина дня может ознаменоваться плохим самочувствием, вынужденным препятствием или задержкой. Наиболее ответственной и напряженной обещает стать вторая половина суток. В это время возрастет риск конфликтов в профессиональной среде, бизнесе, семье, любви и супружестве, может усилиться конкуренция или ревность.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут провести день в относительном покое. Звезды советуют не пренебрегать возможностью отдыха (эмоционального расслабления, дополнительного сна), так как во второй половине дня изменившиеся обстоятельства потребуют более активного образа жизни. Может появиться срочное хлопотное дело, все сложности выполнения которого будет с лихвой искупать хорошая перспектива на будущее.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать в своих текущих делах на «зеленый свет». Многие сюжеты этого дня будут носить психологический характер, станут испытанием для души и духа, но возможны и чисто технические помехи. Утром лучше воздержаться от любых начинаний. Во второй половине дня полезно найти выход своей энергии, но с осторожностью, иначе не исключены срывы, риски и критичные моменты.
Козерог
Сегодня Козерогов подкарауливают те или иные сложности. Утро может оказаться полностью непродуктивным, лучше провести его в свободном расслабленном режиме. Во второй половине дня стоит отложить необязательные дела, так как может появиться срочная задача, отнимающая эмоциональные, физические или технические ресурсы. Возрастет риск разногласий в любви и браке, в семье и бизнесе, на работе и в быту.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют воздерживаться от шопинга и платежных операций, а также от любых начинаний, от согласования и утверждения планов. В это время не исключены загадочные пропажи и потери, финансовые и другие недоразумения. Во второй половине суток стоит учитывать риск осложнений в любом деле и вероятность проблем при получении срочной помощи, в том числе, в поездках.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит ставить себе сверхзадач и рассчитывать на значительные успехи. В первой половине дня своей главной целью лучше сделать избавление от иллюзий, сохранение ровного настроения, хорошего самочувствия, достигнутых ранее позиций и взаимопонимания с нужными людьми. Во второй половине этого дня звезды советуют остерегаться импульсивных порывов, спонтанных любовных и деловых авантюр.